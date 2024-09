Tras la tormenta de Santa Rosa: cuándo llegarán las temperaturas más cálidas a la ciudad

Escuchar

Tras la reciente tormenta de Santa Rosa, que despidió agosto con lluvias intensas y frío, se espera el inminente arribo de la primavera el 21 de septiembre. En vistas de esto, según el pronóstico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas para los próximos días parecen marcar el final del invierno con la llegada de temperaturas más cálidas a la ciudad.

Según el organismo, luego de este miércoles, en el que la mínima estuvo cerca de los 9°C y la máxima, de los 18°C, se estima un breve descenso de los valores para este jueves, con temperaturas entre los 5°C y los 17°C. Esta representa la mañana más fría de la semana, con cielo despejado y viento del sudeste, aunque un poco más de nubosidad hacia la tarde, cuando los valores se eleven.

El SMN proyecta una semana con temperaturas máximas templadas hasta el domingo inclusive Rodrigo Néspolo - LA NACION

La jornada del viernes comenzará con 9°C y alcanzará los 20°C durante la tarde. Además, se va a intensificar el viento proveniente del norte, que suele anunciar un clima más cálido, y se espera buen sol para la tarde. Mientras tanto, el fin de semana se acerca con un tiempo primaveral: el sábado comenzará con una mínima de 10°C, y se templará hacia la tarde, cuando alcance los 22°C, aunque con cielo parcialmente nublado. Un panorama similar se dará el domingo, con 10°C, de mínima, y 20°C de máxima. No se esperan lluvias para ninguno de los dos días.

Las precipitaciones en el trimestre de septiembre a noviembre serán entre “normales e inferiores a las normales” en el norte y centro del país, el sur del Litoral y la región de Cuyo.

El meteorólogo del SMN, José Luis Stella, explicó, en diálogo con LA NACION, cómo se perfila la nueva estación: “La tendencia ya salió para la primavera. Hay que tener en cuenta que estamos pronosticando todo un trimestre. Eso tiene que ver con los valores medios dentro de la primavera, en donde, en líneas generales, gran parte del país espera una mayor chance de tener una estación más seca y más cálida”.

Sobre las estimaciones trimestrales, comentó que el aumento del calor por sobre los niveles normales se viene observando como tendencia a largo plazo, que implican, además de la primavera, veranos más cálidos en gran parte del país también. “No nos debería sorprender, esta tendencia es bastante significativa. Cabe aclarar que el pronóstico no dice cuánto más cálida, seca o lluviosa se va a presentar la primavera. No habla de intensidad, de magnitud. Es un pronóstico probabilístico”, sostuvo.

Pese a esta proyección de meses más templados, la posibilidad de que se alcancen temperaturas cercanas a los 30°C en lo inmediato quedaría relativamente descartada, ya que, como especificó Stella, lo normal es que esto empiece a darse recién para noviembre en este sector del país, aunque podría suceder en las provincias del norte.

En el corto plazo, esta semana significa un comienzo estable de septiembre para la Capital y el Gran Buenos Aires (GBA), con temperaturas agradables que podrían predominar algo por encima de lo normal.

El SMN anunció que se espera una primavera con menos precipitaciones de lo normal Nicolás Suárez

Además, detalló: “No se ven muchas lluvias por lo menos en los próximos 15 días. Quizás alguna chance la semana que viene, pero eso hay que actualizarlo con el pronóstico diario. En general no hay un patrón que pueda generar muchas lluvias en esta zona”. Esta pausa de las precipitaciones llega tras la tormenta de Santa Rosa, que causó la caída de más de 100 milímetros a lo largo de todo el evento. “Fue una tormenta muy intensa, que tuvo todos los condimentos: viento, lluvia, actividad eléctrica, etc. Eso vino muy bien para el campo, ante este pronóstico de que pueda llover menos de lo normal”, remarcó.

Por otro lado, también se refirió a la llegada de La Niña, un fenómeno que tiende a darse cada dos o siete años, y que implica que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se enfríen, a la vez que se generan cambios en la circulación atmosférica tropical de los vientos, la presión y las precipitaciones. Sobre esto dijo que todavía hay bastante incertidumbre y, de hecho, no hay certezas de que se llegue a desarrollar. De suceder, sería “una Niña bastante tardía y débil”, dijo.

