El Día de la Madre en la Argentina se celebra cada año el tercer domingo de octubre. En 2024, esta festividad cae el día 20 de octubre. Se trata de una fecha en que, aunque no está incluida en el calendario oficial, tiene mucho peso en la sociedad argentina. La costumbre es pasar la jornada con aquellas personas que cumplen un rol maternal y darles regalos y agradecimientos por su labor. En ese sentido, es una buena oportunidad para dedicarles unas lindas palabras, ya sea con algún mensaje por WhatsApp o con una carta.

Sin embargo, a veces las palabras no alcanzan para expresar el amor que se siente hacia las madres. De todos modos, se puede buscar ayuda y hasta inspiración por Internet. Es ahí en donde entra la inteligencia artificial, que se ha vuelto una herramienta muy útil para crear textos desde cero.

Este domingo 20 de octubre es una gran oportunidad para dedicarle unas palabras de cariño y agradecimiento a las mamás en su día Shutterstock

Una de las más usadas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Feliz Día de la Madre: cartas para mamá, según ChatGPT

Al consultarle ChatGPT al respecto, la herramienta ofreció distintos modelos de textos que se le puede dedicar a las mamás en su día. A continuación, estos son algunos de los ejemplos de cartas que dio la inteligencia artificial con motivo del Día de las Madres en la Argentina:

Según ChatGPT, estas son algunas de las mejores cartas para entregar el Día de la Madre Pixabay

Querida mamá,

Hoy quiero agradecerte por todo el amor, los sacrificios y la dedicación que me has brindado a lo largo de mi vida. Sos mi ejemplo de fortaleza y ternura, y siempre llevaré tus enseñanzas en el corazón. En este día tan especial, te deseo toda la felicidad del mundo. ¡Feliz Día de la Madre!

Con mucho amor,

[Tu nombre]

Querida mamá,

En este día especial quiero recordarte lo valiosa que sos en mi vida. Tu amor incondicional y tus palabras de aliento me han ayudado a crecer y a ser mejor cada día. No hay nada en el mundo que se compare con el cariño que me brindás. Como dijo George Washington: “Mi madre fue la mujer más hermosa que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre”. ¡Feliz Día de la Madre!

Con todo mi cariño,

[Tu nombre]

Mamá querida,

Este Día de la Madre quiero que sepas que siempre agradezco por tenerte en mi vida. Tu paciencia, tu amor incondicional y tu sabiduría me han moldeado en quien soy. Eres el corazón de nuestra familia, y sin vos, nada sería igual. ¡Te amo muchísimo y te deseo un hermoso día!

Con todo mi amor,

[Tu nombre]

La carta para el Día de la Madre se puede mandar de forma virtual o de la forma tradicional Freepik

Querida mamá,

Hoy celebro el inmenso regalo que es tenerte en mi vida. Has sido mi guía, mi apoyo, y mi mayor inspiración. Nunca dejaré de agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Como dijo Agatha Christie: “El amor de una madre por su hijo es como nada en el mundo. No conoce ley ni piedad”. ¡Feliz Día de la Madre!

Con mucho amor,

[Tu nombre]

Querida mamá,

Hoy celebro no solo el hecho de ser tu hijo/a, sino también la increíble mujer que sos. Has sido mi mayor inspiración, enseñándome a ser fuerte, pero también compasivo/a. Te quiero agradecer por cada pequeño gesto de amor que me has dado a lo largo de los años. ¡Feliz Día de la Madre!

Te quiero,

[Tu nombre]

