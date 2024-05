A examen: probamos la Asus Zenbook Duo 2024, la notebook de pantalla doble que ya se vende en el país

Escuchar

¿Existe algo mejor para trabajar que una notebook potente? Sí, una que además de potencia tenga dos pantallas. Ese es el diferencial que ofrece la Zenbook Duo (UX8406) de Asus, una portátil que, en su versión 2024, fue presentada en la feria CES de Las Vegas en enero último y que ya se encuentra disponible en Argentina. La estuvimos probando a fondo durante una semana; en esta nota, nuestras experiencias y conclusiones.

En búsqueda de la diferencia

Desde hace varios años, tanto las computadoras portátiles como los teléfonos celulares se encuentran en la búsqueda de ofrecer un diferencial que los despegue de la competencia. Algunas empresas de smartphones (como es el caso de Samsung y Motorola, entre otras) tratan de innovar a través de teléfonos con pantallas flexibles, mientras que en el caso de las notebooks los tiempos parecen ser más laxos. Si bien en los últimos años hemos acuñado términos como netbook y ultrabook (¿se acuerdan?), fueron simplemente evoluciones en tamaño y peso más que una innovación propiamente dicha. Con este presente, hace algunos años Asus intentó romper este molde y salirse de la matriz con su modelo Zenbook Duo que incorporaba dos pantallas en vez de una, un dispositivo que año a año se sigue mejorando y que, incluso, ha servido de inspiración para que otras empresas recojan el guante y desarrollen ideas similares. La versión 2024 de este modelo viene recargada con esteroides, ofreciendo fuerza bruta en materia de procesamiento y alta calidad en sus pantallas.

La versión 2024 de la Asus Zenbook Duo, la notebook con dos pantallas, ya se vende en la Argentina

Primer contacto

Es interesante ver cómo, desde hace algún tiempo, algunas empresas de tecnología están poniendo especial énfasis en el primer contacto con sus productos. En esta ocasión, mientras abrimos la caja de la Zenbook Duo, la misma se irá levantando desde su parte trasera, dejándola inclinada frente a nuestros ojos. Cuando retiramos el equipo y hurgamos dentro de la caja, nos encontramos con el clásico cargador y una caja extra donde se encuentra el Asus Pen (lápiz para escribir en pantalla) en su segunda versión, dado que ambas pantallas de este equipo son sensibles al tacto. El equipo, cuando está cerrado, pasa completamente desapercibido y parece una notebook normal. Salvo que, en este caso, en medio de las dos pantallas y como si se tratase del relleno de un sándwich, se aloja un teclado Bluetooth con teclas de muy bajo perfil.

El teclado de la Asus Zenbook Duo se puede desmontar y usar por Bluetooth

Un equipo versátil

Si tengo que utilizar una sola palabra para definir a la Zenbook Duo es “versatilidad”. Y es que la característica principal de este equipo de Asus radica en la posibilidad de reconvertirse en diferentes propuestas dependiendo de las necesidades. Cuando abrimos la pantalla principal, el teclado quedará reposando sobre la pantalla secundaria, adoptando un formato de notebook regular. Claro que, al retirar el teclado ErgoSense (así se llama), se habilitará la pantalla secundaria y el equipo se podrá erguir utilizando un pie que se esconde debajo de la laptop. De esta forma queda desplegada una plataforma de trabajo que incluye dos pantallas táctiles OLED de 14″ con resolución 3K (2880 x 1800 pixeles) cada una y 120 Hz de tasa de refresco.

Uno de los usos más interesantes es que, al tener dos escritorios, se pueden tener más programas abiertos y funcionales en el espacio de trabajo extendido. Particularmente, saqué provecho de esta función manteniendo reuniones por Zoom y Meet; mientras tenía el programa de videoconferencia abierto en la pantalla de arriba, aprovechaba la segunda pantalla y con el Word tomaba nota. Claro que las posibilidades son muchas y se adaptan a diferentes necesidades. Incluso ya algunos estudios han adaptado sus juegos para aprovechar las dos pantallas y la potencia (algo que veremos más adelante) de esta portátil.

La Asus Zenbook Duo en su versión más tradicional, con el teclado desmontable sobre la pantalla secundaria

El escritorio de Windows también puede rotar al colocar las pantallas en formato vertical. Sostenida por el mismo pie retráctil, la Zenbook Duo ofrece de esta forma la posibilidad de ver varias líneas de texto sin necesidad de hacer scroll. Particularmente, me resultó bastante cómodo para escribir y editar notas en Word, aunque no voy a negar que me costó un poco acostumbrarme. Se me ocurre que también puede ofrecer mayor confort para quienes se dediquen al desarrollo de software y tengan que purgar líneas de código, al ver varias de ellas de un solo vistazo, resultaría más fácil programar.

Por último, si acostamos las dos pantallas se obtienen dos escritorios enfrentados. En un video de difusión del equipo daba a entender que, en este formato, era posible que un niño juegue en una de las pantallas mientras el padre trabajaba en la otra. Si bien no puse a prueba este punto, es casi evidente, en mi caso, que compartir el equipo con mi hijo jugando mientras yo intento trabajar me volvería una persona muy improductiva. Sin embargo, sí me resultó placentero compartir actividades de dibujo con mis hijos e, incluso, ver dos películas diferentes en el mismo equipo sin necesidad de cargar otro. Hablando de la portabilidad de la Zenbook Duo con sus dos pantallas y el teclado, la laptop solo pesa 1,3 Kg.

El pie de la Asus Zenbook Duo permite poner a la notebook de costado para usar otra configuración de sus dos pantallas

Por último, en materia de usabilidad, en la caja se incluye una funda para transportar el equipo. La misma puede plegarse en uno de sus extremos para que la notebook gane altura en la parte trasera y trabajar de forma más cómoda cuando se usa el equipo en formato tradicional.

Desempeño

Mucho para decir y agradecer en lo que refiere al rendimiento. La Zenbook Duo no solo ofrece la versatilidad que antes describíamos, sino que se trata de un equipo robusto con la última tecnología debajo del capó. Incluye el procesador tope de gama de Intel, el Core Pro 9 acompañado por 32 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento en estado sólido y una placa de video dedicada de la nueva familia Intel Arc. El equipo incluye varias certificaciones como Intel Evo y DisplayHDR en su pantalla.

La conectividad es un claro punto fuerte en esta portátil que incluye la posibilidad de conectarse de forma inalámbrica mediante el protocolo WiFi 6E (que es hasta tres veces más rápido y con menos interferencias que el WiFi 5); también encontramos dos puertos USB-C (con tecnología Thunderbolt 4), un puerto HDMI 2.1, un USB tipo A y un miniplug de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

El pie que permite elevar la Asus Zenbook Duo para aprovechar mejor sus dos pantallas

Para llevar un poco más allá a la Zenbook Duo, además de trabajos de oficina, realicé algunas tareas de posproducción multimedia con diferentes suites y programas, logrando excelentes resultados en el rendimiento, la entrega de potencia y procesamiento ágil en los trabajos demandados.

En los trabajos con gran carga de procesamiento y utilizando las dos pantallas, la batería duró aproximadamente tres horas y media, mientras que, utilizándola para trabajos de oficina como notebook regular, llegó a las seis horas sin problemas.

En conclusión

Luego de una semana de pruebas y algunos días para acostumbrarme a la propuesta disruptiva de la Zenbook Duo, puedo decir que es muy satisfactorio trabajar en las diferentes opciones que presenta. También se agradece la potencia y alto rendimiento del equipo. Claro que se trata de una opción para quienes no tengan problemas de presupuesto y se puedan permitir un alto desembolso: el precio local ronda los 3,5 millones de pesos (o 1500 dólares de precio internacional, para quienes puedan viajar). La Asus Zenbook Duo ya está disponible en Argentina y puede ser adquirida a través de la tienda oficial de Asus en Mercado Libre, Diggit, Start y Frávega.