Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se celebra cada 27 de junio. Se trata de una advocación mariana vinculada a una pintura que es considerada milagrosa y cuya imagen evoca el cuidado de la Virgen por Jesús.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la patrona de los Padres Redentoristas, y en actualidad su icono original se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso en Roma. Diariamente miles de fieles acuden a ella para pedir su protección.

La historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

En el siglo XV un comerciante adinerado adquirió la pintura de la Virgen del Perpetuo Socorro. El icono, como detallan desde la Iglesia de San Alfonso, proviene de Creta y muestra a María en la posición frontal. Mientras sostiene al Niño Jesús con su mano izquierda, con la derecha sostiene sus manos. A su lado aparecen los arcángeles Miguel y Gabriel.

El comerciante decidió llevar la pintura a Italia para protegerla de potenciales daños irreparables y emprendió el viaje en una barca hasta que navegando por el Mediterráneo se desató una gran tormenta. Ante el peligro, según indican en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, el hombre buscó la pintura entre sus pertenencias, se paró en la cubierta, estiró el retrato de la Virgen hacia el cielo y clamó por socorro divino. En ese momento, el mar se calmó.

Habiendo llegado a Roma sano y salvo, el comerciante contó su experiencia a un amigo cercano y aseguró que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sería recordada y venerada en los siglos venideros.

Un tiempo después, cuando el comerciante se encontraba enfermo, volvió a ver a su amigo y le hizo prometer que tras su muerte, este colocara el cuadro en una iglesia ilustre. Tras su fallecimiento, el amigo no pudo cumplir con los deseos del comerciante, dado que su esposa se “enamoró” de la pintura.

La Virgen comenzó a aparecérsele al hombre pidiéndole que cumpliera la promesa, pero este no lo hizo, enfermó y murió. Tras su fallecimiento, dichas apariciones pasaron a su hija, quien le contó lo sucedido a su madre. Una vecina, que se burló de lo sucedido comenzó a tener fuertes dolores, que solo se aliviaron cuando invocó arrepentida a la Virgen y tocó el cuadro.

Luego, la Virgen volvió a aparecer frente a la niña y le dijo que la pintura debía colocarse en la Iglesia de San Mateo, donde finalmente fue puesta. El icono sobrevivió a la destrucción de ciertas iglesias a manos de Napoleón, luego de que un padre agustino se lo llevara secretamente.

Sobre las ruinas de la iglesia de San Mateo, los Redentoristas construyeron la Iglesia de San Alfonso y colocaron la pintura allí, donde permanece en la actualidad. Su retrato es conocido y venerado en todas partes del mundo.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: oraciones para rezar y pedir su ayuda

Una oración para pedir el consuelo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Oh Madre del Perpetuo Socorro, concédeme la gracia de que pueda siempre invocar tu bellísimo nombre, ya que él es el Socorro del que vive y Esperanza del que muere. Ah, María dulcísima, María de los pequeños y olvidados, haz que tu nombre sea de hoy en adelante el aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Madre mía, apresúrate a socorrerme, pues, en todas mis tentaciones, y en todas mis necesidades, propongo no dejar de invocarte diciendo y repitiendo: María, María, Madre Mía.

Oh, qué consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué ternura siente todo mi ser con solo repetir tu nombre y pensar en ti, Madre Mía. Bendigo y doy gracias a Dios que te ha dado para bien nuestro ese nombre tan dulce, tan amable y bello. Más no me contento con pronunciar tu bendito nombre, quiero pronunciarlo con amor, quiero que el amor me recuerde, que siempre debo acudir a ti, Madre del Perpetuo Socorro.

Amén.

Una oración por ayuda financiera de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Oh querida Madre de todos, tú que eres el perpetuo socorro, no solo en lo espiritual, sino también en las necesidades temporales, te pedimos que nos ayude en el presente por las preocupaciones financieras.

Debido a circunstancias inevitables que han surgido en nuestras vidas, estamos en una gran necesidad financiera y la vergüenza se ha apoderado de nuestro hogar, ya que no somos capaces de cumplir con nuestras deudas.

No estamos pidiendo, oh querida Madre del Perpetuo Socorro, la riqueza, si la misma no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros simplemente te solicitamos la asistencia divina que nos ayude a resolver nuestras obligaciones presentes.

Creemos, querida Santa Madre de Dios, que tú eres extremadamente amable y generosa con todos tus hijos amorosos y dedicados.

Te rogamos, por lo tanto, querida Madre, nos concedas la ayuda que necesitamos con urgencia.

Estamos tratando con mucha perseverancia en resolver nuestro problema con todas nuestras fuerzas humanamente posibles, pero creemos que con tu poderosa intercesión con el Señor Jesucristo, tu Hijo y nuestro Redentor, puedas aliviarnos estas cargas.

Por nuestro Señor Jesucristo

Amén.

