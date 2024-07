Escuchar

Google es el buscador más conocido en todo el planeta. Es una herramienta que millones de personas utilizan en su día a día y es más que fundamental. Ofrece muchos servicios, desde programas de almacenamiento de fotos, hasta un correo electrónico y un traductor con muchos idiomas. Entre todas las funciones que ofrece, existen varios trucos que poca gente conoce. ¿Qué ocurre si se busca alguna de las tipografías, como Comic Sans, Times New Roman y Courier?

Así es el truco oculto de Google

La empresa trabaja diariamente para traer novedades al usuario. Los distintos Doodles son ejemplo de eso, como también Gémini, la inteligencia artificial (IA) de la compañía.

¿Ya viste lo que pasa cuando buscás “comic sans” en Google? — Google Argentina (@googleargentina) July 4, 2024

En el caso de buscar alguna de las tipografías mencionadas, Google preparó una sorpresa para los usuarios: la tipografía de los resultados cambia al buscarla. Por ejemplo, si uno teclea “Times New Roman”, los resultados aparecen en esta famosa letra, y no en la tradicional de Google. Vale aclarar que, al entrar a un sitio o realizar otra consulta, todo vuelve a la normalidad, este no es un efecto permanente.

Comic Sans

Esta es una letra muy utilizada a lo largo de las décadas. La siguiente imagen muestra con claridad cómo Google, al consultarla en su buscador, la utiliza en los resultados:

Al buscar "Comic Sans", el buscador cambia su tipografía

Times New Roman

Este es uno de los tipos de letras más vistos en las computadoras, en conjunto con otros como Arial o Verdana. Es un tipo clásico con serif o gracia, es decir, que la terminación de cada línea dentro de la letra tiene un remate. Al buscar esta tipografía en Google, los resultados se verán así:

Al buscar "Times New Roman", el buscador cambia su tipografía

Courier

Lo mismo ocurre con este tipo de letra tan particular que recuerda a las primeras computadoras y a los videojuegos, como también a las máquinas de escribir. Si un usuario busca “Courier” o “Courier font” en Google, los resultados aparecerán así:

Al buscar "Courier font", el buscador cambia su tipografía

Otras tipografías

Este truco no funciona simplemente con estos tres ejemplos, sino que con muchos otros tipos de letras. Algunos ejemplos de esto son las siguientes tipografías:

Verdana

Georgia

Calibri

Merriweather

Cómo cambiar el idioma de Google en la computadora

Para cambiar el idioma de Google en un navegador web, se debe seguir un proceso muy simple:

Abrir cualquier navegador web (por ejemplo, Google Chrome o Safari) y buscar la página principal de Google .

(por ejemplo, Google Chrome o Safari) y buscar la página principal de . Iniciar la sesión en el caso de que no esté hecho. Para hacerlo, hay que hacer click en “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha de la página y escribir el usuario y contraseña.

en el caso de que no esté hecho. Para hacerlo, hay que hacer click en “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha de la página y escribir el usuario y contraseña. Una vez dentro de la cuenta de Google, buscar el icono del perfil (generalmente ubicado en la esquina superior derecha) y hacer click sobre el ícono.

Seleccionar “Configuración”.

Dentro de la página de Configuración, buscar en la columna de la izquierda la opción que dice “Idioma” o “Lenguaje”.

Seleccionar el idioma para todos los servicios de Google.

para todos los servicios de Google. Finalmente, es muy importante hacer click en la opción “Guardar cambios”, o una opción similar, para aplicar la configuración.

Es fundamental destacar que cambiar el idioma en Google afecta principalmente la interfaz, es decir, todo lo que los usuarios ven cuando utilizan la plataforma, y los resultados de búsqueda dentro de la herramienta. Esto significa que no altera el idioma de otros sitios web o aplicaciones a menos que se configure específicamente en cada uno.

Además, Google ofrece una amplia variedad de idiomas para elegir, lo que permite a los usuarios personalizar su experiencia según sus preferencias lingüísticas y culturales. Siempre se debe seleccionar un idioma con el cual el usuario se sienta cómodo y pueda comprender completamente la información que se ve en la pantalla. Esto es central, ya que en caso de querer cambiarse la configuración, se debe repetir el procedimiento.

LA NACION

Temas Google