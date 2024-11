Rosario: un caballo que corría en el hipódromo se quebró las patas delanteras y fue sacrificado en plena pista

Momentos de tensión y angustia se vivieron este último domingo en el Hipódromo de Rosario durante una carrera de caballos. Cuando uno de los animales estaba por llegar a la meta, tuvo un accidente y cayó. El jinete salió despedido, pero no sufrió heridas. Sin embargo, la peor parte se la llevó el caballo: como se le quebraron las patas delanteras, lo que no le permitía ponerse en pie, los especialistas decidieron sacrificarlo ahí mismo, en la pista.

Claudia Lobos, integrante de la Comisión Directiva de la ONG de Liberación de Caballos, habló con el medio local Versión Rosario y dijo: “Esto pasa siempre. Parece ser que ojos que no ven, corazón que no siente, pero esta vez ocurrió a la vista de todos”. Cuando fue consultada sobre la posición de la entidad, la mujer dijo: “Nuestra posición es la no utilización de los animales para recreación, para competencia, para deportes y en especial la cuestión de las carreras. Recibimos animales en estados espantosos que vinieron del hipódromo con síndromes de abstinencia por empleo de drogas”, denunció.

Según lo relatado por los medios locales, el lamentable episodio ocurrió tras la tercera largada. Cuando el caballo cayó a metros de la línea de llegada ya no pudo erguirse. Pese a que intentaba levantarse, tenía ambas patas delanteras quebradas. “Toda la gente gritaba y corría hacia el caballo. El ambiente en la tribuna se volvió tenso y hostil”, consignó el diario Aire digital.

En una filmación que se viralizó en redes sociales, quedó registrado el momento en que el caballo se quedó detenido en la pista, imposibilitado de pararse. Acto seguido, fue recostado por los especialistas y como había público presente se colocó una media sombra alrededor del animal malherido. Finalmente, los especialistas determinaron que había que sacrificar al equino con una inyección.

“Cuando un animal de gran porte tiene una fractura expuesta no tiene ninguna otra solución, hay que sacrificarlo”, indicó Oscar Barattucci, entrenador, en diálogo con La Capital. “Es un animal muy grande. Ya trasladarlo a un quirófano es difícil. Y después hay que tenerlo colgado para que haga reposo. No tiene remedio, hay que sacrificarlo. Lo duermen, es eutanásico, y descansa en paz”, agregó. El especialista detalló: “Como no se podía parar, lo tapamos con un biombo, lo dormimos y finalmente se lo retiró con una carreta especial que hay. No fueron más que cinco o seis minutos”.

El hecho volvió a poner en el ojo de la tormenta a las carreras de caballos. A través de las redes sociales, varios usuarios comenzaron a manifestarse sobre lo sucedido con reclamos en contra de ese tipo de eventos.

