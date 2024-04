Tensión en aumento: fuertes cruces entre el Gobierno y los rectores de las universidades públicas por el presupuesto

Escuchar

El conflicto está lejos de terminar y, en lugar de calmar las aguas, la tensión parece incrementarse de cara a la movilización en defensa de la universidad pública convocada para el martes próximo. La crisis de las casas de altos estudios nacionales y la falta de acuerdo entre la propuesta del Gobierno para ampliar el presupuesto y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solo desgastó más el vínculo en las últimas horas. De uno y otro lado, lanzaron acusaciones con interpretaciones políticas de las medidas.

Mientras que el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, señaló públicamente que el anuncio que difundió anoche el Ministerio de Capital Humano de que se había llegado a un acuerdo mediante una propuesta de aumento de presupuesto y que, horas después, fue desmentido por el CIN, fue un intento de la gestión de Javier Milei para desactivar la marcha del martes. “Está recontra confirmada”, afirmó.

En tanto, desde el Gobierno dejaron trascender cómo fue la negociación, y defendieron el hecho de que se trató de un intento genuino por destrabar el conflicto, que existieron reuniones, mensajes, y negociaciones y que, por esa razón, se anunció oficialmente que se había llegado a un acuerdo para aumentar los gastos de funcionamiento de las instituciones un 140% hasta alcanzar los $14.224.732.213 mensuales a partir de mayo. Además, que se había dispuesto un incremento del 70% para los hospitales universitarios.

“Negar el entendimiento como hacen algunos dirigentes se comprende como parte de las lamentables estratagemas de meter miedo, por parte de la casta, que no quiere poner el hombro como lo está haciendo la mayoría de la población”, indicaron desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

En tanto, la Secretaría de Educación confirmó la convocatoria al CIN para el martes 30 próximo. “La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades. Además, se oficializará el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios”, indicaron desde el organismo.

Marcha

“Con una nueva desinformación, en búsqueda de desincentivar la movilización prevista para el martes 23 de abril, la Secretaría de Educación anuncia unilateralmente una actualización de presupuesto, que representa solo un tercio de lo que las universidades hemos solicitado para poder afrontar el normal funcionamiento”, señalaba un mensaje “reenviado muchas veces” que circulaba esta mañana entre las autoridades universitarias, docentes, no docentes y alumnos. “Respecto de los Hospitales Universitarios, el comunicado (de Capital Humano) vuelve a caer en la falsedad de que la partida ya aprobada representa una actualización para la función salud: el importe mencionado en el comunicado se corresponde con el mismo importe nominal que fue devengado durante el ejercicio 2023. Esta situación ha sido puesta de manifiesto con claridad en la conferencia de prensa que se hizo esta mañana en el Hospital de Clínicas”, decía el mensaje.

La respuesta del mundo universitario no tardó en llegar. Si bien muchas eran actividades que ya habían sido organizadas previamente, como la decisión de dar clases abiertas al aire libre o seguir trabajando con la mitad de las luces apagadas, este mediodía más personas se sumaron a las medidas de protesta y el enojo era palpable. En la Facultad de Ingeniería de la UBA, a las 13, se realizaron clases públicas en avenida Las Heras al 2200 y una charla para informar a la comunidad sobre la situación presupuestaria. También en la zona de la Plaza Dr. Bernardo Houssay hubo clases abiertas en las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Odontología.

“No hubo una propuesta formal, y como dice el CIN, en cuanto a una actualización del presupuesto universitario, sino que fue en parte una manera de tratar de desalentar una marcha universitaria que se va a dar el martes, que esperamos que sea totalmente masiva, en pos de un reclamo totalmente justo”, indicó Tomás García, presidente del Centro de Estudiantes de Económicas, que hoy participó de los reclamos, que, entre otras cuestiones, incluyeron un nuevo abrazo al Hospital de Clínicas. “La realidad es que el presupuesto con el que hoy cuenta efectivamente la universidad es el mismo al de febrero de 2023, con un casi 300% de inflación en un año. Eso hace que sea imposible que se pueda llevar a cabo un normal funcionamiento en las universidades. Más allá de eso, los gastos de funcionamiento, y esto también lo explica muy bien el vicerrector de la universidad, [Emiliano Yacobitti] son el 10% del total del presupuesto de las universidades. El otro 90% son sueldos docentes, que sobre esos directamente no hubo ningún tipo de arreglo o actualización, y en los últimos tres meses han perdido un 35% de su salario real, y que, por ende, hay una problemática muy grande, más allá de los gastos de funcionamiento, de los supuestos ofrecimientos del Ministerio de Capital Humano, que circularon ayer. Esos ofrecimientos no cubren ni la mitad del ajuste que está sufriendo la universidad en gasto de funcionamiento”, señaló García.

Vale aclarar que con una inflación interanual cercana al 300%, la UBA –al igual que las casas de altos estudios nacionales y tantas otras áreas del Estado– recibió para funcionar en este 2024 el mismo presupuesto con el que contó el año pasado, dado que el de este período nunca se aprobó en el Congreso.

“Creo que son maniobras y estrategias para tratar de mentir, en parte, de desalentar una marcha genuina y masiva, porque toda la sociedad sabe la importancia que tiene la universidad pública en la Argentina, las universidades nacionales, la UBA. Lo que se está pidiendo es ni más ni menos que pueda tener un presupuesto acorde a sus necesidades. Hoy, la Universidad de Buenos Aires tiene entre 10 y 15 veces menos presupuesto por alumno que universidades de la región, como la de San Pablo, como la de México, y más allá de eso, es la mejor ‘rankeada’ mundialmente y es la mejor universidad iberoamericana también. Entonces, es una universidad claramente eficiente, es una muestra de eficiencia pública y ojalá el Estado funcione en algún momento como funciona la Universidad de Buenos Aires”, explicó el presidente del centro de estudiantes de Económicas.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, ayer en el abrazo solidario al Hospital de Clínicas Prensa UBA

Conversaciones

¿Cómo se llegó al supuesto acuerdo que después las autoridades universitarias desmintieron? Fuentes de la Subsecretaria de Políticas Universitarias explicaron que se alcanzé el entendimiento, primero mediante una serie de mensajes de WhatsApp, y que luego se produjeron “intensos cruces telefónicos” durante la tarde de ayer hasta bien entrada la noche.

Desde horas de la tarde, el subsecretario, Alejandro Álvarez, le transmitió al secretario de Educación, Carlos Torrendell, la idea de elaborar un consenso mínimo y trazaron los objetivos primarios de la iniciativa. Después, se elevó la propuesta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien pidió varias precisiones, analizó la situación y, finalmente, indicó las líneas prioritarias a seguir. Con esas instrucciones, según las mismas fuentes, Álvarez habría ido dialogando con las autoridades del CIN con el objetivo de encontrar puntos de negociación “para mantener una conversación productiva”.

Desde el segundo piso del Palacio Sarmiento, de acuerdo a las fuentes, el subsecretario le hizo llegar al presidente del CIN, Víctor Moriñigo, y al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, la base del comunicado que luego fue difundido con los lineamientos, que surgieron tras las horas de intercambio de ideas. Fueron varias las comunicaciones, ya que cada una de las partes suspendía el diálogo para consultar con sus equipos y alguno hasta para cenar. Al llegar al consenso, los representantes del CIN manifestaron estar de acuerdo en analizar la temática planteada, pero al mismo tiempo dijeron que iba a ser “muy difícil bajar la movilización, por los sindicatos”. En esa instancia Álvarez manifestó que no era conveniente para las autoridades universitarias “quedar presos para la negociación de los sindicatos” ya que “los rectores tienen responsabilidades institucionales de otro tipo”. Así, a pesar de lo acalorado de la discusión, hubo un entendimiento y consenso para tratar los temas que finalmente fueron difundidos, se informó.

El Gobierno consideró que había sido un gran avance la posibilidad revisar en conjunto con las universidades los mecanismos de las auditorías internas y externas. “Negar el entendimiento como hacen algunos dirigentes que no estuvieron en el diálogo con el CIN, se comprende como parte de las lamentables estratagemas de meter miedo, por parte de la casta, que no quiere poner el hombro como lo está haciendo la mayoría de la población”, señalaron desde el Gobierno.

“¿Qué significa la universidad pública? Tenemos no solo los cinco premios Nobel, sino muchos argentinos que hicieron descubrimientos que cambiaron la vida de la gente. En ese sentido la universidad pública y la UBA en particular hicieron aportes muy significativos. Más allá de que todo el mundo pueda acceder a la universidad de forma gratuita, los mejores docentes hoy están en la universidad pública. Incluso en el estudio de aquellos que hicieron carreras de grado en universidades privadas, muchos después hacen posgrados en la UBA porque es el lugar en el que tienen contacto con eminencias. Hoy, estamos al borde del precipicio, la crisis es muy grave”, indicó María Elena Avale, investigadora del Conicet, directora del laboratorio de terapéutica experimental de enfermedades neurodegenerativas y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. “Ni hablar de los institutos de investigación y de los investigadores. Hoy siento que la marcha del martes tiene que ser masiva, porque el riesgo es grande. Hoy estamos dando clases con la mitad de las aulas sin luz, ascensores que no funcionan, y en Medicina hay 14 pisos. Y ni aún así podemos garantizar que ese ahorro nos vaya a servir para continuar más allá de mitad de año. En Exactas, estamos dando clases en el pabellón Cero Más Infinito que es un ejemplo de diseño y arquitectura inteligente, pero hoy entramos por una sola puerta porque los demás no tienen la posibilidad de tener seguridad. Y ni hablar de los salarios docentes”, agregó.

