Por qué los millennials y la generación Z abandonan silenciosamente a sus amistades: la explicación de los expertos

Los millennials y la generación Z están optando por el término “dejar gradualmente las amistades”. Esto se hizo popular por un Tik-Tok en el año 2022 y los expertos advierten que este enfoque puede causar confusión y recomiendan, en su lugar, tener una comunicación abierta con varias personas.

Estas generaciones están cansadas de entablar amistades y que no funcionen, por eso han decidido ponerle fin de una manera muy curiosa, como si se tratara de un ghosting prefieren desaparecer sin dejar rastro.

El término comenzó a ganar popularidad cuando los empleados de una empresa decidieron irse y abandonar sus puestos de trabajo sin renunciar ni ser despedidos. Ahora, estas personas quieren hacer lo mismo con su círculo de amigos, comentando que están aburridos de que estos no les presten atención y solo aparecen cuando los necesitan.

Melissa Ann Marie, una tiktoker, de 30 años, habló sobre su experiencia al utilizar esta estrategia. El video publicado en su cuenta tiene 2.3000.000 de vistas y 168.700 ‘me gusta’.

“No es como una relación romántica en la que tiene que terminar porque estás viendo a otras personas, sino que tiene que desvanecerse lentamente porque ya no te interesa el uno o el otro”, dijo la influencer.

El psicólogo clínico Daniel Glazer comentó a la revista Business Insider acerca de esta nueva tendencia que están aplicando los jóvenes con sus amistades.

“Si bien perder conexiones duraderas puede provocar sentimientos de aislamiento o pérdida de algo, ‘dejar gradualmente las amistades’, también puede ser una manera saludable para que los millennials y la generación Z puedan mejorar sus vidas sociales, permitiendo que crezcan relaciones nuevas y más ricas”, expresó Glazer.

Según los expertos, ‘dejar gradualmente las amistades’ puede llevar al arrepentimiento, ya que la soledad no es buena compañía.

Mark Vahrmeyer, psicoterapeuta y cofundador de Brighton and Hove Psychotherapy, comentó que esta práctica no es tan buen y en un futuro puede traer consecuencias graves, porque cortar la comunicación con las personas no es bueno y más si lo hace de un momento sin tener alguna causa.

“Generalmente, cuando hay conflicto, más que una simple divergencia de caminos, este debe abordarse en una amistad, ya sea para intentar resolverlo o el contrario, si la reparación no es posible, para poner fin a la relación”, dijo Vahrmeyer.

Sophie Mort, psicóloga clínica y experta en salud mental de Headspace, recomienda que si tiene algún problema con una persona es mejor que trate de arreglarla y no se aleje sin decir nada, porque esto le podría traer problemas en un futuro.

“Para la persona que inicia el distanciamiento, puede haber sentimientos de arrepentimiento o remordimiento, especialmente si sus motivos para hacerlo se debieron a evitar la confrontación, lo que luego puede dejar una sensación de oportunidad perdida para resolver las cosas”, agregó Mort.

El País (Uruguay)

