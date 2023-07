“No te vas a salvar”. La odisea de un argentino que estuvo detenido en Egipto por tener aceite de cannabis medicinal

escuchar

Gustavo Coria, un puntano de 59 años, estuvo detenido 72 horas en Egipto, en una celda de tres metros por tres metros y medio, junto a 15 personas más. “Agradecido a la embajada argentina y al cónsul José Flores, son los que me sacaron de la horca”, dijo a LA NACION a pocas horas de haber sido liberado.

Coria estaba en la cinta de equipaje del aeropuerto internacional de El Cairo esperando que llegué el suyo cuando lo abordaron cerca de 20 policías. “No sé exactos cuántos eran, pero muchos. Me gritaban marihuana, hachís. Yo no conozco el idioma, no sé qué me decían, no entendí más”, relató el hombre. Llevaba en sus valijas tres frascos de aceite de 30 mililitros y dos cremas a base de cannabis que argumentó utiliza medicinalmente a raíz de sus dolores. A los 40 años tuvo un accidente de moto por el cual perdió 20 centímetros de fémur.

El cannabis es ilegal en Egipto por lo que a Coria lo consideraron un traficante y lo detuvieron bajo cargos de pena capital, es decir, pena de muerte. El hombre llegó a recibir esta advertencia, y se enteró que la pena que recibiría era igual a la de los asesinos, se la comunicó un traductor.

Lo llevaron a una celda de tres metros por tres metros y medio, con 15 personas más en una prisión del aeropuerto. Allí permanecería tres días. “No había camas, dormíamos en el piso y había solo un extractor”, describió a LA NACIÓN y siguió: “La pasé re mal, no lo podía creer. No sé podía respirar, hacía mucho calor”. Desde la Argentina, en tanto, sus allegados comenzaron una campaña para pedir por su liberación.

Gustavo Coria inició el Egipto un viaje que durará tres meses e incluirá Grecia y Tel Aviv

No era la primera vez que Coria estaba preso. El 21 de diciembre de 2009 lo detuvieron en San Luis porque le encontraron tres plantas de marihuana y 380 gramos de cogollos. Años después se convertiría en el primer absuelto del país por cultivar marihuana y por hacer uso medicinal y terapéutico. Hace ya años que milita la legalización medicinal del cannabis.

“No te vas a salvar”

“No me dejaron cambiar, no me dejaron bañar, a diferencia de los demás detenidos. Para ellos ese delito es el peor. Me decían: ‘no te vas a salvar”, agregó. Dependía de otros presos para poder comer. Al segundo día uno de ellos le compartió un sándwich. Aseguró que cuando fue a visitarlo, el cónsul argentino hizo abrir la celda, quiso sacar una foto y le quitaron el teléfono.

Al segundo día, salió para presentarse frente al fiscal. Lo trasladaron a otra celda con 18 personas donde esperaron hasta ser atendidos. Fue allí donde luego de explicar por varias horas que utilizaba los elementos incautados medicinalmente le comunicaron que podía estar libre. Sin embargo, tuvo que esperar 24 horas más detenido, dado que no llegó la orden judicial para liberarlo.

Gustavo Coria tuvo un accidente de moto que derivó en una lesión en el fémur por la que consume aceite de cannabis medicinal

Recién al día siguiente Coria pudo trasladarse a un hotel. Le devolvieron el equipaje, su documentación y su dinero. Luego, debió presentarse en una audiencia médica para acreditar sus afecciones físicas.

“Llegamos a un acuerdo por el cual yo quedaba libre de transitar, pero ellos se quedaba con mi medicación”, precisó el hombre que presidió y formó la ONG Asociación Cannábica Esperanza de Vida, dispuesto a continuar con su viaje previsto de tres meses. “El pueblo egipcio y el pueblo argentino está unido. Desde que salí libre, el pueblo egipcio ha sido maravilloso conmigo”, cerró.

Desde ese momento, comparte en su muro de Facebook imágenes de su periplo. “Desde aquí disfrutando de mi libertad. Gracias al señor fiscal y a la justicia egipcia, hoy me declararon libre ciudadano y que puedo seguir recorriendo este bello país con una cultura milenaria, gracias a la embajada y en especial al señor cónsul José Flores quien estuvo a disposición desde enterarse lo ocurrido ,al señor traductor”, publicó el día que lo liberaron junto a una foto con vistas a las clásicas pirámides de ese país. En los próximos días seguirá su aventura rumbo a Jordania, Grecia y Tel Aviv.

LA NACION