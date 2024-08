Hidrocalma

Escuchar

A tono con el auge de videos de limpieza de todo tipo (alfombras, casas, autos, cementerios, jardines) que, desde la pandemia, se multiplican en las redes sociales otorgando, según los especialistas, sensaciones de orden, control y satisfacción, nació en 2021, PowerWash Simulator. Este juego, desarrollado por FutureLab, consiste en utilizar una hidrolavadora para quitar la suciedad de objetos, edificios, ciudades. El formato es de primera persona, cuenta con un modo cooperativo (hasta 6 jugadores en línea), fue liberado en diferentes plataformas (Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, etcétera), y permite descargar paquetes especiales: Tomb Raider, Midgar y Back to the Future.

LA NACION

Temas Tecnología