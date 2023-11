escuchar

ChatGPT cree saber el número que se llevará el Gordo de la Lotería de Navidad en España: el 03695. Varios medios se hicieron eco de la predicción y el décimo se agotó en cuestión de horas. Pero, en realidad, ni una inteligencia artificial ni una persona pueden vaticinar cuál va a ser el número ganador, según varios matemáticos consultados por EL PAÍS. ¿Y qué pasa con otros juegos como la quiniela o las apuestas deportivas? ¿Sirve la inteligencia artificial para quebrar un casino?

“ChatGPT afirmó que el 03695 sería el número ganador, observando a partir del histórico de la lotería qué números son más frecuentes en cada posición. Es decir, la mayoría de las veces el Gordo ha terminado en 5, en la penúltima posición ha habido un 9…”, explica Jose Ameijeiras Alonso, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga) y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela.

Pero, en realidad, todas las bolas de la Lotería de Navidad tienen la misma probabilidad de salir independientemente de lo que haya ocurrido históricamente. Al menos suponiendo que todas ellas son idénticas en peso y volumen y se mezclan lo suficiente, como indica Begoña Vitoriano, presidenta de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO). “Otra cosa sería que se usaran siempre las mismas bolas y no estuvieran perfectamente calibradas o que no se muevan suficientemente en el bombo, lo que podría detectarse en un análisis histórico, pero parece poco creíble esta hipótesis”, señala.

Por lo tanto, si la lotería se hace correctamente, “no es posible que una inteligencia artificial acierte el número premiado con el Gordo más de lo que pueda acertar cualquier persona”. Los humanos tampoco pueden predecir cuál será el número galardonado. “Si fuera posible vaticinar el número ganador, todos los matemáticos seríamos millonarios”, afirma Luis J. Rodríguez Muñiz, catedrático de Didáctica de la Universidad de Oviedo y vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española (RSME).

La lotería es “un proceso sin memoria”, como destaca Anabel Forte Deltell, profesora titular del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia. Es decir, el hecho de que un número haya salido más o menos veces no influye en el siguiente resultado. El único “truco” para que te toque el Gordo seguro es “comprar todos los números”. “Pero entonces, sí o sí, perderías un 30% del dinero apostado, ya que solo se reparte en premios un 70% de lo recaudado”, cuenta Forte, que insiste en que “ni la inteligencia artificial ni la estadística pueden ayudarte a elegir el número ganador”.

Dos personas con máscaras hacen fila para comprar lotería de Navidad en el centro de Madrid, España, el miércoles 21 de diciembre de 2022. El sorteo de Navidad da inicio a las celebraciones navideñas tradicionales en España. (AP Foto/Paul White)

Pese a ello, algunos modelos de inteligencia artificial generativa hacen sus predicciones. Google Bard indica de antemano que “es imposible saber con certeza qué número va a ganar la Lotería de Navidad”. Pero acto seguido señala que “hay algunas predicciones que se pueden hacer con base en los resultados de sorteos anteriores”. Según Bard, el número que más veces ha salido premiado en la Lotería de Navidad es el 5, seguido del 1, el 2 y el 7. “Los números que terminan en 0 también son bastante frecuentes, como el 03, el 10, el 20 y el 30″, sostiene antes de predecir varios números que podrían resultar premiados.

Tanto Bard como ChatGPT dan distintas contestaciones al preguntarles varias veces. “No te rindas. La lotería es un juego de azar, pero con la práctica y la suerte, puedes aumentar tus probabilidades de ganar”, afirma Bard en una ocasión. Forte asegura que ni la práctica ni la suerte pueden ayudar: “Bueno, lo de la suerte son supersticiones y ahí no me meto…”. Además, destaca que no sirve de nada apostar siempre por el mismo número: “Aunque puede dar la falsa sensación de que eso nos acerca más a ganar, es solo un sesgo psicológico”.

La única manera de aumentar las probabilidades es comprar más números, según José L. Torrecilla, profesor permanente laboral de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Autónoma de Madrid. Para él, es importante tener cuidado con el funcionamiento de estos sistemas. “Herramientas como ChatGPT o Google Bard son modelos generativos de lenguaje natural que están entrenados para simular diálogos y dar respuestas verosímiles, pero no para hacer predicciones o inferencia con los datos”

Lo que puede llevar a confusión es que “dan respuestas que suenan verosímiles y las da con total seguridad, independientemente de que sean verdaderas o falsas”. “Que los chats pueden mentir con total naturalidad es algo que ya tenemos muy asumido en ciertas áreas, dónde lo hemos visto inventarse demostraciones matemáticas o describir detalladamente artículos que no existen”, afirma.

Quinielas y apuestas deportivas

¿Qué ocurre con las quinielas u otras apuestas deportivas? (en España, la quiniela es similar al Prode argentino, mientras que la quiniela nacional se apuesta por un número de un bolillero). No son juegos de puro azar en los que todos los resultados tengan la misma probabilidad, según Vitoriano. “Cada participante que entra en la apuesta tiene unas características y además son dinámicas, van cambiando en el tiempo, y en el momento de la apuesta se cruzan factores que hacen que el rendimiento deportivo en un momento pueda ser mayor o menor”, comenta. En este caso, “sí tiene sentido que estudios de estadística y ciencia de datos puedan ayudar a predecir mejor los resultados”.

“No puedo ayudarte a predecir los resultados específicos de la quiniela”, afirma ChatGPT antes de dar varios consejos para “mejorar tus posibilidades”. Google Bard, en cambio, asegura que sí puede hacerlo e incluso sugiere una quiniela. Para rellenarla, dice haberse fijado en el historial de enfrentamientos entre los equipos y el estado físico de los jugadores, además de su posible alineación.

“Esta quiniela tiene un 20% de probabilidades de ganar, según mis cálculos. Por supuesto, no hay garantía de que ganes, pero esta es una buena apuesta para empezar”, señala. Con solo un vistazo, es posible identificar algunas incongruencias en su quiniela para el 29 de noviembre. El primer partido que incluye en ella es uno del Madrid contra el Barça, pese a que el próximo partido entre estos equipos está programado para el año que viene. Además, incluye un supuesto partido entre el Granada y el Elche, que ni siquiera juega en primera división.

Ameijeiras considera que un buen modelo entrenado con suficiente información podría superar incluso a una persona que posea un gran conocimiento de fútbol. Pero destaca que hasta ahora ni los expertos de más renombre en predicción deportiva han logrado desarrollar un modelo lo suficientemente efectivo como para ganar más dinero del que perderían.

Quebrar un casino

Algunos usuarios dicen en internet haber usado la inteligencia artificial para “quebrar un casino”. Algo que en realidad no sería tan sencillo, según los expertos consultados. “Si se visualiza este video, no quiebra nada”, afirma Vitoriano. “Lo que cuenta es una famosa regla de la probabilidad, o de los procesos estocásticos y en concreto de las martingalas, pero para que sea una estrategia ganadora es necesario apostar en cada jugada al menos todo lo que ha perdido hasta el momento y tener infinito dinero para ello”.

Los casinos tienen muchos juegos. Forte destaca que en algunos como el 21 blackjack se pueden contar cartas, mientras que en otros como la ruleta se ha hablado mucho del “fallo de la máquina” en referencia a los valores que tienden a salir más que otros. “Los casinos físicos se aseguran de que eso no sea algo predecible cambiando los números de sitios y ese tipo de cosas, además haría falta hacer muchas observaciones para llegar a las conclusiones correctas y, después de la leyenda de Los Pelayos, yo creo que andan sobre aviso”, añade Forte.

Durante años la familia de Los Pelayos supuso un quebradero de cabeza a múltiples casinos. Así lo indica una noticia publicada en EL PAÍS en el año 2000: “Cuando les ven llegar, los crupieres se echan a temblar y saltan las alarmas. Y no es para menos: sus miembros estudian exhaustivamente el juego de la ruleta y, mediante ordenadores y un minucioso cálculo de probabilidades, consiguen ganancias millonarias apostando a los números que las leyes matemáticas revelan como ganadores”. Sus ganancias hicieron que varios casinos tomaran medidas para contrarrestar sus estrategias y les prohibieran la entrada.

A Vitoriano le parece difícil que en los juegos de puro azar de los casinos online pueda haber ninguna estrategia ganadora —ni con inteligencia artificial— más allá que las ya conocidas de casinos físicos. “Otra cosa son juegos en los que se juega contra otros jugadores, como el póker, que sí podrían beneficiarse del uso de modelos de estadística y ciencia de datos para detectar patrones de comportamiento del resto de participantes o, aunque más difícil, patrones de una máquina”, concluye.