Vacuna contra el coronavirus: reclamo de médicos porteños por falta de dosis

La Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó hoy por la falta de dosis de vacunas para los profesionales de la salud que están al frente de la lucha contra la pandemia del coronavirus Covid-19. Se quejaron de la apertura de lugares de vacunación para profesionales de la salud de centros privados y dijeron que el reparto de dosis que hizo el Ministerio de Salud de la Nación fue “injusto” porque no se tuvo en cuenta la cantidad de médicos por jurisdicción sino la cantidad de habitantes.

A través de un breve comunicado dijeron: “Vemos con disconformidad la decisión adoptada por el Gobierno de la Ciudad respecto a la vacunación del personal de la salud. No debería ser necesario aclarar que los hospitales públicos son la primera línea de atención frente al Covid-19″.

“Las dosis que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires son francamente insuficientes. Nuestro rol como médicos municipales hace que asumamos un compromiso distinto. Por eso, la Ciudad debe garantizar la prioridad de la vacunación de los colegas. Somos esenciales, pedimos que nos renazcan como esenciales. Exigimos tener prioridad para inmunizarnos”, cerraron en el texto difundido este mediodía.

Tras el documento, LA NACIÓN habló con Jorge Gilardi, médico y presidente de la AMM, que explicó: “Nosotros hemos aceptado que las vacunas son pocas e insuficientes. Pero también necesitamos que con esas vacunas se prioricen a los médicos de los hospitales municipales de la ciudad que son los que están en la primera línea. No se busca ninguna cuestión elitista o de egoísmo”.

“No puede ser que se esté vacunando otro personal en este momento que no sean los médicos y el equipo de salud de los 32 hospitales públicos que están asistiendo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar”, agregó el médico del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, y agregó: “Están abriendo la inscripción en River y otros lugares, eso está bien, pero primero los médicos de los hospitales que hoy están atendiendo la pandemia”.

Gilardi siguió: “Yo no le puedo explicar a los asociados que se está vacunando a otra gente que no pertenece a los equipos de salud cuando ellos están trabajando a full en un hospital 24x7 y aún no les llegó la vacuna. Hay una lista de espera para vacunarse enorme en los hospitales y las dosis se están distribuyendo en otros sitios”.

“Además, lo que pedimos es que dentro del equipo de salud se priorice a los que forman la primera línea de lucha contra la pandemia. No es lo mismo el que atiende en un consultorio externo a dos metros al que está en el hospital en una guardia atendiendo a todo el mundo”, comparó Gilardi, y aseguró que los que se anotan en los centros como el de la cancha de River no se les consulta si están en la primera línea o no.

Según el titular de la AMM: “No están vacunando a los centros de salud y es muy importante que lo hagan porque ellos son los que reciben las personas que después derivan a los hospitales. Son los que están trabajando con personas carenciadas y en condiciones realmente muy malas”.

“Reparto injusto”

Ante la consulta de si consideraba que la ciudad de Buenos Aires había sido relegada en el reparto de dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación, dijo: “No me gustaría hablar de discriminación. Sí creo que es injusto porque no importa solo el número de habitantes de una ciudad o provincia. Importa el número de médicos y equipos de salud. En la ciudad tenemos 32 hospitales públicos y es insuficiente la distribución que se hizo”.

“No se atendió ese tema. La ciudad tiene un número de médicos por habitantes mucho mayor que el resto de otros lados. No se tuvo en cuenta eso que es clave porque ya debería estar vacunado, no solo para cubrirse él, sino para cubrir al paciente”, se quejó Gilardi.

Para cerrar, aseguró que ya hablaron con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós y que le pedieron también que los médicos jubilados se vacunen en los hospitales públicos porteños por una cuestión de respeto. En tanto, dijo que no hablado con autoridades nacionales para pedir más dosis.

Según datos oficiales, la ciudad de Buenos Aires recibió alrededor de 39.000 vacunas de la primera dosis y 24.000 de la segunda, y cuenta con 150.000 médicos y personal de salud.

En diálogo con LA NACION, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, coincidió con el planteo de Gilardi y dijo: “El reparto inequitativo se dio en varios municipios de Buenos Aires donde recibieron más dosis que el personal médico que tenían”.

“Como la vacuna necesita dos dosis y después esperar ocho días para llegar a la inmunidad, continúa expuesto. Es decir, no es que solo no se vacunan ahora, sino que recién cuando se vacunen tendrán que esperar al menos un mes para estar inmunizados”, recordó López y agregó: “Es un peligro porque se expone a una población que es esencial y que está en el frente sin protección. Además, tienen el riesgo de la transmisión horizontal con sus colegas”.

López remarcó. “La mayoría de los médicos que se contagió en sus lugares de trabajo fue por contacto con sus compañeros y no por un paciente. Los ambientes hospitalarios están definidos por la Organización Mundial de la Salus (OMS) como ambientes superpropagadores como es el caso de los gimnasios, frigoríficos y restaurantes”.