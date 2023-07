Cómo hacer la arroba @

escuchar

La arroba (@) es un símbolo indispensable para enviar correos electrónicos, mencionar a usuarios en redes sociales y referirse a las personas indistintamente de su género, entre otros tipos de usos. Sin embargo, este signo no siempre se encuentra disponible en los teclados, y a veces no es de fácil acceso. Lo bueno es que existen varios métodos para poder escribirlo.

Para qué sirve la arroba y por qué puede no aparecer en los teclados

El símbolo de la arroba existe desde hace varios siglos, aunque no hay un consenso respecto de su origen. Se sabe que en el siglo XVI era utilizado para representar un ánfora, que era una medida de capacidad.

Con el paso de los años, adquirió distintos usos vinculados a operaciones comerciales, y fue así como llegó a aparecer en los teclados de las primeras máquinas de escribir, alrededor del año 1884.

Con el paso del tiempo, las arrobas comenzaron a significar una unidad de medida Sevillapedia

Las décadas pasaron y el significado de este signo cambió considerablemente, principalmente cuando surgió el correo electrónico. Fue el programador estadounidense Ray Tomlinson —creador del primer servicio de red que permite intercambiar mensajes de forma electrónica— quien eligió este símbolo para separar el nombre de usuario de la dirección de destino en un mail.

Es así como, en la actualidad, la arroba es sinónimo de correo electrónico. Sin embargo, tiene otras funciones: por un lado, permite etiquetar y nombrar usuarios en distintas redes sociales, como Twitter, Instragram y WhatsApp; y por el otro, al igual que la ‘x’ o la ‘e’ al final de palabra, sirve para explicitar la inclusión de géneros.

Trucos para hacer la arroba: Alt + 64, Alt Gr + 2 y más

Según el modelo de teclado que se tenga, especialmente en computadoras, es posible que la arroba no aparezca. A esto se le suma que muchos usuarios también tienen problemas si sus máquinas tienen desperfectos técnicos o teclados en mal estado, o si sufrieron alguna falla justo en la tecla tan necesitada. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan alternativas para llegar a este símbolo.

Los métodos que existen para hacer la arroba no son universales, sino que dependen de distintos factores; entre ellos, el modelo de la computadora, el sistema operativo y la configuración del idioma del teclado.

Gracias a la combinación de distintas teclas es posible escribir la arroba Shutterstock

Teclados españoles

Para los teclados españoles (con sus derivados), hay dos opciones de combinación de teclas para hacer el @ que son sencillas:

Alt + 64

Alt Gr + 2

El procedimiento es tan sencillo como parece y consiste simplemente en presionar ambas teclas en simultáneo.

Sistema operativo Windows

Otras opciones que funcionan para Windows son:

Alt Gr + Q

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Alt + 2

Computadoras Mac

Para las computadoras Mac se puede recurrir a estas fórmulas:

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Alt + 2

Alt + 2

Alt + 64

La opción universal

Si, por el motivo que fuese, ninguna de estas variantes funciona y se necesita con suma urgencia escribir la arroba, hay una alternativa que demanda unos segundos más de tiempo y requiere estar conectado a la red. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Buscar en internet el símbolo: esto se puede hacer escribiendo simplemente “arroba” en el buscador

Copiarlo: con el click derecho del mousse o con Ctrl + C

derecho del o con Ctrl + C Pegarlo en donde se desee usar: con el click derecho del mousse o con Ctrl + V

LA NACION

Temas Cómo hacer