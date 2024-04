¿Reflota el Gobierno el proyecto para arancelar la universidad pública?

Escuchar

El tema surgió hacia el final de la conferencia de prensa que dieron ayer los rectores de las universidades públicas nacionales, para dar a conocer los alcances de la marcha de hoy. Se les preguntó sobre versiones surgidas en el entorno presidencial. El mensaje era un planteo que apuntaba básicamente que las universidades, si son autárquicas y autónomas, según establece la ley, que también “deberían autofinanciarse y ser aranceladas”.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi tomó la palabra, aunque no le dio crédito al planteo, que ya había sido parte de los argumentos que se impulsaron durante la campaña política del presidente Javier Milei, aunque hasta ahora no se planteó concretamente esa propuesta. No obstante, con el correr de las horas, en el entorno presidencial se volvió a deslizar esa idea, pero como un proyecto a futuro.

De izq a derecha: Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA; Víctor Morinigo, presidente del CIN; Víctor Alpa, vicepresidente del Consejo; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; y Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

En ese sentido sostienen que las universidades ya habrían deslizado la posibilidad de establecer que a futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron. “Nos dijeron que es algo que está muy avanzado y el tema se va a hablar en el encuentro del 30 [de abril]″, dijeron en relación con la reunión que se dará entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el próximo martes.

En el Gobierno analizan como una posibilidad un modelo de financiamiento al estilo estadounidense, con aportes de exalumnos. Pero dicen saber que la idea de ir a un esquema en el que la universidad termine siendo de algún modo arancelada no es para dar ahora, sino algún tiempo todavía algo lejano, cuando muchas de las variables que hoy son negativas, eventualmente mejoren.

La palabra de los rectores

“Hay un artículo de nuestra Constitución Nacional que habla sobre la gratuidad de las universidades, el 18, inciso 75. O sea, que si uno quisiera cobrar, no digo que no se pueda discutir, pero implicaría modificar la Constitución. Eso hasta ahora no está en consideración. Habría que modificar las leyes de la Constitución Nacional”, dijo Gelpi.

“Si tuviéramos aranceles se perdería uno de los fuertes de nuestra querida universidad, y de nuestro país, que es el ascenso social, eso que ha permitido que estudie a tanta gente que hijos de padres que no eran universitarios, de bajos recursos económicos, con pocos trabajos. Eso fue la superación que es parte de nuestra identidad nacional. El día que se arancele, eso se pierde. Sería un tremendo paso atrás para la Argentina”, dijo.

La masiva marcha en defensa de la educación pública Gonzalo Colini - LA NACION

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, en cambio sí tomó el planteo como una posibilidad, en cuando a su interpretación de qué busca el Gobierno nacional con los recortes. “Están buscando asfixiar a la universidad. Estoy convencido que esta lucha no es presupuestaria, que es parte de la batalla cultural que quieren dar. Están buscando asfixiar a las universidades para que hagamos este planteo, de si tenemos que cobrar o no, y no lo van a lograr. Eso está solucionado, no se discute, la universidad es pública, es gratuita, es al servicio del pueblo, es la Universidad Pública Argentina. No vamos a entrar en esa discusión. Nuestras universidades son gratuitas, lo van a hacer siempre. Y esa es una de las batallas que vamos a tener que dar día a día en esto que recién empieza, porque esto va a ser un proceso largo. La universidad pública es gratuita, no se discute”, dijo.

“Estamos justamente en el aniversario de los 30 años de la autonomía universitaria, que tiene rango constitucional desde el año 1994. Justamente los constitucionalistas se reunieron en una universidad, la Universidad Nacional del Litoral, en el año 1994, donde en un rico debate establecieron el rango de autonomía universitaria para las universidades nacionales. O sea, ya rediscutir la constitución realmente empieza a moverse en terreno bastante peligroso el Gobierno Nacional. Me parece que es un problema”, apuntó Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“No tiene sentido ese planteo. Lo complemento con el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, que es el que garantiza esta gratuidad, y dice que justamente no puede ser reemplazado los fondos, la obligación del Estado no puede ser reemplazada por otro tipo de fondos”, agregó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN.

