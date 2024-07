Niebla en el AMBA: hasta cuándo permanecerá y los variados fenómenos que vendrán después

Escuchar

El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo envuelta en nieblas y neblinas en los últimos días, incluso hoy, con una significativa reducción de la visibilidad. Este fenómeno fue causado por la entrada de una masa de aire muy húmedo, que promovió la formación de densos bancos de niebla. Según los meteorólogos consultados, esta situación continuará durante buena parte de este martes, con un cambio a partir de mañana. Se espera la llegada de un frente frío que traerá lluvias y tormentas, seguido por una mejora en las condiciones climáticas, sol y un descenso escalonado de las temperaturas hacia el fin de semana. Pero antes, el termómetro marcará hasta 21 grados.

La niebla que se observa en el AMBA se debe a la entrada de humedad tanto en el Litoral como en el norte de la provincia de Buenos Aires, explicó Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “Debido a las temperaturas no tan altas que tenemos en esta época, el vapor de agua condensa y forma niebla”, añadió.

Fernández indicó que estas nieblas no se disiparán rápidamente y es probable que permanezcan hasta la tarde. “Tiene que haber un cambio de masa de aire, y eso recién va a ocurrir mañana”, declaró.

Los edificios de Puerto Madero ocultos por la niebla Gentileza Cynthia Palacios

Mientras tanto, se pronostica que su concentración irá mermando en algunos momentos del día. “Mañana a la tarde va a pasar un frente frío que traerá algunas lluvias y rotará el viento, lo que traerá aire más seco y así desaparecerá completamente la niebla”, detalló Fernández.

Christian Garavaglia, meteorólogo y jefe de redacción en Meteored Argentina, explicó que las neblinas son un fenómeno que no solo se está dando en el AMBA, sino en casi todo el centro de la Argentina. “Básicamente, todo el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son los sectores más afectados en el país. La característica de esta situación es que está costando que la nubosidad termine quebrando durante la tarde, y está perdurando demasiado tiempo”, señaló.

Garaviglia mencionó que hoy la niebla se intensificó bastante en todo el AMBA, registrándose una visibilidad de hasta 500 metros en algunos puntos del conurbano. “En algunos sectores también se están dando lloviznas producto de esta situación, lo que provoca una fuerte reducción de visibilidad”, indicó.

Niebla alrededor de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo Gentileza Cynthia Palacios

Fernández agregó que hoy habrá temperaturas agradables en la tarde, con una máxima de 21 grados. “Mañana seguirá agradable, pero con un leve descenso de temperatura y lluvias hacia la tarde. Mientras que el jueves estará soleado con un ambiente más fresco en la mañana, y desde el viernes habrá un descenso leve de las temperaturas”, pronosticó.

Garavaglia informó que el frente frío que ingresará vendrá acompañado de lluvias y tormentas, lo cual es un hecho significativo porque hace semanas que no se registran tormentas en Buenos Aires. “Hace más de un mes que no se reportan tormentas en la región, así que mañana es probable que no solo haya lluvias, sino también algunas tormentas aisladas”, comentó. El período más probable de lluvia será entre media mañana y media tarde, con precipitaciones estimadas entre 5 y 15 milímetros. “Serán lluvias de intensidad leve o moderada, no se emitió ningún tipo de alerta meteorológica por esta situación”, añadió.

Tras este evento, el tiempo mejorará durante la segunda mitad de la tarde del miércoles y se espera un período de buen tiempo que perdurará hasta el fin de semana. “A partir del jueves no se esperan lluvias en el resto de la semana”, sostuvo Garavaglia. Lo importante será el descenso de temperatura que se dará de manera escalonada. “El jueves, una vez que pase este evento de lluvias, la temperatura bajará de manera leve, con mínimas en Buenos Aires entre 8 y 10 grados”, explicó.

La niebla continuará afectando la ciudad todo el día Gentileza Cynthia Palacios

Para el fin de semana, Fernández pronosticó un clima un poco más frío, con mínimas de 7 a 8 grados y máximas alrededor de los 15 grados. “Será un fin de semana soleado, con algunas nubes y sin lluvia”, finalizó.

LA NACION