Son dos formaciones que recorren un tramo de 35 kilómetros, alimentadas con baterías minerales recargables con energía proveniente de un parque solar de Jujuy

JUJUY.– El primer tren eléctrico propulsado por baterías de litio, recargables con energía proveniente de un parque solar, ya tiene fecha: se inaugurará en junio próximo. Sin embargo, ya circula en etapa de prueba en la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, en lo que constituye un hito en la promoción de la movilidad sostenible en la Argentina.

El tren es un prototipo único. “En China hicimos este tren, pero no tenemos registro que haya otro igual en el mundo”, sostuvo a LA NACION el ingeniero Yin Yuguo, jefe del equipo de la empresa CRRC, que se instaló en el país para armar el tren seis meses atrás.

Las formaciones ya recorren, por ahora en modo de prueba, los 35 kilómetros que tendrá el tendido en la etapa inicial por la Quebrada de Humahuaca. En esta instancia los pasajeros son vecinos o curiosos que se acercan a las estaciones de manera casual, al ver pasar a la formación que supone toda una revolución ya que no recorre este tendido ferroviario desde hace 30 años.

Pero no solo eso. La transición energética marca todo un hito a la hora de reducir la huella de carbono en territorio que es Patrimonio Cultural de la Humanidad: el tren no emite polución ni ruido.

El recorrido incluye hoy 35 kilómetros y cuatro estaciones: Volcán, Tumbaya, Purmamarca y Maimará. Los habitantes de todos estos pueblos esperan con emoción el regreso del tren. Esperan que devuelva el impulso económico y la pujanza en la zona.

La traza de las vías tiene varias estaciones más previstas: la próximas son Tilcara y Humahuaca. El objetivo es que a futuro llegue hasta la Quiaca, en el límite con Bolivia.

Cómo se desplaza

El tren consta de dos formaciones con autonomía de 100 kilómetros cada una. Cada formación, con capacidad de 70 asientos regulares más uno adaptado para personas con discapacidad, recorre a baja velocidad la Quebrada de Humahuaca en una experiencia que facilita el turismo con bajo impacto en el medio ambiente y sin huella de sonido. La bocina solo se escucha al salir. Y luego el silencio es prácticamente total.

Cada una de las dos máquinas se mueven propulsadas con energía provista por seis baterías de litio, más una batería de níquel de auxilio o respaldo. Cada formación se recarga cuando frena: las baterías de litio se enchufan a celdas que son cargadores similares a las de los autos eléctricos. Los cargadores son estaciones de energía rectangulares, grandes como heladeras, alimentadas con energía proveniente del parque solar Caucharí, en Jujuy.

Más cerca de la traza ferroviaria, el Gobierno de Jujuy construye otra planta en Humahuaca, para abastecer íntegramente el tren solar. Ese proyecto no está concluido.

Las terminales eléctricas están alimentadas, en gran medida, por energía proveniente de parques fotovoltaicos de Jujuy. Cuando la planta de Humahuaca este concluida estará totalmente alimentado por energía solar.

Fecha de inauguración

“Estamos intentando comenzar a funcionar en mayo. Pero la fecha segura para los turistas es el 1° de junio”, dijo a LA NACION Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy.

“Es un tren que usa energía cien por ciento verde –sumó Diego Valdecantos, secretario de Turismo de la provincia de Jujuy–. La energía solar proviene hoy del parque Solar Caucharí que alimenta al 70 por ciento del consumo de la provincia”

Las ventajas de viajar en un tren sustentable con el cuidado del ambiente no son solo favorables para disminuir las emisiones tóxicas en el lugar: los pasajeros podrán disfrutar de un traslado más estable que en un auto, y por tanto menos propenso a mareos, mientras ascienden por la Quebrada de Humahuaca, según afirman.

Un mismo pasajero podrá subir y bajar todas las veces que se quiera para visitar los diferentes pueblos que son Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, durante todo el día. “No conozco otro igual en toda Europa”, dijo a LA NACION Norma Lafuente, ciudadana de Barcelona que participó de una prueba piloto a bordo del tren, durante una visita por Jujuy.

El tren recorrerá inicialmente desde Volcán hasta Maimará

Energía limpia

“Solo hay un tren igual en Alemania, pero no está en funcionamiento en este momento –dijo a LA NACION Pablo Civetta, presidente del Ente Autárquico de Planificación Urbana–. No hay nada igual en nuestro continente”.

Todo el proceso implicó una fuerte innovación en transporte de pasajeros. “Es el único tren de movilidad sostenible con el cuidado del ambiente que va a circular a más de 2000 metros de altura; va a marcar un precedente histórico”, dijo Juan Cabrera, presidente del ente Tren Solar de la Quebrada.

Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy

La primera estación, situada a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, es Volcán, un pequeño pueblo a 2084 metros de altura sobre el nivel del mar. Luego, Tumbaya está a 2099 metros de altura, Purmamarca a 2324 metros de altura y Maimará a 2390 metros sobre el nivel del mar.

Así se ve el cargador para las baterías de litio del tren solar

“La provincia inició la construcción de una planta solar en Humahuaca que tendrá una capacidad de 6 megavatios, que excede la capacidad utilizada por las duplas. Actualmente tenemos la Planta de Caucharí que provee 300 megavatios que vuelca en su totalidad a la red nacional de energía. Estamos utilizando esta energía de red para las recargas, hasta la terminación de la obra de la planta de Humahuaca”, explicó Cabrera.

“Las baterías fueron construidas en China con litio de la provincia de Jujuy. El uso de tecnología de vanguardia en forma de duplas de última generación, alimentadas por energías renovables, marca un compromiso significativo con la preservación del medio ambiente”, agregó el funcionario.

La producción de litio genera controversia en la provincia dado que la extracción exige grandes cantidades de agua potable, uno dos millones de litros por toneladas. Los cursos de agua se modifican y las actividad es cuestionada por algunas comunidades locales.

“Es muy bueno tener un tren eléctrico que permita evaluar las condiciones de uso de litio en una zona que es productora del litio a nivel primario”, evaluó Mario Actis, referente nacional en energía sostenible.

“Obviamente las baterías son traídas del exterior. Pero es muy bueno tener este tren en el mismo lugar donde se extrae el mineral”, remarcó el ingeniero Mario Actis, referente nacional en el proceso de recambio energético e impulsor de un tren eléctrico con baterías de litio proyectado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

La baterías de litio se cargan mediante enchufes a generadores que se alimentan con la red del parque solar de Caucharí.

“Este tren permite observar que el mineral que se está sacando de la provincia transforma el mundo en electromovilidad eléctrica”, destacó Actis, que es director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata.

El sistema del tren funciona con un motor eléctrico, que reemplaza el motor tradicional, alimentado por las baterías de litio que se cargan con un enchufe, a su vez conectado con la red de energía solar. La batería de litio le da rapidez de carga, acaso similar a las baterías de celular.

“Es un paso adelante en la dirección correcta, hacia un turismo más sostenible y consciente de su impacto en el entorno natural –dijo Cabrera–. Los beneficios ambientales del tren solar son significativos en comparación con los trenes convencionales que utilizan combustibles fósiles. Al ser impulsado por energía solar y baterías de litio, el tren produce cero emisiones directas de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Esto contribuye a la reducción de la huella de carbono y ayuda a mitigar el cambio climático. Además, al utilizar recursos renovables y limpios para su operación, el tren solar promueve la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras”.

El tendido en muchos tramos va paralelo a la ruta 9 y solo en el último transita por el interior de un pueblo. Con amplios ventanales para ver el paisaje, incluso con parte del techo vidriado propone un viaje inmersivo entre los cerros de colores.

En 2017 comenzó el trabajo de reconstitución del tendido ferroviario de la Quebrada de Humahuaca

La baja velocidad –no superará los 60km/h– permite mirar por la ventana la magnífica naturaleza, sin marearse, como en el tren bala. O en los trenes de alta velocidad.

Reconversión

El tren dejó de circular por esta vías en 1993. Todo el ramal quedó desactivado. El trabajo de reconstitución del tendido ferroviario fue largo. Comenzó en 2017.

Las viejas vías del ramal C del histórico Ferrocarril Belgrano estaban abandonadas, muchos tramos habían sido robados y no se podían recuperar.

La empresa China CRRC Tangshan es la proveedora de las formaciones. “Todo el proyecto demandó una inversión que ascendió a 17 millones de dólares con rentas provenientes del Parque Solar Caucharí. La idea del Gobierno de la provincia es seguir consiguiendo financiamiento y con la rentabilidad que nos de el funcionamiento de la primera etapa poder encarar la segunda parte del plan”, explicó Cabrera.

El servicio ofrecerá wifi a bordo y en las estaciones. “En España ni Francia he visto algo similar. No conozco otro igual en toda Europa”, dijo a LA NACION Norma Lafuente, ciudadana de Barcelona que participó de una prueba piloto a bordo del tren.

“Es una revolución para el turismo sostenible. No hace ruido. No contamina con polución. Es toda una experiencia positiva, debería extenderse”, sostuvo.

El tren Solar en la estación de Jujuy

La obra forma parte de un plan mayor para llevar el tren hasta La Quiaca luego y desde allí hacer conexión con la línea Andina de Bolivia. “En Bolivia se experimentó con un tren similar”, dijo Actis, pero no pudo precisar el éxito de la misma.

“La transición energética en estos transportes eléctricos tiene que ver con ir hacia la reducción de combustible fósil y reducción de emisión de CO2 y huella de carbono –agregó–. Pero no es la única ventaja: también baja el costo de mantenimiento y se reduce la emisión sonora: el tren prácticamente no se escucha. Este es un beneficio no solo para la fauna sino también para facilitar la comunicación arriba del tren. El confort es mucho mejor”.

“Los vehículos eléctricos de este tipo son ideales para tramos cortos. En el norte, con paneles solares la recarga es rápida. Los paneles solares no alcanzarían por sí solos para sostener el tren funcionando por eso las baterías de litio son el complemento para darle velocidad permanente. El litio si es una opción en baterías para el transporte público. Es una buena transición, luego probablemente el litio puede que sea reemplazado por el hidrógeno verde de paneles solares”, concluyó.