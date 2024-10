Murió una chica de 13 años luego de regresar de su viaje de egresados

Escuchar

Una adolescente de 13 años, oriunda de Misiones, murió luego de regresar de su viaje de egresados a Córdoba junto a sus compañeros de séptimo grado. Juanita Milagros Sirimarco Díaz falleció en el hospital pediátrico Fernando Barreyro, en Posadas, donde ingresó este viernes con un grave cuadro de sepsis con la presencia del virus de Influenza B, según consignó el medio local El territorio. “Como abanderada del nivel primario representaba todos los valores que su amado colegio, Instituto Cristiano República Argentina [ICRA], promueve”, indicó un comunicado de la institución.

De acuerdo a lo que informó Misiones Online, su mamá la esperaba con una ambulancia en el ingreso a la ciudad, desde donde fue trasladada de inmediato. Al llegar al sanatorio, los análisis permitieron identificar al virus de Influenza B y los cultivos bacterianos no revelaron otros agentes. “A pesar de que varios compañeros de la joven también contrajeron Influenza B, todos lograron recuperarse sin mayores complicaciones”, precisó el medio.

Este viernes, el colegio había pedido cadena de oración a través de sus redes sociales por “una segura y pronta recuperación de Juanita, y por su familia, que reciban consuelo y esperanza”. Horas más tarde, la misma cuenta de Facebook confirmó su fallecimiento. “Con profundo dolor y tristeza, nos dirigimos a toda la comunidad educativa para comunicar la partida de nuestra querida estudiante, Juanita Milagros Sirimarco Díaz. Como abanderada del nivel primario representaba todos los valores que su amado colegio, ICRA Posadas, promueve. Su dedicación, su pasión por el arte y su espíritu generoso la hacían destacar no solo como estudiante, sino como una persona excepcional que siempre iluminaba el ambiente a su alrededor”.

“Aún sin comprender los porqués, creemos que Dios la quiso a su lado. Nos dejó mucho, con tan solo 13 años ha sido un ejemplo y una bendición para quienes la tuvimos cerca. Los acompañamos en su dolor. Siempre la llevaremos en nuestros corazones, inspirándonos en cada paso que demos”, expresó la escuela y extendió sus condolencias a su familia y hermanos, quienes también fueron alumnos del mismo lugar. Por último, invitó a “toda la comunidad ICRA a participar del acto de despedida a realizarse en La Cascada de la Avenida Costanera”, que se realizó este domingo por la mañana, con motivo de “honrar la vida de Juanita”. “Se invita a llevar globos azules o vestimenta del mismo color, su color favorito”, cerró la publicación.

En otra publicación, el instituto afirmó: “Ve con quien encontraste PAZ, AMOR y VERDAD, como lo expresaste en una de tus poesías, te amaremos siempre, nuestra pequeña artista, extrañaremos tus abrazos de los mediodías, y tu dulzura, tu cariño... no eras para este mundo, estas en el lugar al que perteneces, el cielo, con DIOS, a quien amabas. Te lloraremos siempre. El dolor es inmenso. Nos refugiaremos en todos los lindos recuerdos y las huellas que dejaste”. El texto hace referencia a un poema que la nena escribió, bajo el título “Las escaleras de mi escuela”. “Bajando las escaleras recordé que en algún momento me iré. El momento llegará y sé que me dolerá pero tengo que entender que en ese momento sentiré lo que siempre busqué. Busqué la paz, la encontré. Busqué el amor, lo encontré. busqué la verdad, la encontré. En un solo ser que fue él, Dios”.

“La sonrisa de un niño que es feliz en la escuela no tiene precio. La sonrisa tendría que ser considerada un elemento típicamente escolar, como son los libros, los cuadernos, los lápices o las pizarras, y en eso todos los actores estamos trabajando. Juanita era tan feliz en su escuela”, completó el posteo del colegio, junto con una imagen de Juanita cuando era pequeña.

El Club Capri, donde la adolescente practicaba karate, también se pronunció por su deceso. “El Sensei Ramón Delgado y sus compañeros de Karate ruegan por el eterno descanso, paz eterna y acompañan en este momento de inmenso dolor a sus familiares”, escribió el club en redes. “Juanita eterna, Juanita de inmensa dedicación, que demostró que superarse día a día no es solo una frase escrita en el Dojo Kun, sino una frase que la llevaba por siempre escrita en el alma y corazón, lo que permitió que llegues al virtuosismo y ahora alegres con tus divinas formas y posturas a Dios y los Ángeles del Cielo”, añadió.

