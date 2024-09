Paro en los aeropuertos: no se registran demoras en los vuelos y el Gobierno denunciará al líder de ATE

Escuchar

Pese a que hoy se está llevando a cabo un nuevo paro gremial en 27 aeropuertos del país, en el Aeroparque Jorge Newbery la medida no generó el impacto que se viene observando desde agosto con el cese de actividades de los gremios de aeronavegantes más fuertes. En este caso, los implicados son los trabajadores estatales de Administración Nacional de la Aviación Civil (ATE ANAC), que se plegaron a la puja por paritarias que los otros gremialistas llevan a cabo con Aerolíneas Argentinas, a la vez que se oponen a los despidos y a la declaración de la aeronavegación como un servicio esencial. Esto último, aseguran, implica un avasallamiento al derecho a huelga, al estipular guardias mínimas obligatorias en caso de paro.

Como en esta ocasión no participan pilotos o personal de aeronavegantes, como en las otras ocasiones, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires fluye con normalidad. Sin filas ni acumulación de valijas. Las personas consultadas por LA NACION aseguraron que sus vuelos están saliendo en el horario estipulado y que, por el momento, todo funciona con normalidad. Por otro lado, el cartel que anuncia los horarios de partidas de vuelos solo anuncia dos demoras de la lowcost Flybondi –a Santiago del Estero, a las 14.20, y a Bariloche a las 12.45–, quienes aseguraron que, de todas maneras sus servicios no están afectados.

No se registraron esta mañana demoras más allá de lo normal Tadeo Bourbon

Además, esta mañana la propia ANAC (el sector que no es de ATE) informó, a través de un comunicado, que “todos los aeropuertos funcionan con la seguridad operacional adecuada”. Ya ayer, fuentes de Aeropuertos Argentina y de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas confirmaron a este medio que el paro de la fecha no iba a tener impacto en entradas o salidas de aviones, y aseguraron que tanto el aeropuerto internacional de Ezeiza como el Aeroparque estarían con “actividad normal”.

Por otro lado, como explica el comunicado, esta medida se lleva a cabo por trabajadores estatales que “no tienen relación con el trabajo de controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”, y los empleados de servicio de extinción de incendios, que en su momento se informó que se acoplarían al cese, se presentaron a trabajar. Esto responde a la preocupación expresada por quienes hoy pararon, que aseguraron que es peligroso que los vuelos funcione sin este tipo de servicios.

Ante la consulta, fuentes de JetSMART aseguraron: “Por el momento estamos operando según nuestra programación habitual”.

También desde Flybondi confirmaron el funcionamiento habitual y afirmaron que la medida “no está afectado a nadie”. Sobre los únicos dos destinos que presentan demora en la salida, estimaron que “esos vuelos deben ser de arrastre, pero nada que ver con el paro”.

Sin protocolo de seguridad

“La ANAC no le informó a las aerolíneas que no iba a haber protocolo de funcionamiento de seguridad en el aeropuerto, y las aerolíneas están sacando las naves igual. Lo que sucede no solo es vergonzoso, sino que además pone en riesgo la vida de la gente”, contó a LA NACION Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE ANAC, en respuesta a la normalidad de la jornada.

Esto significa que hoy los aeropuertos no tendrían ese protocolo de seguridad, por lo que, explicó, si llegara a ocurrir un siniestro, no va a haber bomberos ni ambulancias.

“Más allá del servicio esencial, obviamente no llega a cubrir lo necesario para que un siniestro de aviación civil sea contenido en términos concretos. Estamos hablando de una aeronave, no de un auto que pasó al lado del otro y le rompió un espejito”, ejemplificó.

En este sentido, la secretaria adjunta enfatizó, a su vez, que el Gobierno evita sentarse al dialogar con el sector, y que ellos están esperando que la gestión los convoque: “Estuvimos intentando de 20 millones de maneras acercarnos y ver cómo mejorar el funcionamiento [después de la intervención]”.

El paro se realizó en 27 aeropuertos del país, entre ellos el de Mendoza Marcelo Aguilar

Los pedidos de este gremio, entonces, apuntan específicamente a distintos aspectos a los que pretenden solventar a través del diálogo que, dicen, no existe todavía. En el foco del conflicto se encuentra la falta de personal, como contó Cabezas, que afecta a la seguridad aeroportuaria, y que a esto se suma el despido de 30 trabajadores, lo cual “va a contrapelo de todo lo que la normativa internacional propone para mejorar la calidad del aeropuerto”.

Además, la búsqueda de recomposición salarial, a partir de un atraso del 32%. “Mucho más no se puede congelar nuestro salario. Los empleados trabajan muchas horas para poder llevar un sueldo digno a sus casas, y deberían tener menos carga horaria para estar descansados y garantizar también la seguridad del aeropuerto. Nos preocupa esto y no nos deja otra opción que avanzar con una medida de fuerza. Si tuviéramos una mesa de trabajo esto no sucedería, pero no hay diálogo con esta gestión”, afirmó.

Tras las declaraciones de esta mañana de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtiendo de que el normal funcionamiento pone en riesgo la vida de los pasajeros, fuentes de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, sostuvieron que esta afirmación “atenta contra el temor público” y, por lo mismo, presentarán una denuncia en su contra. “Es una cuestión que está penada por la ley. Está queriendo instalar que en los aeropuertos no hay seguridad operacional, que no hay bomberos ni ambulancias, cuando todo lo contrario. Los trabajadores se presentaron a sus puestos. El paro que él quiso hacer no funcionó, no le respondieron, entonces está saliendo a instalar el tema para que genere lo que él quería. Si no hubiese habido ambulancias ni bomberos, los aeropuertos no hubiesen operado. No es una decisión política. Hay estándares de seguridad que se respetan siempre”, remarcaron.

“Ya estamos preparando la denuncia por la tipificación que creemos que existe del delito del artículo 211 del Código Penal de la Nación por infundir el temor público en la sociedad. Y vamos a pedir que un fiscal lo investigue y, en caso de que haya cometido este delito, tendrá que cumplir lo que dicte la ley”, dijo Mogetta, en declaraciones radiales.

Mientras que los gremios critican la falta de diálogo y mesas de trabajo, desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, dijeron, al ser consultados, que el actual es un conflicto entre ANAC y uno de sus gremios, y que ellos deben solicitar la mediación. “Ninguno nos lo ha pedido”, afirmaron.