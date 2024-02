Escuchar

La comisión de “Unidos por la Cultura”, junto a asambleas estudiantiles y barriales, convocaron a un “molinetazo” para este viernes 1 de marzo, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La convocatoria, que se extiende a estaciones de trenes y subtes, se da en el contexto de aumento de tarifas en el transporte público que aplicó el gobierno de Javier Milei y en medio de una lucha por un boleto estudiantil. Este miércoles ya se registraron saltos masivos en la Estación Constitución.

En una carta abierta que escribieron grupos de estudiantes para los trabajadores del transporte, se explicó que la acción será llevada a cabo de forma coordinada en las estaciones de Once, Constitución, Retiro y otros puntos a partir de las 17.30.

En los últimos días aumentó considerablemente el número de pasajeros que saltan los molinetes en las estaciones ferroviarias

Desde la organización explicaron que el molinetazo es una acción colectiva que se fue construyendo a partir de la coordinación entre el espacio de Unidos por la Cultura -que agrupa trabajadores y estudiantes de ese mundo- junto a asambleas barriales del Área Metropolitana de Buenos Aires y a los centros de estudiantes de distintas facultades de la UBA, como Farmacia y Bioquimica, Ciencias veterinarias y Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Artes y el Centro de Artes Visuales y Artes del Movimiento. También se sumaron terciarios e institutos de formación docente, como el Joaquín V. González y el Alicia Moreau de Justo.

“Estamos coordinando porque queremos darle un mensaje al presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril. No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”, dijo, en diálogo con LA NACION, Tatiana Fernández Martí, la joven de 22 años que es consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras y la organizadora del Molinetazo del viernes.

EL VIERNES, MOLINETAZOS EN EL SUBTE CONTRA EL TARIFAZO

El día de la apertura de las sesiones del Congreso, estudiantes, asambleas barriales y del colectivo Unidxs por la Cultura vamos a decirle NO al tarifazo del 500%.

Defendamos nuestros derechos a estudiar y trabajar

Sumate! pic.twitter.com/ghc7Kz6v0v — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) February 28, 2024

Y agregó: “Queremos trasladar ese mensaje partiendo también de la experiencia de la lucha de los estudiantes en Chile, quienes generaron una rebelión educativa. Creemos que tenemos que tomar en nuestras manos esta acción ”.

Sobre la convocatoria del viernes, la organizadora adelantó que la acción va a contar con una jornada artística impulsada desde el Espacio Unidos por la Cultura: “Vamos a contar con unos ojos que muestran que nosotros sí la vemos, y vemos como este ajuste nos está impactando de manera muy fuerte en nuestro día a día. Mientras, los sectores de la agroindustria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las multinacionales se ven privilegiadas con el Gobierno”, sumó Fernández Martí.

“No hay plata para los sectores populares, para el Fondo de la Cultura, para la Universidad Pública. A su vez se entrelaza este mensaje desde el sector estudiantil, porque estamos a semanas del inicio de las clases y realmente no nos va a alcanzar para ir a estudiar, mientras en paralelo el Gobierno está aplicando un congelamiento del presupuesto universitario”, lamentó, y siguió: “No tenemos viáticos para poder viajar hacia las facultades, no se van a aumentar las becas, se va a congelar el salario docente. Es un golpe brutal. Nosotros queremos con esta acción poner al movimiento estudiantil de pie y coordinar con el conjunto de los trabajadores que están siendo perjudicados por esta situación”.

Por último, la joven detalló: “El molinetazo va a tener lugar en distintas estaciones de subte, de forma simultánea. El sector estudiantil va a concentrar en Plaza Miserere, pero también se van a realizar en Retiro, en Constitución, y creemos que esta es la forma que tenemos para visibilizar cómo el tarifazo está destruyendo los salarios y el derecho a poder estudiar y a poder trabajar”.

Desde que se aplicó el nuevo aumento en el transporte público, el número de pasajeros que saltan los molinetes en estaciones ferroviarias aumentó considerablemente. Ante esta situación, desde esta semana efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y empleados de la empresa de transporte custodian las salidas para evitar que la gente pase sin pagar.

Desde Trenes Argentinos indicaron a LA NACION que quien es detectado saltando el molinete o viajando sin boleto “se le hace colocar la SUBE y pagar el boleto”. En caso de no tenerlo, se cobra una multa de 1300 pesos, que equivale al valor de una tarifa máxima.