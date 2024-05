Reconocimineto. Con 23 distinciones y dos medallas de plata por su diseño, LA NACION fue el medio de la región más premiado

Escuchar

Con 23 distinciones por sus producciones digitales e impresas, incluidas dos medallas de plata, LA NACION fue el único medio argentino premiado por la Society for News Design (SND), organización que reconoce los mejores diseños periodísticos de los diarios del mundo. Es más: logró ubicarse entre los finalistas con otros medios internacionales como The New York Times, The Pudding, Star Tribune, The Straits Times y Reuters en su capítulo digital, mientras que en la edición impresa compitió por el máximo galardón con Politiken, Die Zeit, y Weekendavisen. El ganador por el formato digital fue The New York Times y Die Zeit por el impreso.

Otros medios de la región que fueron reconocidos por la SND fueron Metrópoles (Brasil), El Tiempo (Colombia), Globo Esporte (Brasil) y El Universal (México). LA NACION fue el más premiado y el único en alzarse con medallas de plata entre estos países.

La cobertura de los debates presidenciales de 2023 recibió una medalla de plata

Respecto a la producción digital, LA NACION recibió una medalla de plata por la cobertura visual de los debates presidenciales de 2023, destacada por brindar información completa y de manera limpia, divertida y fácil de asimilar. Los jueces estuvieron de acuerdo en que se trató de un gran servicio al público. “La tipografía, la jerarquía y el uso del color ayudan a que todo quede muy bien unido, y la inclusión de videos generados por inteligencia artificial eleva este paquete por encima del resto” opinaron los evaluadores. Dentro de esta cobertura se encuentran, entre otras producciones, un cuestionario que valora las afirmaciones de los candidatos en el debate y la calificación de periodistas de LA NACION sobre la performance de los postulantes durante los duelos televisivos.

Otra medalla de plata fue otorgada por el diseño de “Cómo lo digo”, una herramienta que evalúa los títulos de las notas y asesora al usuario sobre el uso correcto y respetuoso de las palabras. Los jueces calificaron al diseño como “intuitivo y fácil de usar”, con una interfaz sencilla y elegante. “Más allá de su facilidad de uso, logra un equilibrio entre utilidad y educación, fomentando la concienciación sin desviarse de su tarea principal. Esta simplicidad aumenta su impacto, cumpliendo eficazmente su propósito y fomentando la comprensión y la concientización”, consignaron.

"El infierno en el mar", una producción visual que logró reflejar la creciente amenaza sobre nuestras aguas

LA NACIÓN recibió además otros galardones a la excelencia por las siguientes producciones digitales:

Recorridos interactivos y personalizados con una selección de lo mejor del Lollapalooza, otra propuesta ganadora

En simultáneo, Alejandra Bliffeld, del equipo de Narrativas Digitales, ganó un premio de excelencia por un porfolio que reúne publicaciones distinguidas por el diseño de scrollytelling digital en el que se encuentran, entre otros especiales destacados, una calculadora electoral para proyectar la distribución de los votos de los comicios primarios en las elecciones generales y así determinar si habría segunda vuelta.

Además, un galardón de excelencia fue otorgado por el diseño de cobertura combinada, que evalúa la edición digital e impresa en conjunto. En este caso, el reconocimiento fue para el despliegue visual de las elecciones primarias de 2023.

Desde la cobertura electoral 2023 hasta una investigación sobre mujeres perdidas en la Argentina, la SND premió las páginas impresas de LA NACION

Por otro lado, fueron otorgados nueve premios para la edición impresa. Al elegir a LA NACION como finalista en este formato, los jueces destacaron que “es un magnífico ejemplo de cómo construir diariamente un periódico de 50 a 80 páginas, que ofrezca una experiencia de lectura con cohesión, seriedad y dinamismo, incluso en algunos de los días con más breaking news.” En otro tramo de su evaluación, señalaron: “Sus elegantes gráficos informativos, su poderosa mezcla de ilustraciones y su robusta fotografía, junto con una inteligente selección de tipos de letra con formas orgánicas, son sofisticados pero muy accesibles y constituyen una oferta completa y muy satisfactoria.”

Dos de los reconocimientos fueron por el diseño de portada: uno por los resultados de las elecciones presidenciales primarias y otro por los resultados de la segunda vuelta electoral de los comicios 2023.

Además, cuatro premios de excelencia distinguieron el diseño de los suplementos dominicales Conversaciones y Bienestar, y dos portadas de Economía del domingo. Un reconocimiento similar recibió LA NACION por la edición impresa de la investigación “¿Dónde están? Qué les pasó a las 5000 mujeres perdidas que el Estado no sabe cómo buscar”.

La SND premió los diseños de los suplementos dominicales Conversaciones y Bienestar

Por último, Juan Colombato, que publica el retrato ilustrado en la página dos de la edición dominical impresa, fue reconocido con dos galardones de excelencia por sus ilustraciones. Una del expresidente Mauricio Macri del día que anunció que no se postularía en las elecciones de 2023 y otra del Dalai Lama por el video en el que le pide a un niño que le dé un beso y le chupe la lengua.

Una de las portadas de Economía del domingo premiada y la ilustración del Dalai Lama destacada por los jurados

Estas distinciones se suman a la larga lista de premios recibidos por LA NACION. Los últimos fueron tres reconocimientos internacionales, incluyendo el galardón al mejor sitio web otorgado por los Digital Media Awards Américas 2024 de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), en una competencia en la que participaron 69 empresas de medios de 17 países de América del Norte, América Central y América del Sur. El jurado integrado por referentes de la industria de la región valoró la innovación de la organización, el foco en la comunidad de suscriptores y la aplicación de inteligencia artificial al servicio del periodismo.

