Este 19 de agosto, Google amaneció con un cambio en su imagen y le dedicó su doodle a Dorothy Miles, poeta galesa y activista de la comunidad sorda, considerada ampliamente como una pionera de la poesía en lenguaje de señas británico, quien nació un día como hoy, pero de 1931.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver la imagen de una mujer pelirroja rodeada de flores y una mariposa azul. Con sus manos mueve una pelota que emula la “o” de Google, que a su vez tiene en sus letras una estética azul, rojo y amarillo.

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que han marcado un antes y después en el mundo. Si bien el servidor de Internet suele cambiar su logotipo en la página principal por un día, existen ocasiones, como con los Juegos Olímpicos 2024, en los que se mantuvo un tema por más días.

Dorothy Miles: quién es la poeta que Google recuerda en su doodle de hoy

El doodle de Google de hoy celebra a Dorothy Miles Google

En la actualización de hoy, se celebra a Dorothy Miles por el día de la fecha de su nacimiento. Miles fue una poeta sorda muy importante para la comunidad no oyente. De niña, Dorothy sufrió meningitis y perdió la audición. Estudió en un colegio para sordos en su Gran Bretaña natal y, luego, ingresó a la Gallaudet University, de Washington D.C., donde comenzó a trabajar con las artes dramáticas. Fundó el Teatro Nacional de los Sordos en Estados Unidos y compuso poemas para audiencias oyentes y no oyentes.

Su trabajo literario fue muy innovador, porque mezcló el lenguaje americano de señas (ASL) y el británico (BSL). Fue la primera persona en experimentar la composición de un contenido con ambos lenguajes al mismo tiempo. En los años 70, regresó a Gran Bretaña y se dedicó a trabajar para la British Deaf Association (BDA) para desarrollar un diccionario y una guía para tutores de BSL.

Dorothy Miles es una figura central para la comunidad no oyente Gallaudet University

Si bien Dorothy Miles es reconocida por su trabajo literario, lo cierto es que también fue profesora, actriz y guionista. Era una actriz poderosa que supo aprovechar su dinamismo en el lenguaje y su increíble capacidad expresiva para reproducir sentimientos y actitudes. Su obra de teatro más conocida es Trouble’s Just Beginning: A Play of Our Own, mientras que sus libros más relevantes sobre el lenguaje de señas son Gestures: Poetry in Sign Language y British Sign Language: A Beginner’s Guide.

La poeta falleció en 1993, a los 62 años.

