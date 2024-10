Huawei venderá en el país sus relojes Watch GT 5 y Watch GT 5 Pro, y la tableta MatePad 11.5 S

Escuchar

Huawei anunció este lunes que pondrá en venta en las Argentina su familia de relojes inteligentes Watch GT 5 y GT 5 Pro, y las tabletas MatePad 11.5 S y 11 SE Kids Edition; son los mismos dispositivos que presentó a nivel mundial hace tres semanas. La celeridad en traerlos al país contrasta con el retiro de la compañía en los últimos seis años del territorio nacional, al menos en lo que refiere a dispositivos de este tenor; la división de telecomunicaciones siguió teniendo una presencia activa en la Argentina como proveedor de equipamiento para redes 4G y 5G. Y coincide con su entrada en la lista negra de Estados Unidos en 2019 y su retirada de los mercados internacionales. Desde entonces, la compañía que llegó a ser número 2 del mundo ha estado enfocada primero en el mercado chino, y luego ha ido expandiendo su presencia fuera de él, en la medida en que fue madurando HarmonyOS, el sistema operativo que debió construir cuando se quedó sin acceso al Android oficial, y que por ahora es compatible con esas apps.

MatePad 11.5 S

Esto último es importante porque quien compre una tableta Huawei MatePad 11.5 S en el país (sin precio todavía; estará disponible en las próximas semanas en la tienda de Huawei en Mercado Libre) dependerá de la tienda de Huawei (la AppGallery) como almacén de aplicaciones. Al igual que con las tabletas de Amazon (que también usan un Android alternativo, FireOS, y tienen su propia tienda de aplicaciones) la tienda de apps de Huawei ofrece las más populares del mundo Android, pero puede que alguna específica que sí está en Google Play no esté en AppGallery; es relativamente trivial instalar manualmente la tienda de Google (o alguna otra de terceros) en HarmonyOS, pero algunas aplicaciones pueden no llegar a funcionar correctamente, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir este equipo.

Una tableta Huawei MatePad 11.5 S

Más allá de eso, el hardware de la MatePad 11.5 S es de primera línea: tiene una pantalla de 11,5 pulgadas (en formato 3:2) con un tratamiento mate para reducir el 99% de los reflejos y mejorar su visibilidad al aire libre, y cuando escribimos o dibujamos con su lápiz M-Pencil de tercera generación; la pantalla tiene una tasa de refresco adaptativa de 30 a 144 Hz (la cantidad de veces que actualiza la información en pantalla; por encima de 90 Hz es ideal para videos y juegos); la resolución es de 2800 por 1840 pixeles. La MatePad 11.5 S pesa 510 gramos y tiene 6,2 mm de grosor; adentro lleva un chip Kirin 9000WL que complementa con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de una cámara frontal y otra trasera. La tableta se vende con una funda que incluye un teclado, y que al igual que los modelos más recientes de Samsung o Apple transforma al equipo en una suerte de notebook compacta.

El equipo corre HarmonyOS 4.2 y viene con una suite de herramientas para usar esta tableta en modo “creativo”: la app GoPaint para dibujar (con capas, múltiples pinceles y tipos de trazos, detección de la inclinación del lápiz); la app Huawei Notes para tomar notas manuscritas, que también permite grabar audio (de una clase, por ejemplo) y ver en qué momento se anotó qué cosa, para entender mejor algún gráfico o garabato; y WPS Office, un clon del Office de Microsoft, entre varias otras herramientas.

Huawei también venderá un modelo más chico, la MatePad SE 11, con una pantalla FullHD de 11 pulgadas, y una versión infantil (la MatePad SE 11 Kids Edition) que integra algunas herramientas para evitar que los chicos se acerquen mucho a la pantalla y para reducir el cansancio visual.

Watch GT 5 y Watch GT 5 Pro

En lo que refiere a los relojes, Huawei presentó dos modelos para el mercado local, que venderá en Mercado Libre: los Watch GT 5, en variantes de 46 y 41 mm (y un precio base de 449.999 pesos), y el Watch GT 5 Pro, con cajas de 46 o 42 mm (precio base de 619.999 pesos), que continúan la línea de relojes inteligentes que presentó hace unos años, que ha venido renovando puntualmente, y que la ubicaron en el segundo trimestre del año como el mayor fabricante de relojes y pulseras deportivas, con un 20 por ciento de los envíos, según la consultora IDC, superando a Apple y a Xiaomi.

Dos versiones del Huawei Watch GT 5 Pro

Aunque el mayor motor de ventas fue un equipo más modesto, como el Watch Fit 3, Huawei eligió ahora traer su línea más premium a la Argentina, con modelos que tienen pantallas circulares como los Galaxy Watch de Samsung, pero un enfoque diferente a las funciones y la autonomía, más cercanas a otros relojes, como los de Amazfit: la versión de 46 mm puede llegar a los 14 días de autonomía; la de 42 mm, a los 7 días. La autonomía se reduce drásticamente si se usa con la pantalla siempre activa (5 o 3 días), pero el promedio para la mayoría de los usuarios debería ser superior a este número.

Dos versiones del Huawei Watch GT 5

Los relojes tienen pantalla circular táctil, la posibilidad de sumar aplicaciones y de usarlos como manos libres Bluetooth; también, usar el teclado incorporado para responder un mensaje o los cientos de funciones para hacer deporte, salir a caminar, etc., usando el GPS integrado para tener el detalle de nuestro camino, y nuestros signos vitales. En esto no se diferencia de otros competidores; pero Huawei hace foco en los materiales (con cajas de acero en los GT 5, o cerámica y titanio en los GT 5 Pro) y en algunas funciones especiales, como la compatibilidad tanto con Android como con el iPhone, o la posibilidad de usar el GT 5 Pro para buceo (hasta 40 metros de profundidad) o golf; también tiene un monitor de estado de ánimo. Según Huawei estarán disponibles en estos días en nuestro país, aprovechando la aparente ausencia de los Galaxy Watch7 de Samsung, que por ahora no tienen fecha de arribo al país.