Mientras el gobierno de la ciudad evalúa que la provincia de Buenos Aires asuma el costo de la atención de sus residentes en los hospitales de la Capital frente a la gran demanda de bonaerenses, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, afirmó que la provincia norteña buscará cobrar la atención médica a los extranjeros y a pacientes de otras provincias. “En Bolivia se paga todo al igual que en Brasil o cualquier parte del mundo. Es lo que corresponde, porque cada uno tiene que cuidar los recursos de su ciudad” , remarcó.

En una entrevista televisiva con el medio local “Somos la Mañana”, el ministro de Salud salteño esta semana señaló que también se le va a cobrar al paciente que lleguen de otros distritos nacionales en busca de atención médica porque “se está usando los insumos de la ciudad y no hay reciprocidad”. Además, Mangione afirmó que la provincia maneja el mismo presupuesto que el año pasado por lo que están tomando medidas para optimizar los recursos y darle prioridad a los salteños. “Hace poco me reuní con los ministros de Tucumán, Catamarca, La Rioja y de Córdoba, y me debo reunir con el de Buenos Aires porque tenemos jóvenes que están estudiando en su provincia. Vamos a hacer un convenio de reciprocidad”, afirmó.

Así, el ministro de Salud recordó una situación de cuando ocupaba un puesto gerencial en el Hospital Materno Infantil de Salta. “Nos han traído pacientes autoderivados de Bolivia con patologías con cáncer porque en su país no les iba a hacer el tratamiento porque no tenían los medios para hacerlo; les decían que vayan a la Argentina porque ahí es gratis. Con la vacuna del dengue, me informaron que se están cruzando de Bolivia para vacunarse con el sacrificio de los salteños. Eso no lo vamos a permitir y yo lo voy a cuidar a rajatabla”, dijo.

El ministro de Salud también recalcó que cualquier paciente que esté en riesgo de vida va a recibir la atención que corresponde. “Le voy a garantizar ese tratamiento porque es de humanidad. Después veremos cómo se le cobrará al país correspondiente”, afirmó.

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria explicó que la situación de salud en Salta es preocupante. Mangione denunció que la falta de recursos que el Gobierno nacional le provocó la escasez de medicamentos costosos y perjudicó a una veintena pacientes que requieren medicación de altísimo costo.

“La reciente suspensión de la Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) dejó sin cobertura a 20 pacientes oncológicos que recibían medicamentos de altísimo costo por un total de más de 450 millones de pesos”, advirtió en X.

Según explicó el ministro, pacientes que estaban pagando una prepaga, dejaron de pagarla porque tuvieron aumentos de hasta 80%, sobre todo los que tienen enfermedades preexistentes. “Aquellos que tienen una enfermedad, van a la obra social y no son recibidos por lo que terminan siendo atendidos en un hospital público”, señaló.

Faltante de insumos

“El insumo que consumíamos en hospitales hace un mes no nos está alcanzando porque aumentó la demanda de la parte que antes contenían los privados”, dijo y agregó: Estamos sinceramente preocupados porque estamos teniendo repercusiones en las guardias porque nos estamos quedando sin algunos insumos”.

Ante la consulta por el aumento de personal, Mangione aseguró en que no hay médicos. “Estamos haciendo una campaña para conseguir personal médico. La media nacional es de seis médicos por cada mil habitantes, y acá en Salta tenemos 2,3 a 2,2 médicos. Tenemos menos de un médico cada mil habitantes. Estamos en una situación compleja”, señaló. En este contexto, el ministro aseguró que desde la provincia están contemplando un proyecto de formación de médicos a través de un programa de becas de formación.

La ciudad de Buenos Aires priorizará a los porteños

A principios de febrero, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a los pacientes de la provincia de Buenos Aires que buscan atención médica en territorio porteño tras la viralización del video de un cirujano del Hospital Argerich que era demandado por media docena de personas. “Vamos a seguir haciendo el esfuerzo de atenderlos, pero estamos armando un sistema de diagnóstico y atención para el porteño en donde lo prioricemos”, afirmó en Radio Rivadavia.

El exintendente de Vicente López apuntó contra la administración de Axel Kicillof, a quien le exigió que “asuma su responsabilidad y les dé salud en el lugar de origen” a los habitantes de la Provincia. “El nivel de desinversión en salud pública a nivel provincial es grave. Nosotros hacemos un esfuerzo pero tenemos un límite. No puede ser que alguien con dolor de panza se tome tres colectivos porque en su municipio no la atienden”, declaró.

