Polémica en la Facultad de Arquitectura de la UBA: estudiantes quieren sacar Matemática del CBC

Por estos días, en las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se lleva adelante una votación para renovar una parte de los consejeros estudiantiles y llamó la atención la propuesta de una de las agrupaciones que busca su lugar en la de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Un grupo de alumnos dijo que si ganan sacan Matemática del Ciclo Básico Común (CBC) de esa Facultad.

En sus redes sociales, la denominada lista 10 hizo un posteo en el que convoca al alumnado a votar por ellos y que si son elegidos eliminarán la materia Matemática del CBC de la Facultad. Con el correr de la mañana de este martes, la publicación fue sacada del Instagram de la agrupación porque se generó cierta polémica entre los usuarios en las redes sociales.

“En Diseño Gráfico, por lo menos, no me sirvió de nada Matemática en el CBC, pero creo que Arquitectura o Diseño Industrial debe de ser re importante. No tiene sentido”, escribió @JohaVicente en la cuenta X. “De todas las materias que tiene el CBC de FADU la única importante es Matemática, incluso más que dibujo”, dijo @MariaAlbertina.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la Facultad, una modificación de ese tipo siempre implica un cambio en el plan de estudios, un proceso administrativo que requiere muchos análisis que alcanzan incluso a las máximas autoridades de la UBA. No se trata de una decisión unilateral de un claustro ni de una agrupación de la política universitaria.

Se creen capos y lo único que logran es multiplicar ignorantes. Quieren sacar matemática en la facultad que justamente tiene la carrera de Arquitectura. La educación va en picada, indignante. pic.twitter.com/tSO01GgHKG — ᴍᴇʟɪɴᴀ (@MelinaIchu) September 2, 2024

Esto no significa que hace tiempo que existe una discusión sobre esa materia en particular, indicaron las fuentes. No para eliminar Matemática del plan curricular, sino para adaptarla a las necesidades de las correspondientes siete carreras que hay en esa Facultad. Por ejemplo, sumarle más contenidos de geometría. El CBC para el ingreso a FADU es el único de la UBA con siete asignaturas, el resto tiene seis.

“Como estudiante de Arquitectura (aunque no estudio en la UBA) la Matemática de primer año o en este caso del CBC no sirve para nada. Solo te hace perder tiempo”, defendió la propuesta el usuario de X @monjamarengo.

En diálogo con radio Mitre, un estudiante opinó al respecto de la propuesta de esa lista: “Me parece que vende [la idea] porque a nadie le gusta [esa materia], pero por más que cuesta hay que hacerlo, hay que refrescar la memoria. Mucha gente, a esta altura, no sabe dividir. No creo que se debería sacar”. Otra joven resaltó: “No estoy de acuerdo”.

Las elecciones estudiantiles

Como ocurre cada dos años, las elecciones son obligatorias, por lo que se prevé un crecimiento en la afluencia de votantes. Si bien el padrón se acerca a los 300.000 estudiantes, se estima que votarán cerca de 180.000, como en los últimos comicios. Solo pueden participar los que no perdieron la condición de alumno regular y, en el caso del CBC los que tienen al menos una materia aprobada.

Además de renovarse la conducción de los centros de estudiantes, se elegirán representantes del claustro estudiantil en el consejo directivo, el órgano que acompaña al decano en el gobierno de cada facultad.

Distintas proyecciones coinciden en que la alianza reformista, que mantiene desde 2019 el control de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), retendría en estos comicios la mayoría estudiantil en las sedes de Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Arquitectura, Psicología, Odontología, Ingeniería y Agronomía. Formado principalmente por Franja Morada y el socialismo. En lo que respecta a la FADU, la agrupación que se referencia con La Libertad Avanza (LLA) presentará batalla.

