Paro de colectivos del viernes 7 de julio: qué líneas no funcionarán

Habrá un nuevo paro nacional de colectivos este viernes 7 de julio, según anunció la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza afectará los servicios de corta y media distancia, si no se concreta el pago de las escalas salariales.

La entidad que conduce Roberto Fernández busca que las empresas del sector cumplan la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte, que fijó los salarios de los choferes para el interior y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según explicaron desde el Gobierno, en esta ocasión no pueden intervenir y dictar la conciliación obligatoria.

Por qué hay paro de colectivos este viernes 7 de julio

El paro fue anunciado por UTA a través de su cuenta de Twitter. “Exigimos que se cumpla con los acuerdos paritarios alcanzados”, se puede leer en la publicación de la red social. Y añaden: “Ante una negativa por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio del corriente”.

Ante una negativa por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día Viernes 7 de julio del corriente.

Además, subieron un comunicado en el que se ratifican “la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)”.

“Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio”, sigue la misiva.

El pedido del sindicato que conduce Roberto Fernández es por un aumento escalonado que incluya un salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre. En paralelo, también reclaman un aumento de los viáticos con los mismos plazos: $1.997 en julio, $2.176 en agosto y $2.372 en septiembre.

Por qué el Gobierno no puede dictar conciliación obligatoria

Fuentes del Gobierno aclararon a LA NACION que, de no cumplirse la resolución, no se podrá dictar nuevamente la conciliación obligatoria, ya que ya se amplió hasta el plazo máximo, que son 15 días hábiles.

“No se puede dictar la conciliación obligatoria dos veces en un mismo conflicto. Como el conflicto no se resolvió y sigue siendo el mismo, no se puede volver a dictar, porque si no perdería sentido la misma herramienta”, precisaron desde la cartera comandada por Kelly Olmos.

A qué líneas de colectivo afecta el paro del viernes 7 de julio

Según informó la UTA, el paro del viernes 7 de julio es nacional, por lo que todas las líneas de colectivo de los servicios de corta y media distancia se verán afectadas.

Qué está pasando con los servicios de colectivos

Vale recordar que son varios los paros de colectivos que se anunciaron en el último tiempo. El último había sido el 22 de junio y había afectado a las provincias que no lograron un acuerdo salarial.

Esta vez el Gobierno no puede dictar conciliación obligatoria

Antes de ese, el 13 de junio, el gremio había anunciado una huelga general nacional en el sector de corta y media distancia del transporte en caso de no alcanzarse un acuerdo, pero posteriormente se logró de manera parcial. En aquella oportunidad, la medida se llevó adelante en las provincias del interior, pero no en el AMBA, debido a que en ese territorio el Gobierno había otorgado el incremento en los salarios reclamados por el gremio y los trabajadores del rubro.

En esa ocasión, se habían brindado los incrementos salariales pedidos para los trabajadores del AMBA, por lo que desde UTA ―bajo la premisa “Igual remuneración por igual tarea”― continuaron reclamando para que en el resto de las provincias se trabaje bajo los mismos términos y en las mismas condiciones que en el Conurbano y la ciudad de Buenos Aires.

Ahora, el gremio liderado por Fernández continúa exigiendo el cumplimiento de aquella resolución conjunta que determinó las escalas salariales tanto para los trabajadores del AMBA como para los del interior del país.

