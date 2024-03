Escuchar

Un estudio financiado por la NASA y basado en las imágenes de la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter confirmó que la Luna está reduciendo de manera paulatina su tamaño.

El resultado de la investigación, que fue publicado a finales de enero, registró con los datos de la sonda que varios lugares del astro padecen la conmoción de uno de los sismos más fuertes detectados, con los sismómetros dejados por los anteriores astronautas del Apolo, hace más de medio siglo.

Un nuevo estudio financiado por la NASA detectó que la Luna está reduciendo su tamaño Adam Jones - Stone RF

Según las investigaciones a cargo del Dr. Thomas R. Watters, del Centro de Estudios Planetarios y de la Tierra del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, esta clase de “temblores o terremotos” generaron grietas y pliegues en la estructura de la Luna que revelan las posibles modificaciones de la misma en su tamaño.

En ese sentido, los especialistas equipararon la estrella con los cambios de una uva hasta que se hace pequeña y se arruga. “A medida que el núcleo de la Luna se enfría y se contrae gradualmente, su superficie desarrolla arrugas (como una uva) creando “temblores lunares” que pueden durar horas, además de deslizamientos de tierra”, detallaron.

Qué consecuencias generaría en el planeta Tierra

De acuerdo con la investigación llamada Tectónica y sismicidad de la región polar sur lunar, el satélite disminuyó aproximadamente 150 pies (alrededor de 46 metros) en circunferencia durante los últimos millones de años. Aunque este cambio puede ser nuevo geológicamente, los investigadores aseguran que “es demasiado pequeño para provocar un efecto dominó en la Tierra o en los ciclos de marea”.

Por lo tanto, esto no generaría mayores inconvenientes por el momento en el planeta tierra debido a que la Luna se distancia un poco más cada año, desde su formación, hace 4500 millones de años.

No obstante, en la superficie de la Luna hay una transformación notable que evidencia la interacción y alteración interna que está experimentando el satélite. En ese sentido, Watters explicó a CNN que “hay un núcleo externo que está fundido y se está enfriando. A medida que se enfría, la Luna se encoge, el volumen interior cambia y la corteza tiene que adaptarse a ese cambio. Es una contracción global, a la que también contribuyen las fuerzas de marea en la Tierra”.

El terremoto más fuerte y superficial se registró cerca del polo sur, el sitio previsto para el posible descenso de la misión Artemis III de la NASA en 2027. Sin embargo, el líder del estudio sostiene que los hallazgos obtenidos merecen continuar siendo investigados para considerarlos en futuras misiones.

Renee Weber, coautora del estudio y científica planetaria de la NASA señaló a The Washington Post que “los terremotos lunares fuertes y no tan profundos son poco frecuentes y suponen un riesgo bajo para las misiones de corta duración en la superficie lunar. Así que la idea no es disuadir a nadie de explorar el polo sur de la Luna”.

Así podría haberse formado la Luna, según los especialistas

Un grupo de especialistas reveló recientemente que dos grandes masas ubicadas a 2900 kilómetros de profundidad podría ser un remanente de la colisión, que habría formado la Luna, hace 4500 millones de años.

A pesar de que la tecnología y la ciencia obtuvieron algunos resultados en referencia del nacimiento de la Luna, aún es un misterio sobre cómo se creó este satélite y es un tema de investigación en muchas generaciones de científicos. Aunque esta anomalía masiva en el interior de la Tierra, llamada provincia de baja velocidad y ubicada debajo de África occidental y el océano Pacífico, podría ser el resultado de cómo se formó.

Durante las últimas etapas de evolución del planeta Tierra, hace 4.50 millones de años, sucedió una colisión masiva conocida como “impacto gigante”. La misma ocurrió entre la Tierra primitiva Gaia y protoplaneta del tamaño de Marte conocido como Theia. Por lo tanto, se cree que la Luna se formó a partir de los escombros generados por este choque.

