¿Sí o no? Qué opinan expertos argentinos sobre la necesidad de una tercera dosis de vacuna contra el Covid

El debate por la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus cobre fuerza alrededor del mundo y algunos países, como Estados Unidos, Francia, Israel, Alemania y Chile, ya decidieron avanzar con un ese refuerzo. En la Argentina, si bien esto parece lejano porque solo el 19,4% de la población cuenta con el esquema de inmunización doble completo, se ven diferentes posturas entre las autoridades sanitarias respecto del tema. Mientras que los especialistas consultados por LA NACION señalan que la evidencia disponible respalda esa decisión solo para quienes tienen una inmunodeficiencia.

“No tenemos información sanitaria que estimule una tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud no lo estimula. En la provincia de Buenos Aires no estamos pensando que la tercera dosis sea una realidad a llevar adelante. Solo se analizará en algunos grupos en particular”, dijo hoy Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense. “Parece ser una campaña de venta de algunos laboratorios que ganan un 50 por ciento”, agregó el funcionario.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que esta semana analizarán con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) la posibilidad de dar un refuerzo a algún grupo específico, como el personal de salud y las personas inmunocomprometidas. Aunque aclaró que eso no sería antes de fin de año. “El foco es completar los esquemas”, afirmó en declaraciones radiales.

Los especialistas señalan que no hay evidencia de que haya que aplicar una tercera dosis a la población general Macarena Bultri-mig/GCBA

Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), destaca tres aspectos importantes al momento de evaluar si una tercera dosis debe ser aplicada.

En primer lugar, indica que la evidencia actual no muestra que haya que dar un refuerzo a la población general, excepto en aquellas personas con inmunodeficiencias. En segundo orden, explica que, si bien el número de anticuerpos baja con el tiempo, también mejoran su “afinidad”, es decir, que perfeccionan su capacidad de respuesta. Por último, asegura que, de todos modos, dar otra dosis no provocaría algún daño al organismo, pero insiste con que la evidencia no respalda esa decisión para la población general.

En Israel

“En la literatura científica hoy no hay evidencia que indique que necesitamos una tercera dosis en la población general. Sí sería indicado en aquellos que tengan comprometido el sistema inmunológico. Pero en esos casos se recomienda porque directamente los pacientes no logran levantar el nivel de anticuerpos”, argumenta el especialista.

Geffner agrega: “En contra de buena parte de la evidencia científica, se publicó un reporte del Ministerio de Salud de Israel con información sobre un estudio en el que analizaron si a los seis meses de ser vacunada la gente se infecta más que aquellos que se vacunaron hace dos meses. Lo que vieron es un leve aumento en las personas mayores de 60 años y por eso allí se vacuna a ese grupo poblacional, independientemente de las comorbilidades. Pero lo cierto es que no se sabe si la tercera dosis, si bien sube los anticuerpos, tiene un impacto en la eficacia”.

Lo que señala Geffner va en línea con lo recomendado por Anthony Fauci, el principal asesor de Joe Biden en relación al coronavirus. Fauci señaló: “Es extremadamente importante para nosotros avanzar para darles a esos individuos sus refuerzos y ahora estamos trabajando en eso. Especialmente para aquellas personas inmunodeprimidas”.

Que bajen los anticuerpos varios meses después de la vacunación no significa que las personas se queden sin protección inmunológica frente al Covid AGUSTIN MARCARIAN - X03747

De esta manera, Estados Unidos no hizo caso a la recomendación de la OMS, que pidió postergar la aplicación de una tercera dosis por lo menos hasta septiembre, aunque esa indicación sobre todo apunta a un reparto equitativo de las vacunas: hay países que aún están por debajo del 10% de vacunados con las dos dosis.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), sostiene que para la población general aún no es posible determinar si necesitarán una tercera dosis, aunque sí se la aplicaría a personas mayores o con alguna deficiencia en el sistema inmune. Cree que en países europeos se adelantaron en la aplicación del refuerzo por la llegada del otoño.

“Todavía no sabemos si habrá que aplicar terceras dosis a la población general. Los países que empezaron con terceras dosis lo hicieron porque empezaron a vacunar antes y, además, están en las puertas del otoño y el posterior invierno, lo cual guarda cierta lógica si uno piensa que los anticuerpos, como sucede con la gripe, van bajando a lo largo del tiempo y las variantes van mutando. Aunque el hecho de que bajen los anticuerpos tampoco determina que la persona se quedó sin protección. Pero en términos de equidad, en vez de pensar en terceras dosis, habría que donar esas dosis a países que aún no han podido avanzar con un plan de vacunación. Pensando en el futuro, lo más probable es que debamos pensar en un escenario de terceras dosis para los mayores de 60, trasplantados, entre otros”, concluye la especialista.

Por su parte, Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la SADI, también argumenta que la estrategia de aplicar terceras dosis tiene que ver con la eventual necesidad de reforzar la respuesta inmunológica. “Esto tendría especial indicación en personas con comorbilidades, especialmente inmunodeprimidos o mayores de 60 años, sobre todo por el advenimiento de la variante delta. Algunos países como Chile y Uruguay, donde inmunizaron masivamente con la Coronavac, decidieron la aplicación de un refuerzo en forma universal probablemente porque la vacuna tiene una eficacia para prevención de infección sintomática del 50%. Igualmente, se ha mostrado robusta con una efectividad de más del 80% para prevenir hospitalizaciones y formas graves, según un estudio de origen chileno”.