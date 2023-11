escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Aunque falta menos de un mes, para muchos argentinos el comienzo del verano está todavía muy lejos. En un contexto de inflación y transición política, hacer planes para las vacaciones parece, como mínimo, apresurado. Y en este destino -uno de los más elegidos cada año- la incertidumbre generalizada preocupa al sector turístico.

“En años anteriores, en esta misma fecha ya teníamos un volumen de reservas consolidado, un horizonte mucho más claro. Sin embargo, ahora estamos con un bajo nivel de reservas concretadas en general para este verano, con una mejor performance del segmento cabañas, bungalows y casas de alquiler turístico, que rondan el 40 o 50%. Y en hotelería y hostelería vemos una peor performance, con un volumen total de reservas que oscila entre 20 y 30% para el mes de enero, mientras que febrero muestra menores valores”, cuenta a LA NACIÓN Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgba).

Si bien Bariloche tiene múltiples segmentos de alojamiento, el formato más independiente que ofrecen las cabañas, bungalows y casas de alquiler está entre los preferidos para quienes vienen en verano. Esa preferencia aumentó incluso en la pospandemia. De todos modos, los niveles de reserva en esas unidades siguen siendo bajos en relación con el año pasado.

Mientras esperan que los turistas decidan sus compras, los principales actores del sector local están a la espera de “información concreta y precisa sobre cómo va a ser la nueva gestión”, cómo va a estar conformado Turismo (si es ministerio o secretaría), con qué estructura, con qué presupuesto y demás cuestiones que hacen a la transición política. “Sabemos que las cámaras empresarias a nivel nacional mantuvieron reuniones con gente del nuevo gobierno electo, pero no tenemos mayores precisiones”, suma Lago.

Sin decidir detalles

Lo cierto es que, ralentizadas, las reservas están por debajo de lo esperado. Consultados por este diario, los encargados de diferentes alojamientos consideran que muchos argentinos vienen postergando la decisión de irse de vacaciones, mientras intentan decodificar la dinámica de la economía. Si bien hay mucha gente que ya decidió tomarse un descanso en verano, todavía no se anima a decidir los detalles.

Noelia, de 40 años, vive en la Ciudad de Buenos Aires y está esperando que le confirmen los días de vacaciones para enero: “Quiero ir a Bariloche, porque amo esa ciudad. Hace un tiempo empecé a averiguar precios para alquilar y todo subió mucho. Yo estuve en enero de este año en una cabaña para dos y pagué 16.000 pesos por día. El mismo lugar ahora vale cerca de 50.000 pesos. Averigüé en otras cabañas y me dijeron que hasta dos semanas después de las elecciones no tenían precio para pasarme”. Aunque sigue queriendo disfrutar de Bariloche este verano, Noelia ya piensa en restar al menos tres días a su estadía.

Muchos turistas aguardan definiciones económicas para decidir si vacacionarán en destinos como Bariloche Marcelo Martinez - LA NACIÓN

Desde Aehgba aseguran que todas las plazas tienen definidas sus tarifas para el próximo trimestre. En los hoteles, esos números están publicados online y los interesados pueden concretar allí sus reservas. De todos modos, admiten que es difícil generar tarifas para muchos meses por delante.

También oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, Matías quiere pasar con su pareja sus vacaciones en Bariloche. Todavía no definió si comprar pasajes aéreos o hacer el trayecto en su camioneta. “En algunos hostels, la habitación privada cuesta entre 36.000 y 39.000 pesos por día. En otros me dijeron que aún no abrieron las reservas para el verano, que probablemente tengan valores para poder reservar recién a principios de diciembre”, señala.

Añade que en una cabaña para 2 personas (2 ambientes, habitación con sommier queen, baño completo, living comedor, cocina completa, parrilla y entrada de auto, a 3 cuadras del lago Nahuel Huapi) le pasaron 50 dólares, al valor del blue del día. A la hora de hacer cuentas, Matías no descarta la posibilidad de cambiar la Patagonia por unos días en Córdoba.

Cristina Girgenti, dueña de la agencia Natural Travel, dice que ya había un aumento de precios previsto para el verano, como viene sucediendo cada dos o tres meses: “Eso antes sucedía semestralmente, pero desde el año pasado, cuando la inflación escaló tan abruptamente mes a mes, no podíamos hacer tarifas a seis meses porque nos quedábamos cortos. Eso significa, por ejemplo, que no podamos cambiar un vehículo de traslado de pasajeros o comprar cubiertas nuevas”.

Si bien confía en que Bariloche tendrá una “excelente temporada”, se muestra expectante: “Hablamos de ocio y turismo, no de gastos de primera necesidad. El gasto de esparcimiento es lo primero que se prescinde. Son cuestiones difíciles de evaluar en estos momentos, a pocos días de las elecciones. Tampoco se podrían evaluar si continuara el mismo gobierno, porque la inflación sigue siendo galopante”.

Frente a los impuestos que implica salir del país, la mayoría de las agencias espera una buena afluencia de turismo nacional en Bariloche este verano. “Estamos teniendo muchas consultas. El destino está cada vez mejor posicionado y el concepto ha evolucionado. Hasta hace unos años, el verano era sinónimo de playa. El turista ahora busca otro tipo de experiencia, menos sedentario y más activo. También somos muy competitivos a nivel internacional, así que hemos recuperado turistas europeos, norteamericanos y de Latinoamérica”, opina Girgenti.

Por el momento, apenas hay entre 40 y 50% de reservas de casas, cabañas y bungalows en Bariloche para el próximo verano Marcelo Martinez - LA NACIÓN

Ezequiel Barberis, vicepresidente de la Cámara de Turismo local, también se muestra optimista: “A pesar de que hay un contexto complejo por los cambios de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, creo que vamos a tener un verano con buena actividad turística, con buenos números de ocupación, tanto de turismo extranjero como argentino. Lo que sí estamos viendo es que las decisiones se tomarán más a último momento”. De hecho, por ahora, el caudal de reservas hoteleras de turistas de países vecinos, como Chile y Uruguay, tampoco es importante.

En tanto, desde la Secretaría de Turismo de Bariloche estiman que el arribo de visitantes se mantendrá alrededor de los niveles del verano pasado: impulsada por el programa PreViaje, la localidad tuvo un 90% de ocupación en la primera quincena de febrero y un 97% durante enero de 2022. “Tenemos un nuevo vuelo internacional con Montevideo. También crecieron mucho los vuelos de Sky, que nos unen con Santiago de Chile. En diciembre pasaremos de tres frecuencias semanales a nueve. Seis de esas frecuencias son charters”, explica Gastón Burlón, secretario de Turismo.

Con el comienzo del verano tan cerca y, a la vez, tan lejos, muchos argentinos esperarán a ver qué decisiones toma el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. “La gente está evaluando qué uso va a hacer del recurso económico. Quizás hay gente que tiene definido venir a Bariloche, pero está buscando la manera más eficiente y racional de hacer ese gasto”, cierra Lago.

