Dice que es un boicot: X (ex Twitter) demanda a una alianza mundial de corporaciones por no poner avisos en la plataforma

Escuchar

La red social X, de Elon Musk, demandó el martes a una alianza mundial de empresas de publicidad y a varias grandes compañías, entre ellas Mars y CVS Health, acusándolas de conspirar ilegalmente para boicotear el sitio y hacerle perder ingresos.

X presentó la demanda ante un tribunal federal de Texas contra la Federación Mundial de Anunciantes, Unilever y la empresa danesa de energías renovables Orsted, además de Mars y CVS Health. Según la demanda, los anunciantes, actuando a través de una iniciativa de la Federación Mundial de Anunciantes denominada Alianza Global para los Medios Responsables, retuvieron colectivamente “miles de millones de dólares en ingresos publicitarios” de X, antes conocida como Twitter.

X afirmó que actuaron en contra de sus propios intereses económicos en una conspiración contra la plataforma que violaba la legislación antimonopolio estadounidense.

La Federación Mundial de Publicidad, Unilever, Mars, CVS Health y Orsted no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En una declaración el martes sobre la demanda, la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, dijo que “la gente sale perjudicada cuando se restringe el mercado de las ideas. Ningún pequeño grupo de personas debe monopolizar lo que se monetiza”.

Linda Yaccarino es la CEO de X D DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los ingresos publicitarios de X se desplomaron durante meses después de que Musk compró la empresa en octubre de 2022 (una compra de la que había desistido, inicialmente, pero que terminó llevando a cabo porque la alternativa era ir a la Justicia). Las marcas habían recelado de los rápidos cambios iniciados bajo la propiedad de Musk.

El grupo publicitario lanzó la iniciativa de medios responsables en 2019 para “ayudar a la industria a abordar el desafío del contenido ilegal o dañino en las plataformas de medios digitales y su monetización a través de la publicidad”.

X dijo en su demanda que ha aplicado estándares de seguridad de marca que son comparables a los de sus competidores y que “cumplen o superan” las medidas especificadas por la Alianza Global para Medios Responsables. Según la demanda, X se ha convertido en un “competidor menos eficaz” en la venta de publicidad digital.

X solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada y una orden judicial contra cualquier intento continuado de conspirar para retener dinero publicitario.

A Message to X Users pic.twitter.com/6bZOYPhWVa — Linda Yaccarino (@lindayaX) August 6, 2024

En noviembre de 2023, en una entrevista, Elon Musk dijo que las compañías que estaban dejando de poner avisos en X porque consideraban que la plataforma estaba llena de contenido racista y agresivo lo estaban chantajeando. “Váyanse a la mierda” (“Go fuck yourselves”), repitió dos veces, refiriéndose además expresamente a Bob Iger, el jefe de Disney, uno de los que cortó la publicidad.

Carta abierta de la CEO de X

En una carta abierta a anunciantes, Yaccarino dijo: “Cada día, cientos de millones de personas acuden a X para ser parte de la única conversación global en tiempo real. Vienen a compartir sus pensamientos y escuchar a los demás. Para compartir su contenido y ver más. Debatir y ser debatido. Entretener y entretenerse. Para inspirar y ser inspirado. No hay sustituto para X.

El poder de esta comunidad para dar vida a conversaciones globales fue la razón por la que estaba tan emocionado de unirme a X como director ejecutivo en junio de 2023.

Después de una carrera en medios y publicidad, pensé que lo había visto todo. Luego leí el informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos titulado “El daño de la GARM (Alianza Global para los Medios Responsables)” el mes pasado. El informe reveló que su investigación había encontrado pruebas de un boicot ilegal contra muchas empresas, incluida X.

Como se encontró en su informe: “La evidencia obtenida por el Comité muestra que GARM y sus miembros organizaron directamente boicots y utilizaron otras tácticas indirectas para atacar plataformas, creadores de contenido y organizaciones de noticias desfavorecidos en un esfuerzo por desmonetizar y, de hecho, limitar ciertas opciones para consumidores.”

La consecuencia -tal vez la intención- de este boicot fue tratar de privar a los usuarios de X, ya sean fanáticos de deportes, jugadores, periodistas, activistas, padres o líderes políticos y corporativos, de la Global Town Square.

En pocas palabras, la gente se siente perjudicada cuando el mercado de ideas se ve socavado y algunos puntos de vista no se financian en lugar de otros como parte de un boicot ilegal.

Este comportamiento es una mancha en una gran industria y no se puede permitir que continúe.

Es por eso que, hoy, X ha presentado una demanda antimonopolio contra la Alianza Global para Medios Responsables (GARM), la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y los miembros de GARM CVS Health, Mars, Orsted y Unilever. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, sino que es una consecuencia directa de sus acciones.

El comportamiento ilegal de estas organizaciones y sus ejecutivos costó X miles de millones de dólares.

Desde que llegué a X, mi misión fue continuar construyendo una plataforma donde las personas, las marcas y los anunciantes puedan prosperar en nuestro entorno único, dinámico y seguro.

Y gracias a este compromiso con nuestros usuarios, incluso a pesar del boicot, el uso ha alcanzado máximos históricos. Utilizando una métrica heredada de Twitter, los minutos activos de los usuarios, en agosto de 2022, las personas gastaron 7.200 millones de minutos activos en la plataforma. Hoy, esa cifra supera los 9 mil millones, un aumento del 25%.

Lo mismo ocurre con el vídeo: incluso en comparación con el año pasado, las visualizaciones diarias de vídeo aumentaron un 45%, hasta los 8.200 millones. X está innovando y creciendo.

Hemos cumplido y superado las solicitudes realizadas por anunciantes y grupos como GARM de nuevas herramientas, tanto para mejorar los controles de los anunciantes como la efectividad de nuestros productos para generar mayor valor para nuestros clientes.

Hemos demostrado que nuestra plataforma ofrece a los anunciantes una forma de mostrar sus marcas y llegar a su público objetivo de forma segura, eficiente y eficaz. Es por eso que he trabajado de buena fe con especialistas en marketing de todo el mundo para mostrar nuestras innovaciones y disipar cualquier inquietud con las marcas con las que me he asociado durante décadas. La desafortunada realidad es que a pesar de todos nuestros esfuerzos, cientos de reuniones e investigaciones en sentido contrario, muchas empresas optaron por desestimar los hechos.

A quienes infringieron la ley les decimos ya basta. Nos vemos obligados a buscar justicia por el daño que han causado estos y potencialmente otros acusados, dependiendo de lo que revele el proceso legal.

También está claro que es probable que haya otras personas que sufrieron a manos de esta actividad. Este caso va más allá de los daños: tenemos que arreglar un ecosistema roto que permite que se produzca esta actividad ilegal.

Continuaremos innovando y garantizando que X tenga un futuro vibrante mientras los tribunales responsabilizarán a quienes participaron en comportamientos ilegales.

A todos los que habéis sido parte del viaje transformador en el que estamos, gracias. Tengan la seguridad de que no dejaremos de defender nuestra plaza global.

Linda”

LA NACION