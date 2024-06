Buenos Aires de época

Escuchar

En sinergia con el lanzamiento de la tercera temporada de la serie, se celebra hoy en Buenos Aires un nuevo capítulo del Gran Baile Bridgerton, una danza de máscaras de ineludible Dress Code (estilo Regencia, of course), organizada por la Escuela de Danzas Irlandesas de La Plata. Las funciones, que cuentan con maestros de coreografía, se suman a las ediciones realizadas anteriormente en el palacio histórico del Centro Asturiano e inspiradas en The Gilded Age o en las navidades victorianas de Charles Dickens.

LA NACION

Temas Tecnología