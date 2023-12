escuchar

Durante el gobierno de Alberto Fernández unos 30.000 argentinos tramitaron y consiguieron la residencia en Uruguay. La cifra ha ido creciendo de forma exponencial desde la pandemia, donde del otro lado del Río de la Plata se instauró una política de cuarentena obligatoria. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2023, en un año electoral en el que el oficialismo no fue favorito, decrecieron notablemente las solicitudes.

Fernández, tras su exitosa alianza con Cristina Kirchner -que luego, como era esperable, se desintegró-, tomó el bastón de mando el 10 de diciembre de 2019. Ese año, en el que gobernó mayormente Mauricio Macri, hubo 1928 pedidos de residencias uruguayas. La cifra se fue a 5335 en 2020, el primer año de la pandemia de Covid 19; llegó a 8905 en 2021 y pasó a 11.016 en 2022. De enero a octubre de 2023 las solicitudes fueron 3686, según datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Migración, quienes mantienen el registro de este trámite.

De enero de 2019 a octubre de 2023, 30.870 argentinos decidieron tramitar la posibilidad de vivir en Uruguay. No quiere decir que todos se hayan ido de su país; hay quienes van y vienen con asiduidad.

El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, dijo a El País que la apertura de Luis Lacalle Pou con “la libertad responsable” fue una de las razones que llevaron a que una gran cantidad de personas decidieran hacer el trámite para tener la posibilidad de cruzar el charco. Pero no fue solo eso.

“A la libertad responsable y una política abierta a la región, al mundo, y por supuesto a los argentinos, para atraer inversiones, con nuestra tradicional certeza jurídica, se le suma también la facilidad en el trámite para sacar residencia que tienen los ciudadanos del Mercosur”, explicó el embajador. Para este se pide solo partida de nacimiento, antecedentes penales y una dirección, que no tiene que ser de una vivienda propia.

Pero también, con seguridad, este “éxodo” tenga que ver con la situación económica que ha tenido que atravesar la Argentina durante los últimos años. Fernández le entregará a Javier Milei las llaves de un país que está bailando al borde del abismo.

Los siempre cuestionados datos oficiales, los que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya de por sí son desgarradores. En el primer semestre de 2023 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza fue el 30%. Dentro de este conjunto, hay 7% de hogares que están por debajo de la línea de indigencia. Si pasamos de la frialdad de los porcentajes a hablar de cantidad de personas, la tragedia es aún más palpable: son 2.977.246 hogares y 11.769.747 hombres, mujeres y niños que son pobres o indigentes. El desempleo, sin embargo, es menos del 7%. O sea, hay muchos pobres que tienen trabajo.

En octubre pasado, el mes en que se celebraron las elecciones, el alza mensual del IPC fue de 8,3%. En la comparación interanual fue 143%. Venezuela, el país con más inflación en el mundo, no está tan lejos: acumuló 158% de enero a setiembre.

Montevideo

El cambio

En un bar en Callao y Corrientes un hombre sin pelo, con una canosa barba y una camisa blanca con el cuello ya gastado, toma un café y come una medialuna. Es viernes, es temprano y muy pocas son las mesas que están libres. Le pregunto cómo puede ser que, en medio de una crisis, tantos bares estén así, llenos. Yo sé la respuesta, pero quiero que él me lo explique. Sonríe complaciente, pero enseguida emite un suspiro de molestia. Y al fin responde:

-Porque el dinero acá no tiene valor. Porque no se sabe lo que va a pasar mañana. Porque acá dinero que no me como, es dinero que desaparece.

A dos días de la asunción de Milei es feriado en Argentina, por el Día de la Inmaculada Concepción. No paran todos. Más o menos la mitad de los locales comerciales están cerrados. Los restaurantes, casi todos, tienen las persianas levantadas. No hay mercado, justamente por ser feriado, por eso la cotización que se tiene en cuenta es la del jueves: el dólar oficial está a $400 y el blue a $990.

En la calle la calma es absoluta. Nadie tiene cara de esperar el apocalipsis que vaticinan kirchneristas y otros en el peronismo. Tampoco existe una confianza profunda de que la receta liberal de Milei vaya a ser la cura a todos los males. Hay sí un clima de esperanza, que es lógico siendo que ganó con el 55,6% de los votos -y 57,2% en Buenos Aires. En las librerías de las calles Corrientes y Santa Fe, uno de los más vendidos es la biografía de Elon Musk, que días atrás compartió en X una entrevista a Milei, a quien el presidente electo invitó a Argentina y con quien tuvo el miércoles una conversación telefónica.

Lacalle viaja hoy a la tarde

Hoy sobre las 18 horas llegarán a Buenos Aires el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini, quienes se hospedarán en la residencia de la Embajada. Justamente ellos dos más el embajador Carlos Enciso son los que completarán la comitiva oficial que participará mañana pasado el mediodía de la asunción de Javier Milei. Hasta ayer no estaba confirmado, pero también se podría sumar el secretario de la Presidencia y precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado.

