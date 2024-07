Cómo ver quién me dejó de seguir en Instagram

Escuchar

Muchos usuarios de Instagram suelen estar pendientes de la cantidad de seguidores que tienen. Aunque existen muchas personas que no saben que es posible conocer qué seguidores dejan de seguir a determinada cuenta, con un sencillo truco sí es posible saberlo.

Incluso, no es necesario usar aplicaciones de terceros para hacerlo. El único requisito que se debe cumplir es estar registrado en Instagram y tener la última versión de la app en el dispositivo móvil.

Cómo saber quién me dejo de seguir en Instagram Shutterst - Shutterstock

Cómo saber si alguien me dejó de seguir en Instagram

El método está disponible tanto en celulares con Android como iOS, y no es necesario modificar ningún tipo de ajuste en lo que respecta a la privacidad de la cuenta.

Primero se debe acceder a la app de Instagram instalada en el móvil.

instalada en el móvil. Una vez que se haya ingresado a la misma se debe buscar el nombre del usuario de quien se sospecha que dejó de seguir a determinada cuenta.

Luego hay que hacer click sobre el apartado que dice “Siguiendo” y buscar la cuenta que se cree que “perdió” un follower. Si en la lista de seguidos no figura el nombre, es porque ese usuario dio un unfollow.

Para conocer si alguien dejó de seguir tu propia cuenta, hay que:

Abrir Instagram instalada en el móvil e ir al perfil propio.

instalada en el móvil e ir al perfil propio. Luego clickear en “Seguidores” y buscar la cuenta que se cree que dejó de seguirte. Si el usuario en cuestión no aparece como follower es porque dejó de seguirte.

Si al momento de buscar una cuenta, el perfil figura con la siguiente frase “Esta cuenta es privada”, no es posible ver los nombres de las personas a quienes sigue, por lo que no será posible descubrir los unfollows. Esto significa que la persona “revocado” el permiso de seguimiento a determinado perfil (por lo que ese perfil no podrá ver su contenido), pero no necesariamente significa que haya dejado de seguir a alguien. En este sentido vale aclarar que uno puede tener seguidores y no seguirlos y viceversa.

¿Cómo saber si alguien ve tu perfil de Instagram?

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los usuarios es quienes son las personas que ven sus perfiles de Instagram más aquellos que tienen el perfil de forma pública. La app no tiene forma de ver aquellas personas que consultan la cuenta de uno mismo, al menos de que den un “Me gusta” o comenten alguna publicación.

Cómo conocer los followers de una cuenta en Instagram

Aunque en la parte de configuración de privacidad que cada usuario vaya a su perfil. En caso de que la cuenta esté pública, sea seguidor o no, puede entrar y ver el perfil. Pero si la misma es privada, el usuario se asegura de que solo sus seguidores pueden interactuar con sus contenidos.

En el caso de las historias, los usuarios pueden saber quiénes miraron sus actividades. Las fotos o videos que publiquen duran 24 horas y deben ingresar a su propia historia y deslizar hacia arriba. Sin embargo, no figura cuántas veces vieron la historia o cuándo la miraron.

LA NACION

