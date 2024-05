Trenes: una protesta complicará el funcionamiento este jueves 30 de mayo y podría haber un paro

Escuchar

El gremio La Fraternidad anunció una medida de protesta por 24 horas para este jueves 30 de mayo. No es un paro, pero complicará el normal funcionamiento de las unidades en todo el país, incluso el servicio de cargas. En un comunicado de prensa, el gremio de Omar Maturano anunció que a modo de reclamo, los maquinistas irán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora “en todos los trenes de pasajeros y en los de carga”.

La decisión se tomó por la falta de “recomposición” salarial. “Los ferroviarios no somos la casta”, dice el afiche que distribuyeron por redes sociales. Allí denuncian que mientras que la inflación interanual fue del 287% en la paritaria consiguieron una recomposición del 208% y que se les adeuda a los trabajadores “el porcentaje del mes de abril y el mes de mayo”.

El gremio avisó que si tras esta medida “preventiva” no hay una contrapropuesta salarial por parte del Gobierno harán un paro total para el 4 de junio. También reclamaron por la falta de inversión en infraestructura ferroviaria. Hace dos semanas, problemas en la señalización y un presunto error humano desembocó en un choque de trenes en la Línea San Martín. Una formación chocó con otra que no llevaba pasajeros, pero hubo al menos 90 heridos, rescatados por el SAME. No fue una tragedia de milagro.

Tal como publicó LA NACION en diferentes artículos, además de la imputación sobre señaleros y un maquinistas, se conoció que una semana antes del incidente autoridades de Trenes Argentinos habían advertido sobre las condiciones de seguridad al secretario de Transporte, Flavio Mogetta. Para el presidente Javier Milei, sin embargo, el accidente es la prueba de que el servicio debe ser privatizado.

