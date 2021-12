Paso a paso cómo fue la llegada de la variante ómicron a la Argentina y los interrogantes que quedan abiertos

No tiene síntomas, y está aislado en su casa de Villa Mercedes, en San Luis, con su esposa y dos hijos. Se anotició de que podía estar infectado por una llamada desde Sudáfrica, donde había realizado una capacitación laboral. Le avisaron que todos sus compañeros estaban contagiados. Aunque él tenía un PCR y un test rápido negativos, comunicó la novedad a las autoridades sanitarias puntanas. Lo volvieron a hisopar y dio positivo.

El hombre, de 38 años, había llegado el martes 30 al aeropuerto de Ezeiza y, desde allí, había ido a Villa Mercedes en remis. Desde entonces cumplía aislamiento por haber viajado al exterior y, como no lo interrumpió, hay mayor tranquilidad respecto de las posibilidades de contagio.

A su cuarentena se sumaron, desde la confirmación del caso, su esposa, sus dos hijos menores —únicos considerados “contactos estrechos”— y el remisero, que la cumple en Buenos Aires, de donde es oriundo. Todos están asintomáticos.

“Muy responsable”, es la definición que reiteran ante LA NACION las autoridades sanitarias respecto del paciente, y aclaran que para determinar si los convivientes son positivos “se deben esperar siete días”.

Tanto el paciente como su familia contaban con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Él, además, ya había tenido coronavirus. Por su trabajo en una empresa de Villa Mercedes viaja con frecuencia al exterior. Desde Sudáfrica regresó vía Estados Unidos.

Según la reconstrucción que hizo Programa de Epidemiología del Ministerio de Salud de San Luis, que fue detallada por sus autoridades a este medio, el 28 de noviembre el hombre se hizo un PCR antes de viajar y le dio negativo. Realizó dos escalas en Estados Unidos y llegó a Ezeiza el 30, donde se efectuó un test rápido.

Mientras cursaba el aislamiento, el jueves 2 de este mes lo llamaron y le avisaron que las personas con las que trabajó en Sudáfrica eran positivas de coronavirus. De todas maneras, consultó al sistema de salud de Villa Mercedes a pesar de estar asintomático. Entonces se le hizo un nuevo test diagnóstico para SARS-CoV-2 (test de Antígenos y PCR) y ambos resultaron positivos.

Las autoridades provinciales informaron a la autoridad sanitaria nacional y enviaron la muestra para su secuenciación genómica en el laboratorio del Instituto Malbrán y la estudiaron en el Laboratorio de Salud Pública de San Luis para la detección de mutaciones características por PCR como tamizaje, y así se obtuvieron resultados con deleciones compatibles con variantes ómicron o alpha.

La ministra de Salud provincial, Silvia Sosa Araujo, confirmó que hasta el momento el del hombre es el único caso en la provincia y, por haber cumplido todo el proceso conforme al protocolo, no se están tomando otras medidas en la comunidad. Sí, por supuesto, se realiza, el seguimiento de todos los aislados.

Ratificó, además, que tener el “esquema completo de vacunación” y haber tenido Covid en marzo pasado son factores que hacen que transite la enfermedad sin síntomas. “No tiene ningún tratamiento, solo un seguimiento”, añadió.

LA NACION consultó a Migraciones y al Ministerio de Salud de la Nación si están identificados los pasajeros que viajaron cerca del paciente cero y qué trato reciben ellos. Hasta el momento, no hubo respuestas.

Respecto de los síntomas de la nueva cepa, la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, reveló al diario británico The Telegraph que son “inusuales, aunque leves”, como dolor muscular y cansancio durante uno o dos días. Hasta el momento no se detectaron pérdida del gusto o del olfato, pero sí tos ligera. “Lo que nos tiene que preocupar ahora es cuando las personas mayores no vacunadas se infecten con la nueva variante”, dijo.

El primer aislamiento de la nueva variante fue reportada el 11 de noviembre en Botswana, y luego el 14 de noviembre en Sudáfrica. El 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) la designó la variante B.1.1.529 como una variante de preocupante (VOC).

Diferencias

La insistencia de las autoridades respecto de la “responsabilidad” del paciente cero de la variante ómicron en la Argentina difiere del caso que introdujo la variante delta de coronavirus a Córdoba, que generó un brote de contagios que alcanzó los 33 pacientes y, finalmente, el hombre murió después de estar internado tres semanas. En agosto fue el primer fallecido por esta cepa identificado en el país.

El hombre, de nacionalidad peruana, había llegado a la Argentina el 19 de julio procedente de su país, no cumplió aislamiento y provocó 33 contagios. Por esa razón estaba imputado penalmente por propagar la enfermedad. Además de él, murió una mujer contagiada en el círculo de contactos.