Cómo activar el “modo Halloween” en WhatsApp

Activar el “modo Halloween” de WhatsApp es ideal para quienes quieran empezar a celebrar esta festividad no religiosa la noche del 31 de octubre, en la que el terror puede llegar también a la pantalla de inicio del celular.

Se trata de una tradición, celebrada con mucho fervor en Estados Unidos, en la que los niños norteamericanos recorren sus barrios disfrazados y piden golosinas a los vecinos con la frase “Trick or Treat” (“Dulce o truco”). Además, está extendida por buena parte del mundo occidental, incluyendo la Argentina, donde se expresa sobre todo en fiestas de disfraces. De todas formas, no se trata de una celebración con origen en el país estadounidense, sino mucho más antigua. La fiesta llegó a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1° de noviembre. A su vez, esta tradición católica suplantó a una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.

Muchos quieren teñir la imagen de su app de mensajería con los símbolos característicos de esta celebración.

Otra opción del "modo Halloween" Copilot

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Pero para poder preparar el “modo Halloween”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

El "modo Halloween" es ideal para festejar esta celebración Copilot

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo configurar el “modo Halloween” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo Halloween” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a Halloween. El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo Halloween” en WhatsApp.

Muchas personas quieren tener el "modo Halloween" en su WhatsApp Copilot

En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

Los launchers permiten personalizar distintos aspectos de la pantalla del teléfono, lo que incluye el color del logo de Whatsapp, entre otras cosas

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.

