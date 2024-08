En el Mundial de Honolulú: un argentino alcanzó el bronce y es el tercer mejor jugador del mundo en Pokémon Go

Escuchar

En un evento masivo, donde más de 3000 participantes en simultáneo disfrutaron de un fin de semana de juegos, la Argentina dejó su marca con decenas de participantes en las disciplinas de videojuegos, Pokémon Go y el famoso juego de cartas en el Pokémon World Championships que se hizo el fin de semana pasado.

Durante tres días, jugadores de todo el planeta compitieron en el centro de convenciones de Honolulú, Hawaii, en uno de los eventos de juegos más convocantes del mundo. Allí, entre los 3000 jugadores, cientos de jueces, staff, y visitantes, se destacó la decena de miembros de la “legión argentina de Pokémon” en varias de las disciplinas. Entre ellos la gran actuación de Martín “Martogalde” Galderisi, quien se quedó con el trofeo de bronce, 13.000 dólares de premio y el orgullo de ser el tercer mejor jugador del planeta de Pokémon Go, el juego de realidad aumentada en el que hay que cazar pokémones con el teléfono para entrenarlos y usarlos para desafiar a otros competidores, y que debutó con un éxito inicial inesperado a mediados de 2016.

Galderisi llegó invicto a las instancias finales con una gran actuación, que fue transmitida para miles de personas en YouTube y Twitch, como también ante cientos de presentes en el main Stage del Mundial en Hawaii, y venció al chileno Bastii170, que quedó en el cuarto puesto.

“Lo que siento es indescriptible”, expresó el argentino, y agregó: “Es algo que venía buscando hace rato. Me había quedado la espina de 2022 de no conseguir un trofeo, y poder llegar al tercer puesto ahora es sin dudas un sueño cumplido. Me hubiese gustado ser campeón, pero estoy inmensamente feliz”. También entre los destacados en el juego de cartas, tuvimos al argentino campeón de 2017 (también en Hawaii), Diego Cassiraga, quien quedó a un paso otra vez de la gloria, tras un complicado empate en las instancias preliminares que lo relegó en puntos y lo dejó en la puerta de las instancias finales. Así lo analizó Cassiraga tras su paso por Honolulú: “Me sentí bien. Es un formato nuevo de torneo, en el que no se puede ni perder. Acá empatar es como perder, pero jugar Pokémon es adaptarse a los cambios y hay que improvisar”. Además, comentó que se viene toda la nueva temporada: “yo aprovecho que viajo con mi familia. Mi hijo de seis años también juega, y este fue su primer mundial junior, y estuvo cerca de llegar al día 2″ y define: “somos una familia Pokémon. Es nuestro hobby y es parte de nuestras vidas”.

Una de las salas donde se competía con el juego de cartas, una de las categorías del Mundial de Pokémon 2024

Chile también tuvo una gran actuación con Fernando Cifuentes, de 17 años, que se coronó campeón en juegos en el juego de cartas, y se destacó el equipo peruano del juego MOBA en equipo Pokémon Unite, Fusion, quien cayó en una semifinal para el infarto, con un tercer puesto en el global que marcó una de las mejores actuaciones de Latinoamérica en la historia del evento.

Pero el Pokémon World Championships no solo tuvo su núcleo en el centro de convenciones, sino que vistió a toda la ciudad de Honolulú con eventos, regalos y actividades desplegados por la costa y los centros importantes, incluido el masivo Pokémon Center, de coleccionables únicos, que agotó por completo su stock en los dos primeros días. En la ceremonia de cierre, con bailes, coronaciones y la presencia de los directivos de la franquicia más rentable del mundo, no solo se anunció que el próximo mundial será en Anaheim, California, sino también que el de 2026 será en San Francisco, dejando sellado así la vuelta del mundial a California.