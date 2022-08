“Se agotó”: recorridos por kioscos, compras de figuritas en mayoristas y hasta el desembolso de $25.000, el furor por conseguir el álbum del Mundial

Adultos y chicos que recorren kioscos para buscar el álbum y los paquetes de figuritas, usuarios de redes sociales que muestran el momento exacto en el que aparece una de las “difíciles”, fanáticos que acuden a mayoristas para acopiarse de ejemplares a un precio más favorable, y plataformas de venta online que lo ofrecen hasta 33 veces su valor. Así se entiende el furor que desató el lanzamiento del álbum del Mundial Qatar 2022, que edita la empresa italiana Panini, cuando aún faltan 88 días para el comienzo del campeonato.

Si bien el lanzamiento oficial del álbum fue hoy, algunos fanáticos pudieron conseguirlo en la preventa el viernes pasado, en coincidencia con la celebración del Día de la Niñez, el fin de semana. Así, en pocos días, se agotó en los comercios. Algo de eso le ocurrió a Octavio, de 13 años: “Por ahora solo conseguí figuritas. Pregunté en varios kioscos cerca de mi casa y del colegio, pero no tenían porque se les habían agotado. La mayoría de mis amigos tampoco lo tienen, salvo algunos que llegaron a conseguirlo, pero son muy pocos”, comentó el estudiante de un colegio privado de Florida.

De hecho, Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, señaló, en declaraciones televisivas, el domingo pasado: “Fue un furor nunca visto en mis 24 años de kiosquero”. Y agregó: “No quedó nada. A nosotros nos trajeron el viernes una tanda sorpresiva porque las figuritas se esperaban recién para la semana que viene [por esta]”.

El álbum clásico, de tapa blanda, tiene un precio estimado de $750, mientras que la empresa distribuidora anunció que lanzará una versión de tapa dura, muy buscada por coleccionistas, que rondaría los $3000. Para completar el ejemplar se tienen que llenar 638 espacios, a un valor de $150 por paquete, que trae cinco figuritas. Como en los kioscos aún es difícil conseguirlo, en las plataformas de venta online se puede comprar uno de tapa blanda hasta por un valor de $25.000, con paquetes para abrir y 100 figuritas diferentes.

“Compré el álbum el viernes y, por ahora, alrededor de 130 paquetes. Me tocó dos veces Messi”, comentó Felipe Shulman, de 21 años, que precisó que este es el cuarto álbum mundialista que compra: “Vengo coleccionando los de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar. Es algo que me encanta. Lo hago para, en un futuro, tener todo lo que coleccioné de joven”, explicó.

Shulman, que está en cuarto año de la carrera de Gestión Deportiva en la UADE, indicó que el intercambio de figuritas lo hace entre amigos o conocidos cuando se reúnen: “Con mis amigos estamos todos en la misma, comprando y cambiando figuritas. Cambiamos cuando nos vemos”.

“Actualmente, estoy comprando paquetes en un mayorista. Tienen ofertas, por ejemplo 25 paquetes por $2800. Te sale más barato comprar así y mucha gente aprovecha”, explicó.

Con la figurita de Messi como moneda de cambio, Shulman tiene la posibilidad de adquirir otras más preciadas: “Las que me faltan son algunas de las brillantes de la primera página, que es donde está la copa, el logo del mundial y la mascota”, precisó.

Una de las "difíciles" es la figurita de Lionel Messi. Instagram: @panini_argentina

Sobre la manera en que se intercambian las figuritas repetidas, Octavio precisó que se da “en el recreo del colegio”. Además, indicó que, además de la de Messi, las más codiciadas son las de “[Cristiano] Ronaldo [Portugal], [Kylian] Mbappe [Francia] y algunos otros de la Selección como el ‘Dibu’ Martínez y [Rodrigo] De Paul”.

“El álbum lo compré ayer junto con 50 paquetes de figuritas. Lamentablemente, todavía no me tocó Messi, pero estamos en eso”, comentó Joaquín, de 16 años. Si bien especificó que en el colegio privado al que asiste, en Tortuguitas, no hay un espacio de intercambio de figuritas en el recreo, tiene pensado proponerlo: “Así no tenés que ir buscando por el colegio a ver quién tiene figuritas y quién no”, indicó.

Las repercusiones

En los últimos días, las redes se llenaron de usuarios que compartieron opiniones, información y anécdotas sobre el álbum: desde los números de las figuritas repetidas para intercambiar, anécdotas de fanáticos, y hasta chistes con los últimos acontecimientos.

Es el caso de Agos Pomares, que, en Twitter, relató con gracia la forma en que su pareja decidió organizar en un Excel qué figuritas ya tiene y cuáles le faltan.

Mi novio se compró el álbum del mundial con 100 paquetes (500 figuritas y encima ninguna es Messi) y ARMÓ UN EXCEL PARA PONER CUÁLES TIENE, CUÁLES NO Y CUÁLES SON REPETIDAS. Literalmente ✨fulvo✨ pic.twitter.com/CCLqw28SNh — 𝒜𝑔𝑜𝓈 𝒫𝑜𝓂𝒶𝓇𝑒𝓈 ☕️ (@Im_Agostina) August 20, 2022

En tanto, el usuario @EstebanFulanito se hizo eco del incidente ocurrido el fin de semana en San Telmo, en donde un grupo de músicos ideó una original campaña para encontrar al padre de un chico llamado Juan Cruz que se perdió en la zona.

Los paquetes de figuritas del mundial que le va a tener que regalar Eduardo a Juan Cruz: pic.twitter.com/wKSJd8iLoI — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) August 22, 2022

La coyuntura política también fue utilizada para comentar, con humor, las prácticas derivadas del intercambio de figuritas. Con Cristina Kirchner como protagonista de la semana, luego de que el fiscal Diego Luciani la acusó del delito de administración fraudulenta del Estado como jefa de una asociación ilícita, y pidió 12 años de cárcel, el usuario de Twitter @Memesterio_ usó un video de la vicepresidenta para relatar la manera en que se buscan las figuritas repetidas.