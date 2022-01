Consolas: Sony fabrica más PS4 por la escasez de PS5 y Microsoft dice que las Xbox X/S son un éxito de ventas

La compañía japonesa Sony busca suplir la escasez de componentes que sufre la producción de su nueva consola PlayStation 5 con un incremento en la fabricación de la PlayStation 4. De esta forma, la firma tecnológica planea suplir la falta de consolas en el mercado con una mayor disponibilidad del modelo anterior, según un reporte publicado por Bloomberg.

Por su parte, Microsoft asegura que esta escasez provocada por el sector de los semiconductores no afecta a sus consolas Xbox X/S, y dijo que son difíciles de conseguir en las tiendas debido a que son un éxito de ventas. “Es la demanda la que está superando la oferta para todos nosotros”, dijo Phil Spencer, director de la división Xbox en una entrevista de The New York Times.

Con diferentes estrategias, las dos compañías dominantes en el sector de las consolas de videojuegos buscan resolver los problemas de demanda que tienen en el mercado. Sony se había planteado una producción de 16 millones de unidades para marzo de este año, pero tuvo que ajustar las previsiones a 14,8 millones, según Bloomberg, debido a las complicaciones provocadas por la pandemia y la falta de partes.

A su vez, la PlayStation 5 es el modelo que más rápido alcanzó las 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo en julio de 2020. Sin embargo, Sony sigue sin poder resolver el problema de la demanda que tiene en el mercado, que aún sigue superando a la oferta de equipos.

Debido a estas complicaciones, Sony busca reactivar la PS4, un modelo que planeaba dejar de producir en 2021. Según Bloomberg, el antiguo modelo ofrece dos grandes ventajas: es más barata y fácil de fabricar, y por este motivo se mantendrá activa durante todo este año.

Por su parte, el máximo responsable de la división de Xbox, Phil Spencer, dijo que los problemas de stock de la nueva generación de la consola de videojuegos están causados por la alta demanda que enfrenta la industria. “Conseguir una consola de última generación es muy difícil, y no significa que la oferta sea pequeña, sino que la demanda nos está superando a todos”, dijo el ejecutivo en una entrevista brindada a The New York Times.

Aunque no niega que los problemas causados por los faltantes de chips, este sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el sector de los videojuegos y muchas otras industrias. Microsoft está enfocada en abastecer los componentes necesarios, pero también en llegar de forma directa a los usuarios para evitar la especulación generada por los revendedores.