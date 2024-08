El sueño del pibe: juega al Counter-Strike con la mente gracias a un chip cerebral de Neuralink

Escuchar

Neuralink, la startup de tecnología cerebral de Elon Musk, ha anunciado que su implante, diseñado para permitir a los pacientes paralíticos utilizar dispositivos digitales con solo pensar, está funcionando bien en un segundo paciente de prueba. Según la empresa, el paciente, identificado como Alex, no tuvo problemas de “retracción de los hilos”, a diferencia de Noland Arbaugh, el primer paciente de Neuralink que recibió el implante en enero.

En el caso de Arbaugh, los diminutos hilos del implante se retrajeron tras la intervención, lo que provocó una fuerte reducción de los electrodos que podían medir las señales cerebrales. Los hilos se han estabilizado en el caso de Arbaugh, según Neuralink. Reuters había informado de que Neuralink conocía este problema por sus ensayos con animales.

La empresa dijo el miércoles que aplicó medidas como la reducción del movimiento del cerebro durante la cirugía, así como la limitación del espacio entre el implante y la superficie del cerebro para evitar problemas similares en su segundo paciente. Neuralink está probando su dispositivo, destinado a ayudar a personas con lesiones medulares. El dispositivo ha permitido al paciente jugar a videojuegos como Counter-Strike 2, navegar por Internet, publicar en las redes sociales y mover el cursor en su computadora portátil.

Hasta ahora, Alex usaba un Quadstick, un joystick que se usa con la boca, apelando a soplidos, aspiraciones y la posición de los labios para moverse un personaje en un juego, pero que al tener una sola palance obliga a elegir, en un juego de acción, entre moverse o apuntar. “Simplemente correr es muy agradable, porque puedo mirar de lado a lado y no necesito mover el Quadstick hacia la izquierda y hacia la derecha... Puedo [pensar en dónde] mirar y va a donde quiero que vaya. Es una locura”, afirmó Alex, el segundo voluntario en tener un chip implantado en el cerebro.

Según explican en la compañía, “desde el primer momento en que Alex conectó su Link a su computadora, le llevó menos de 5 minutos comenzar a controlar un cursor con su mente. En unas pocas horas, pudo superar la velocidad y precisión máximas que había logrado con cualquier otra tecnología asistiva. Similar a Noland, nuestro primer participante, Alex rompió el récord mundial anterior para el control del cursor de la interfaz cerebro-computadora (BCI) con un dispositivo no Neuralink el primer día de usar el Link. Después de que concluyó la primera sesión de investigación, Alex continuó probando las capacidades del Link de forma independiente, usándolo para jugar el juego de disparos en primera persona Counter-Strike.”

Antes de su lesión en la médula espinal, el paciente Alex estaba familiarizado con el diseño de objetos en 3D usando software especializado (CAD) pero los sistemas disponibles no le permitían hacerlo; usando el chip de Neuralink el segundo día tras el implante, pudo usar el software CAD Fusion 360 “y logró diseñar un soporte personalizado para su cargador Neuralink, que luego fue impreso en 3D e integrado en su configuración”, según publicó la compañía, que aclaró que está trabajando en mapear algunos movimientos específicos con los tres botones del mouse para ampliar la cantidad de funciones que puede controlar con la mente.

El chip de Neuralink está implantado en la parte del cerebro que controla la intención de movimiento. El semiconductor registra la actividad neuronal a través de 1024 electrodos distribuidos en 64 cables, cada uno más delgado que un cabello humano. Neuralink también tiene en desarrollo otro chip, Blindsight, que busca devolverle la visión a algunas personas ciegas.

“Estamos trabajando en decodificar múltiples clics e intenciones de movimiento simultáneo para brindar la funcionalidad completa de mouse y controlador de videojuegos. También estamos desarrollando algoritmos para reconocer la intención de escritura a mano para permitir una entrada de texto más rápida. Estas capacidades no solo ayudarían a restaurar la autonomía digital para aquellos que no pueden usar sus extremidades, sino también a restaurar la capacidad de comunicarse para aquellos que no pueden hablar, como las personas con afecciones neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, explican en la compañía.

LA NACION