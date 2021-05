Vacunas: en Florida, cada vez más sitios no requieren turno para inmunizarse

MIAMI.- Cuatro meses es poco tiempo en una pandemia que lleva más de un año. Sin embargo, en el sur de Florida es el día y la noche. En diciembre, cuando se empezó a vacunar a los mayores de 65 años, conseguir turno era una odisea. La altísima demanda combinada con las primeras dosis que llegaban justamente a un estado donde el 19% de la población es mayor de 65 años (la más alta del país), generó un cuello de botella. En esa categoría también se incluía al personal de salud.

Cuatro meses después, muchos de los sitios estatales de vacunación, donde apenas semanas atrás había que sacar turno temprano en la mañana a medida que se iban habilitando los días, ahora ya no requieren cita. Quien haga la cola, se inocula.

Además, ya han pasado todas las fases etarias, al punto que los mayores de 18 años pueden vacunarse, o mayores de 16 con la dosis de Pfizer y el consentimiento de sus padres.

Los argentinos siguen llegando a Miami para vacunarse. “Los aviones vienen llenos”, cuenta a LA NACION Marcelo Bottini, director regional de Aerolíneas Argentinas en Estados Unidos, si bien es cierto que hay un cronograma más acotado de vuelos. La compañía tiene cinco conexiones semanales con Buenos Aires. También hay un gran flujo de mexicanos y colombianos que vienen en turismo sanitario.

Argentinos inmunizados

“Yo no tenía pensado vacunarme. Pero fui a acompañar a una amiga al North Shore Park en Miami Beach que vino de turista. Ella presentó el contrato de alquiler por un mes. No había absolutamente nadie, y me dijeron por qué no se vacuna usted también. Y salí con la vacuna de Pfizer casi de casualidad”, cuenta Carlos Polledo, que reside en Miami hace 20 años. “Lo curioso -acota- es que me puse a hablar con el anciano que estaba allí sentado recibiendo a la gente. Y cuando me da su tarjeta, era el comisionado de Miami Beach”, se ríe. Algunos sitios se denominan “pop up” y solo se plantan en un sitio por dos o tres días, como es el caso de North Shore Park.

En el Estado de Florida, la vacunación se cumple en centros montados especialmente y también en farmacias y supermercados CHANDAN KHANNA - AFP

Pero otros son estables. En Miami Dade hay como mínimo nueve locaciones que no requieren cita. Hard Rock Stadium, Marlins Park, Overtown Youth Center, Bucky Dent Park, Helen Miller Center, y Miami Dade College North Campus. En el condado limítrofe hacia el norte, Broward, muchos de sus parques públicos también están abiertos ahora a quien se acerque. Es el caso del Markham Park, Tree Tops Park, Topeekeegee Yugnee, Tradewinds Park, Quiet Waters Park, Snyder Park, y el Pompano Beach Citi Centre. Si bien muchos turistas logran vacunarse sin prueba de residencia, la orden estatal de requerir una identificación de la Florida o en su defecto dos pruebas de residencia como un contrato de alquiler y cuenta de luz, siguen vigentes.

Algunos sitios son exclusivamente drive thru. Quien llega presenta su identificación, y es designado a una de las decenas de carpas que se ubican en la calle y se clasifican por número. En el parabrisas del vehículo, el empleado del parque escribe con un marcador el número de la carpa asignada. Una vez en ese sitio, y tras la vacunación, en el vidrio de atrás se le anota el horario en que puede salir del parque, 15 minutos después. Los autos continúan andando despacio y a lo largo del recorrido, hay personal que va preguntando con el pulgar arriba si los vacunados se sienten bien. Incluso hay un cartel que indica: “si tiene alguna reacción o se siente mal, toque la bocina”. Una vez que los autos llegan a la puerta del parque, una persona comprueba que sea la hora permitida para que abandonar el predio.

Johnson & Johnson volvió al mercado

La amplia oferta de vacunas es aún mayor para el caso de Johnson & Johnson. En un sitio administrado por la división de Manejo de Emergencias de Florida (FEMA), el domingo pasado, día que se retomó su aplicación tras una pausa de 11 días, el 90% del suministro no se utilizó. El sitio de vacunas en el Campus Oeste de Valencia College en Orlando, solo administró 268 dosis de las 3000 vacunas Johnson & Johnson que estaban disponibles el domingo pasado.

En el Miami Dade College North Campus, también se está suministrando dicha vacuna. El domingo pasado se pusieron apenas 195 de Johnson & Johnson, en comparación con aproximadamente 427 primeras dosis de Pfizer.