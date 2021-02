Con Stories: WhatsApp utiliza Estados para informar los términos de uso y su política de privacidad

Después de los problemas que tuvo a comienzos de año con un pedido de autorización poco claro, WhatsApp retoma la iniciativa en la comunicación y anuncia el uso de la sección Estados para informar sobre las principales noticias y novedades del servicio de mensajería instantánea móvil. La compañía había comenzado a testear en febrero esta modalidad en parte de los 2000 millones de usuarios que tiene la plataforma en todo el mundo.

“Las personas quieren estar seguras de que WhatsApp no puede leer ni escuchar las conversaciones personales, ya que están encriptadas de extremo a extremo. Además, les interesa saber que WhatsApp no mantiene registros de a quién están enviando mensajes y que no compartimos listas de contactos con Facebook. Este es nuestro enfoque global para proteger la información más privada de las personas, y eso no va a cambiar”, dijo la compañía en un comunicado oficial. A su vez, WhatsApp reconoce que la notificación publicada en enero generó confusión y una gran cantidad de información errónea. Por eso, en esta etapa propone ofrecer más detalles en una serie de publicaciones en la sección Estados, como se conocen a las publicaciones efímeras al estilo Stories, que están disponible solo por 24 horas.

Estos son los mensajes que utiliza WhatsApp en la pestaña Estados para informar sobre los cambios y actualizaciones del servicio

A su vez, WhatsApp ofrecerá un pequeño banner en la parte superior de las conversaciones, donde los usuarios podrán revisar los términos de uso y la política de privacidad del servicio. Esta modalidad se diferencia de la enorme advertencia a pantalla completa publicada en enero, una medida que generó rechazo en la comunidad de usuarios del chat móvil. Debido a las reacciones negativas, la compañía pospuso sus planes y extendió la aceptación de estas modificaciones para el 15 de mayo.

Junto a estas medidas, WhatsApp no dejó de reiterar que estas modificaciones no cambia la privacidad de las conversaciones personales. “Los mensajes personales que envías continuarán estando cifrados de extremo a extremo siempre, por lo que WhatsApp nunca podrá leerlos ni escucharlos”, dijo la compañía.

A su vez, dijo que los cambios en los términos y políticas de privacidad están relacionados con las prestaciones de WhatsApp Business y las opciones de compra. “Queremos contarte que estamos desarrollando nuevas maneras para chatear con empresas o hacer compras en WhatsApp, que son totalmente opcionales”, agregó la compañía.

En este punto, WhatsApp remarcó que el chat seguirá disponible gratis para todas las personas, y que los cambios en los términos y condiciones se deben a una serie de características adicionales para empresas. “Les cobramos a las empresas (no a los usuarios) por usar WhatsApp para brindar ese servicio al cliente. Algunas funciones de compras están integradas con Facebook a fin de que las empresas puedan administrar sus inventarios a través de las aplicaciones. Esto se indica directamente en WhatsApp para que las personas puedan elegir si desean comunicarse con las empresas o no”, dijo la compañía.

LA NACION