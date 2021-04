Semana Santa. Sin nuevas restricciones, las reservas en Córdoba superan el 70%

CÓRDOBA.- Para los feriados de la Semana Santa que comienzan este jueves, las principales localidades turísticas de Córdoba presentan reservas por encima del 70%. En esta oportunidad se incluye también la ciudad capital. Para movilizarse por la provincia, los visitantes deben tramitar el Certificado Verano o registrarse en la aplicación Cuidar, las exigencias alcanzan tanto a quienes vienen de otros distritos como para quienes son locales. No se exige test negativo, seguro Covid-19 ni cuarentena.

“Hemos trabajado mucho en la difusión de la oferta de Semana Santa, con campañas, acciones de promoción y prensa tanto para Córdoba como para el país. Y estamos seguros que Córdoba volverá a ser uno de los destinos más elegidos, por su naturaleza, por sus servicios, por su propuesta cultural y religiosa y la calidez que nos caracteriza”, dijo Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Villa Carlos Paz, puerta de acceso al Valle de Punilla, tiene reservas del 70% lo mismo que La Falda; La Cumbre –un destino tradicional para esta fecha, con su “Noche de arte”- registra 87% de reserva, una cifra similar tienen Capilla del Monte y Valle Hermoso. En Traslasierra, Nono vuelve a mostrarse como la preferida entre los visitantes con reservas del 80%; en Mina Clavero hay 55%. En el sudeste cordobés, Miramar ya tiene prácticamente ocupadas todas sus plazas.

En el Valle de Calamuchita se repiten las cifras positivas: Santa Rosa, 80%; Los Reartes, 91%, La Cumbrecita, 95% y Villa General Belgrano, 90%. Córdoba Capital, es en esta fecha es uno de los destinos más elegidos: 90% de plazas ya pedidas.

Hasta en la capital de Córdoba se espera una muy buena afluencia de turismos por Semana Santa

Igual que en la temporada de verano, cabañas, casas y departamentos son las opciones de alojamiento más elegidas y, principalmente, los más categorizados.

Tanto desde la provincia como desde las administraciones municipales se adelantó que se reforzarán los controles sanitarios y seguirán las sanciones para aquellos que no cumplan con las medidas de prevención. Desde el Ministerio de Salud local insistieron en que “no hay cambios” en las restricciones en el marco de la estrategia sanitaria.

La secretaria de Prevención y Promoción de Salud, Gabriela Barbás, indicó que se profundizarán las medidas sanitarias de testeo, aislamiento y detección de casos. “Los principales lugares de contagio son las reuniones sociales; si en esta Semana Santa nos vamos a juntar, que sea al aire libre, con pocas personas y distanciados”, pidió.

LIMITACIONES

La ciudad de Río Tercero –en el departamento Tercero Arriba, el que registra los mayores indicadores de riesgo en Córdoba según datos de Salud de la Nación- durante dos semanas impuso una restricción de circulación nocturna entre la 1 las 7. El intendente Marcos Ferrer admitió que “hay un crecimiento notorio de los casos”.

“En todo este proceso no he sido partidario de las restricciones y he intentado por todos los medios que entendiéramos que todos debíamos formar parte de la solución a este problema”, sostuvo y señaló que “la apertura y la flexibilidad dependía del comportamiento del conjunto, de lo que hagamos cada uno de nosotros”.

El departamento Tercero Arriba, del cual es cabecera Río Tercero, es el único incluido por el Gobierno nacional entre las 45 zonas de mayor alerta en todo el país.