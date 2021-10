Padres desesperados: temen que sus hijos se queden sin viaje de egresados por una confusa disposición en el protocolo sobre la vacunación

“Estoy desesperada, moviendo cielo y tierra porque mi hijo, Mateo Agüero, tiene que viajar el miércoles que viene con sus compañeros a Bariloche y en la agencia no le emiten el pasaje porque no está vacunado contra el Covid. Él tiene 18 años y un certificado médico que desaconseja la vacunación por su base alérgica, y aun así no quieren dejarlo viajar”, explica, con un tono que roza la desesperación, María Paula Villa, madre de Mateo. Según cuenta, la empresa Baxxter, con quien tiene contratado el viaje de egresados, se resiste a dejarlo subir al avión.

“Hay muchos padres alertados con esto porque las empresas de turismo estudiantil, dentro de una misma camada, a los mayores de 18 años si no están vacunados no les emiten el pasaje y lo tienen como requisito. Pero solo es requisito que estén vacunados los acompañantes y los coordinadores”, agrega María Paula, que escribió a la gobernación de Río Negro y al Ministerio de Salud provincial. Le contestan con evasivas. “Nadie responde los mails. Y las empresas te lo dicen a días de viajar. Hay padres que, ante la desesperación, están vacunando a sus hijos. Pero yo tengo un certificado médico que lo desaconseja por su cuadro alérgico, y además si le agarra fiebre o algo a raíz de la vacuna tampoco va a poder viajar”, dice Paula.

Confusión

La confusión se da a partir del artículo 5° del protocolo de viajes estudiantiles, titulado “Pasajeros mayores de 18 años, acompañantes, coordinadores y tripulación con certificado de vacunación”. Pero en el texto solo se aclara que “las agencias de viajes deberán verificar que todos los acompañantes y coordinadores cuenten con el esquema de vacunación completo al menos 21 (veintiún) días antes del comienzo del viaje” y se agrega que esa verificación puede hacerse a través de la app Mi Argentina.

“La empresa Baxxter y otras más interpretan que cualquier mayor de 18 años, así sea estudiante, tiene que estar vacunado. Más allá de que es un error de interpretación, porque me comuniqué con abogados y dicen después de leer el texto que solo es obligatoria en acompañantes y coordinadores, deberían aceptar un certificado médico. Pero en la agencia me dicen que el único certificado válido es el de vacunación y no me emiten el pasaje. En esta situación hay muchos padres y chicos”, sostiene Paula. LA NACION intentó comunicarse con Baxxter, la agencia de turismo estudiantil, pero no atendieron el teléfono.

El artículo que presta a confusión

Por su parte, el director de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, Néstor Denoya, confirmó a este medio que efectivamente no es obligatoria la vacunación de los estudiantes y sí lo es para los acompañantes mayores, como padres y coordinadores. “La vacuna no es obligatoria para venir, lo único obligatorio es el PCR negativo y el seguro de salud Covid. Las agencias que exigen eso están mal informadas, de ninguna manera se exige que un estudiante esté vacunado para ingresar acá”, sostiene el funcionario.

Denoya asegura que desde que Bariloche empezó a recibir estudiantes, el 1° de octubre pasado, el balance es más que positivo: “Con todos los protocolos que tenemos, Bariloche quedó como una ciudad superprotegida. Ya pasaron más de 6000 estudiantes y no hubo un solo caso positivo de Covid –sostiene–. Cuidamos mucho a los chicos. Pero la tendencia es a flexibilizar los protocolos. De hecho, si vienen en diciembre o enero ya no van a tener que traer nada porque en cualquier momento sale la disposición provincial de levantar los que tenemos. Ayer, incluso, cambiaron las capacidades de los hoteles, del transporte y se está por levantar el aforo de las disco. Todo va hacia una normalidad bastante cercana”, detalla Denoya, que en una nota anterior había afirmado que el 90% de los chicos llegaban a Bariloche con al menos una dosis.

“Injusto y cruel”

Natalia Caldarini afirma que desde hace días está “cortando clavos”. El 6 de noviembre es la fecha pautada del viaje de su hijo y todavía no sabe qué va a pasar. Todavía lucha con los certificados médicos que desaconsejan la vacunación para presentar en la agencia de viajes Baxxter. “Es alérgico de toda la vida, tanto a nivel respiratorio como dermatológico. Tengo los certificados de todos los médicos que lo atienden desde siempre –describe–. Lo más indignante es que es la agencia la que dice que si no está vacunado no puede viajar, no la provincia. Tengo miedo de que mi hijo se pierda el viaje por no tener una vacuna que no es obligatoria. Para colmo, llamo a la agencia y no me dan bolilla; es imposible comunicarse con los directores, te atienden chicos que no están al tanto de nada. Es desesperante”, cuestiona Natalia, que no está dispuesta a arriesgar a su hijo a vacunarse para el viaje.

“No es prudente, él sale con el Decadrón en el bolso, realmente es muy alérgico. Es muy cruel e injusto que no viaje después de estos años tan difíciles que pasó. Yo no voy a permitir que me obliguen, que me exijan algo que no corresponde. Esto es un requisito de la agencia de viajes, no de la provincia. No pueden pasar por encima de una resolución ministerial”, se queja Natalia.

El hijo de Cintia Gamero tiene un viaje de egresados planeado con la agencia Maxdream. “Tenía fecha en septiembre, se fue retrasando. Todavía no fijaron el día del viaje, pero llamé a la agencia para que me pasen las condiciones para viajar y de palabra me dicen que los chicos deben presentar un PCR negativo 48 horas antes, ficha médica y tener la primera dosis de la vacuna los que son mayores de 18. Ahí me quedé helada, porque mi hijo no está vacunado ni se va a vacunar. Pedí que me pasen esto por escrito, pero se excusan en que como cambian todos los días no me lo pueden pasar. Mi idea es presentar un certificado del médico que lo atiende, porque no quiero que me agarre desprevenida cuando confirmen la fecha del viaje”, relata Cintia, que se lamenta de que sea todo tan incierto. “Algo que tiene que ser lindo como es que tu hijo viaje con sus compañeros, se convierte en un verdadero dolor de cabeza”, concluye.