Microsoft renuncia a un puesto en la junta de OpenAI para evitar escrutinio antimonopolio

Escuchar

BRUSELAS. - Microsoft renunció a su puesto de observador en la junta directiva de OpenAI, en un movimiento destinado a aliviar la preocupación de los reguladores antimonopolio de Estados Unidos y Reino Unido sobre el alcance de su control sobre la compañía de inteligencia artificial.

Por su parte, Apple, que dijo en junio que iba a incorporar el chatbot ChatGPT de OpenAI a sus dispositivos, no participará como observador en la junta de la firma pese a las amplias expectativas de que lo hiciera, informó el Financial Times, citando a una persona con conocimiento directo del asunto. Apple no respondió a la solicitud de comentarios.

Un portavoz de OpenAI dijo que la empresa establecerá un nuevo enfoque para relacionarse con las partes interesadas organizando reuniones periódicas con socios estratégicos como Microsoft y Apple, e inversores como Thrive Capital y Khosla Ventures.

Microsoft asumió un puesto de observador sin derecho a voto en noviembre, después de que el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, retomó las riendas de la empresa.

El puesto significaba que Microsoft podía asistir a las reuniones de la junta de OpenAI y acceder a información confidencial, pero sin derecho a voto en asuntos como la elección de directores.

El puesto de observador y la inversión de más de 10.000 millones de dólares de Microsoft en OpenAI han provocado malestar entre los organismos antimonopolio de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos por el grado de control que ejerce sobre OpenAI.

En una carta a OpenAI fechada el 9 de julio, Microsoft afirmó que el cargo permitía conocer mejor el trabajo de la junta sin comprometer su independencia. No obstante, citó las nuevas asociaciones de OpenAI, la innovación y la creciente base de clientes desde el regreso de Altman como razones para renunciar ahora al puesto.

”A lo largo de los últimos ocho meses hemos sido testigos de importantes avances por parte de la junta recién formada y confiamos en la dirección de la empresa. A la vista de todo ello, ya no creemos que sea necesario nuestro papel limitado como observador”, indicó la carta.

Reuters

LA NACION