Robó el perro que su vecino maltrataba: “Prefiero ir preso antes de que se muera”

Un joven se animó a rescatar al perro de un vecino luego de ver cómo el animal era maltratado. Si bien le había solicitado al dueño hacerse cargo de la mascota, este se negó a recibir ayuda, por lo que él decidió actuar. “Prefiero ir preso antes de que se muera”, aseguró Gastón Sosa, oriundo de Garupá, Misiones.

Todo comenzó hace más de una semana, cuando Soria publicó un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, en donde se puede ver la deplorable situación del perro.

“Hola gente, les quería mostrar este perro, que está sufriendo mucho. Es un pitbull, pero su dueño lo tiene atado a su suerte”, se puede leer en el posteo que fue subido en un grupo de Facebook de Misiones. Luego, sigue: “Yo le pedí para mí, pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió, pero no lo quiere regalar y siempre cuando podemos, le damos de comer y agua. Va a ser de mucha ayuda si me dan un mano para ayudarlo al perro”.

Un joven ‘roba’ el cachorro pitbull de su vecino para rescatarlo del maltrato que sufría

La publicación fue acompañada de un video en el que se ve que el perro está atado con una cadena y sucio.

El posteo recibió cientos de mensajes de apoyo, por lo que Soria decidió actuar y el 26 de junio pasado ingresó al patio de su vecino y se llevó al perro, sin importar las posibles consecuencias. “Prefiero ir preso antes de que muera”, aseguró Soria, según indicó el portal Misiones Cuatro.

Rescate y recuperación

“Yo trabajaba al lado y lo veía todos los días. Un día no aguanté más y le dije a mi señora que lo iba a sacar de ahí. No me importaban las consecuencias, yo quería que el pobre animal viva”, relató Soria a Misiones Online.

El perro se encontraba en una situación deplorable Captura

Luego de rescatar al pitbull, que se llama Kayser, las autoridades locales lo fueron a visitar para ver en qué situación estaba el perro. “La policía vino a mi casa con el veterinario de la policía. Me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y les dije que no tenía problema, que si tengo que ir preso, voy. Igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien” aseguró.

Kayser fue revisado y le recetaron medicamentos para mejorar su nutrición y por algunas posibles patologías. “Me dijeron que puede tener leishmaniasis, ahora hay que esperar los resultados y después comenzar con el tratamiento”, indicó Soria.

El perro se encuentra en la casa de Soria para su recuperación. Varios vecinos quisieron colaborar y donaron alimento y medicamentos para la mascota.

