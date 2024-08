Peaje: desde cuándo solo se podrá pagar con Telepase en la Autopista Riccheri

Escuchar

A partir de octubre, el Acceso Riccheri será una vía 100% automatizada en el cobro del peaje. Las cabinas seguirán existiendo, pero empezará un proceso de reconversión gradual para que cada vez sean menos los usuarios que abonen de manera manual y lograr la adhesión de todos al sistema de Telepase.

Como parte de la primera etapa, desde el 15 próximo, aquellos que no cuenten con el dispositivo y utilicen las vías exclusivas de Telepase deberán abonar doble tarifa. Calculan que cerca de un 6% de los usuarios de la estación de peaje más grande del país, según datos de Corredores Viales, usan esas cabinas pero pagando en efectivo. Aunque era una penalidad que ya existía, desde la empresa señalan que, por diferentes impedimentos, no se aplicaba y enfatizan que la penalidad no regirá en aquellas cabinas donde funcionan ambas formas de pago, manual y Telepase, sino en las que son exclusivamente automáticas.

De los 160.000 vehículos por día que circulan por el acceso solo un 20% abona de forma manual, mientras que el 80% de los usuarios cuenta con el sistema automático. Es por esto que, en esta primera etapa, ampliarán las vías exclusivas de Telepase del peaje: pasarán de representar el 50% de las 40 vías de cobro al 70%. Sin embargo, aseguran que en esta fase no despedirán a ningún trabajador y en las próximas etapas formarán parte del “proceso de reconversión”.

“Vamos a hacer una etapa de diálogo permanente con el sindicato. Hay un montón de lugares para reubicar a gran parte del personal, como las tareas de pospago, y habrá una etapa de reconversión para el resto”, señaló el presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, que viene de implementar este sistema en Autopistas Urbanas SA (AUSA).

“No somos reacios a los cambios, la verdad que todo lo contrario. Es entender el proceso de reconversión laboral. Hemos formado a nuestros trabajadores en análisis de datos y hemos articulado con las empresas para que la reconversión sea controlando y cuidando el trabajo, que no haya básicamente despidos y que sea una reconversión que realmente el trabajador pueda realizar. Siempre el sindicato estuvo más que de acuerdo incluso”, dijeron a LA NACIÓN fuentes del Sindicato Único de trabajadores de los peajes y afines (Sutpa), cuyo referente es Facundo Moyano.

Para septiembre, Corredores Viales prevé que el 90% del peaje Riccheri sean cabinas de Telepase y prometen la reconversión total de las vías de cobro automáticas para octubre. “Esta ampliación del pago dinámico, junto al mayor control en el ordenamiento vial, busca mejorar el servicio para quienes abonan de forma automática, que son la mayoría, al mismo tiempo que optimiza la circulación y la seguridad vial”, informaron.

“La migración ya empezó con el aumento de hace algunas semanas cuando la tarifa de Telepase quedó levemente por debajo de la manual. Estamos preparados para la transición y las adhesiones al Telepase contando con Mercado Pago como un socio estratégico”, señaló Ezequiel Galli, Gerente de Asuntos Institucionales.

Para esta fase, Mercado Pago aportará 50.000 tags, mientras que Corredores Viales, 110.000. Además, ampliarán la red de centros de colocación de Telepase: sumarán 20 nuevos puntos en la traza de Riccheri en Villa Madero, Ciudad Evita, El Jagüel, Aldo Bonzi y lugares de Ezeiza –Cañuelas, Canning y Monte Grande–. Quienes aún no lo tengan también pueden adherirse gratuitamente a través de la web www.telepase.com.ar y solicitar el envío a domicilio del dispositivo.

Telepase 100% en el Acceso Riccheri es el primer paso, pero la estrategia de la empresa es consolidar un plan de modernización que permita su implementación en los 6000 kilómetros de concesión que tiene en el país Corredores Viales. La “modernización” de la empresa es uno de los objetivos de la nueva dirigencia que llegó con el cambio de gobierno.

Corredores Viales es una de las compañías públicas que está dentro del capítulo sobre privatizaciones incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso. Junto con Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logística y Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) integra el grupo de empresass para privatizar o concesionar. Fuentes de la entidad anticiparon que su idea es lograr “una empresa tentadora”, lo que iría en línea con una posición a favor de su concesión.

Además de agilizar el tránsito, el objetivo de automatizar el Acceso Riccheri es modernizar el sistema de cobro –que se puede abonar con dinero en cuenta de Mercado Pago, tarjeta de débito o de crédito– con una modalidad más eficiente. Aunque todavía los conductores deberán pasar por las cabinas de peaje y bajar la velocidad es también el primer paso para avanzar para 2027 hacia el Free Flow, metodología de cobro de peaje sin estaciones donde el pago se hace a velocidad normal.

