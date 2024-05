“Práctica arcaica”: fuertes críticas a la decisión municipal de volver a elegir la reina de la nieve en Bariloche

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La 53º edición de la Fiesta de la Nieve, que este año se celebrará a mediados de agosto, llega con polémica: luego de que el municipio decidió volver a incluir la elección de la reina como parte de la celebración, funcionarios y representantes de organizaciones sociales salieron a rechazar el concurso.

“Creemos que se pueden realizar y disfrutar de estos festejos dejando de lado esta práctica arcaica y violenta, e instamos a la reflexión y al compromiso por parte del Ejecutivo, de trabajar por una ciudad libre de violencia de género evitando prácticas contradictorias con los avances logrados durante años de lucha”, indica la nota firmada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche, enviada este martes al Concejo Deliberante de esta ciudad.

Al documento, que se envió en copia al intendente Walter Cortés (Partido Unión y Libertad) y al secretario de Turismo Sergio Herrero, adhirieron diversas asociaciones de mujeres, organizaciones sociales, referentes locales, legisladores y concejales.

Entre las que acompañó el planteo de la Multisectorial está la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche): “El debate se da a partir de que el intendente Cortés anunciara al asumir que volveríamos a nuestras tradiciones y, dentro de la Fiesta de la Nieve, al certamen de belleza que elige a una reina en representación de Bariloche. Esa práctica se dejó atrás en 2015, cuando se pasó a denominar ‘embajadora’ de la nieve. Y en 2019, tras muchos cuestionamientos, se hizo el último certamen”.

Ferreyra agregó que, recientemente, se comenzó a reunir la Comisión de Festejos en el marco de la organización de la Fiesta de la Nieve –prevista para el 17 y 18 de agosto– y empezó la convocatoria para que se anoten al certamen.

“Al enterarnos, lo vimos con mucha preocupación. La elección de la reina de la nieve no es para nosotras una tradición, sino retroceder en materia de derechos conquistados a lo largo de estos últimos 20 años. Desde 2009, nuestro país tiene una ley que busca prevenir y erradicar distintos tipos de violencia de género, incluso la simbólica, es decir, cuando se pone en valor lo físico por sobre otras virtudes, y se estereotipan los cuerpos”, sumó Ferreyra.

La concejal considera que la elección de la reina de la nieve “va en sintonía con lo que propone el gobierno nacional, en tiempos en que se habla de derogar varias leyes que tienden a erradicar la violencia, la desigualdad, la falta de igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias”.

También desde la Multisectorial advirtieron que “no es casual volver a esta lógica arcaica en un contexto nacional de retroceso en los derechos de las mujeres y las diversidades, en el que vuelven los discursos conservadores”.

Tradiciones

La concejal de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, que también firmó el documento, coincidió: “No creo que el concurso implique retornar a las actividades tradicionales de la Fiesta de la Nieve. Las tradiciones de Bariloche están en otras propuestas como lo es la carrera de mozo, el concurso de hacheros o el de tortas”.

En la nota presentada esta semana también se hace referencia a que “la reproducción de estas prácticas se traduce en una mayor violencia hacia las mujeres y niñas, y eso repercute directamente en sus vidas, lo que puede observarse en las estadísticas de cantidad de femicidios, con 49 mujeres asesinadas en los dos primeros meses de 2024, y también de trastornos de la alimentación, siendo la Argentina uno de los países del mundo con una mayor tasa de estos trastornos, sobre todo en mujeres de entre 13 a 25 años”.

La polémica derivó en un pedido de reunión con el secretario de Turismo local, prevista para el miércoles próximo en la comisión legislativa. Por estos días, se habló incluso de promulgar una ordenanza que prohíba la elección de la Reina de la Nieve.

“Yo al menos no estoy de acuerdo en hacer una ordenanza que prohíba algo. Prohibir no me parece democrático. La ley 26.485 es clara. Y al estar nuestra provincia y el municipio adheridos, debe darse por hecho que no podemos promover desde el Estado municipal este tipo de concursos”, afirmó Ferreyra.

Y sumó: “Bariloche es una ciudad que fue dejando este tipo de tradiciones arcaicas para ser una sociedad moderna, inclusiva que tiene las puertas abiertas para el turismo nacional e internacional. Ojalá se recapacite y se dé marcha atrás”.

La mirada oficial

Por su parte, el secretario de Turismo local, Sergio Herrero, dijo a LA NACIÓN: “En campaña, el intendente hablaba de recuperar fiestas tradicionales, como la Fiesta de la Nieve, el concurso de hacheros, el concurso de pulóveres, el de las figuras de hielo, las figuras de madera, las carreras de mozo, etc. Dentro de eso estaba la elección de la reina. Hoy, con el tiempo, hemos modificado la elección: no vamos a pedir parámetros de medidas ni de edad. La idea es que participen todas las interesadas, y que todas las candidatas puedan aprender a esquiar, por ejemplo, para que la seleccionada pueda trabajar con nosotros en las ferias como representante de la ciudad. Lejos estamos de querer cosificar. Estamos a favor de que la gente pueda elegir y que participe quien quiera hacerlo”.

Añadió que se evalúa sumar la elección del Rey de la Nieve, algo que también fue cuestionado por funcionarios y organizaciones feministas. “Todavía no lo tenemos definido, por una cuestión de organización. Con tanta vuelta que le están dando a la reina, no nos hemos concentrado en el rey. Pero seguramente pueda realizarse. Lo importante es definir los premios para las candidatas, como los pases en el Cerro Catedral, las clases de esquí, los pasajes para que conozcan la isla Victoria, etc. En eso nos enfocamos”, cerró Herrero.

Una práctica en baja

Tras fuertes cuestionamientos, desde 2013 hasta 2022, los concursos de belleza fueron eliminados en más de 70 ciudades y festividades de todo el país, según un relevamiento de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), que dependía del Ministerio de Justicia de la Nación.

La práctica se mantiene en provincias como Mendoza, donde se eligen la Reina y Virreina nacionales de la Vendimia desde hace 88 años. Si bien en 2023 se realizó una inédita elección “a ciegas” de la reina (los vecinos solo podían sufragar por una frase de las candidatas, numerada sin saber a quién correspondía), este verano se modificó la modalidad de votos (el público llevó adelante su elección a través de boleta única) y se eligieron reina y virreina de la Vendimia 2024.