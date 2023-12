escuchar

En el ámbito de la cocina doméstica -la de todos los días, la que a veces se destaca por su elaboración, pero que a veces se conforma con zafar con cualquier cosita sacada del freezer- el tiempo y las ideas lo son todo. Y en ese sentido, existe tecnología que realmente ayuda a que la ecuación rico + rápido + fácil arroje resultados positivos. La Airfryer Conectada Serie 5000 L de Philips cumple con dos de esas premisas: simplifica algunas tareas, y da ideas que sirvan para responder a la pregunta universal: ¿qué comemos esta noche?

En la Argentina, la freidora en su versión de 4 litros de capacidad tiene un precio de 250.000 pesos. Una versión XL, de 6 litros (la Airfryer XL Conectada HD9280/90), tiene un precio local de 350.000 pesos.

Hardware

Una Airfryer es un electrodoméstico al que hay que asignarle un lugar en la cocina: no es gigante, pero tampoco es algo que pueda ubicarse en cualquier lugar. Tiene 36 cm de profundidad, 26 de ancho y 30 de alto; y además se necesita de un espacio para abrir la cesta, así que es algo a tener en cuenta. El cable de un metro (parece mentira tener que destacar esto, pero hay electrodomésticos que traen apenas 25 centímetros) facilita la tarea y permite jugar un poco con los espacios. Toda su estructura exterior está hecha en distintos tipos de plásticos (rugosos, opacos, brillantes) que le dan buen aspecto y exhiben calidad. El asa de la canasta es color cobre y parece (no está especificado) estar hecha de algo similar a la baquelita, como para que no tome temperatura. La canasta en sí misma está recubierta en teflón del bueno, ese que se limpia fácil sin refregar y siempre queda bien (igualmente es apta para lavavajillas).

Las funciones básicas se operan desde un panel táctil con siete configuraciones predeterminadas que son suficientes para hacer papas fritas (la vedette de las preparaciones de las freidoras de aire; en el mercado nacional hay un montón de modelos), pollo, pescado, muffins y más. Una vez aprendidas ciertas configuraciones, es muy fácil ajustar la temperatura y el tiempo de cocción, y empezar a preparar algo en menos de un minuto.

El modelo de Airfryer de Philips con 4 litros de capacidad y conectividad Wi-Fi

Software

Pero nada en esta reseña sería novedoso sin la app NutriU para celulares, que incluye recetas completas diseñadas y explicadas para la Airfryer: ingredientes, tiempo de preparación y de cocción, y la función de verificar desde la misma aplicación cuánto tiempo falta para que esté listo el plato. El recetario incluye muchas de las comidas que se pueden preparar en la Airfryer, y a la vez enseña a cocinar. La freidora, que tiene que estar conectada a la Wi-Fi de la casa (única contra: no es compatible con redes 5 GHz), recibe la orden desde la aplicación y empieza a cocinar. Para lo único que habrá que intervenir (según la receta) será para mover o girar la preparación, y después el aparato sigue con su trabajo. Incluso podemos vincular la freidora con Alexa, el asistente de Amazon, para iniciar o frenar la cocción (o saber cuánto le falta) con un comando de voz a nuestro celular o a un parlante conectado. No funciona con Google Home.

El producto final

No es ningún secreto que la cocción de las freidoras con aire es práctica, fácil y más saludable, al no necesitar agregar aceite, como sí necesitaría una freidora común o un sartén. O un poco, quizás, que no es lo mismo que mucho. Las papas fritas, por ejemplo, quedan perfectas, ya sean las caseras o las congeladas (tip: la versión horneable queda mucho mejor). El pollo queda crujiente, el cerdo sale con un dorado perfecto y hasta un simple tostado queda con el queso en su punto exacto. ¿Buñuelos de espinaca? Sirve. ¿Choclo como el de la playa, pero sin hervirlo en agua? Sirve. ¿Tofu empanado? También. ¿Panificados como muffins o escones? Se luce. Hasta una simple milanesa queda bien.

La Airfryer no produce humo, no genera calor como un horno (ideal para verano) y permite relajar un poco la atención, porque una vez terminado el tiempo, corta el flujo de aire caliente que emula la alta temperatura del aceite, y no se corre el riesgo de quemar o cocinar de más las comidas. La aplicación suma también desde la comodidad, pero sobre todo desde las ideas. Para que esa maldita pregunta de cada día no se transforme en un problema, sino en una solución.

