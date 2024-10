Mucho más que celulares: la apuesta de BGH con la marca Tecno este año incluye relojes, tabletas, notebooks y computadoras gamer

Escuchar

En agosto de este año, BGH anunció que comenzaría a vender smartphones de la marca Tecno en la Argentina. Tecno es una de las marcas de Transsion, un conglomerado chino que hoy es el quinto fabricante mundial de celulares, con un 9% de los smartphones vendidos en todo el mundo en el segundo trimestre del año, según Canalys, y el cuarto fabricante en América Latina (detrás de Samsung, Motorola y Xiaomi), según la misma firma.

El anuncio de BGH fue el primero de una andanada local en dos meses, que incluye a Newsan vendiendo equipos de Infinix (otra marca de Transsion) y al regreso de Nubia, una compañía nacida en el seno de ZTE. Todos tienen el mismo objetivo: disputarle mercado a Xiaomi (tercero a nivel nacional) y a las dos compañías que acaparan casi el 90 por ciento de las ventas de celulares en la Argentina hace años, Samsung y Motorola (que por estos días comunicó que superó a la surcoreana y es número 1 en ventas en el país).

Un smartphone plegable Phantom V Flip2 de Tecno

Celulares plegables, relojes, una PC gamer y más

“Vimos que había una oportunidad con la marca principal de Transsion para traer todo el ecosistema de productos, que va más allá de los celulares”, dice Diego Puhl, el director de negocios de celulares en BGH, que estuvo más de una década en Samsung y que desde hace un año comanda el proyecto para traer la marca Tecno a la Argentina. Tecno lleva casi 15 años diseñando celulares, pero que una desconocida en su país de origen: eligió focalizarse primero en África y luego en América Latina. “Nuestra idea es traer todo el ecosistema de productos de Tecno: celulares, obviamente hechos Tierra del Fuego; en octubre empezamos con los wearables de la marca, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos; para diciembre estamos planificando la tableta que se acaba de presentar, y una mini PC gamer; y para febrero las notebooks”, detalla.

Diego Puhl, de BGH Gentileza

En lo que se refiere específicamente a celulares, la marca puso en venta en agosto los modelos más modestos de Tecno (la línea Spark) pero tiene un plan más ambicioso: en octubre, antes del Día de la Madre, planean ofrecer los smartphones plegables Phantom V en su versión Fold2 (aprovechando que Samsung no dio detalles sobre la llegada del Galaxy Fold6 al país) y en la edición Flip2 (ambos importados, con la intención de producirlos en Tierra del Fuego desde abril próximo), para competir con Razr 50 Ultra de Motorola y el Nubia Flip; también traerán el Tecno POVA 6 (un smartphone gamer al estilo del Nubia Neo 2 que llegará al país en breve). Para noviembre planean vender en el país el Tecno Camon 30S Pro (un equipo de gama media), el reloj Tecno Watch Pro 2, y en diciembre la mini PC gamer G1, que Tecno anunció en septiembre último en Berlín durante la feria IFA.

-¿Por qué BGH sale a vender algo de otra marca y no de la propia?

-Tecnología es tan particular que preferimos apostar primero por un socio internacional, y ver cómo evoluciona el mercado, y recién ahí analizar la marca propia, pero por ahora no está en el calendario. De las tres marcas de Transsion (Tecno, Infinix e Itel) Tecno es la más grande, es la que tiene todo un portafolio de productos, de gama baja a gama alta. Y tiene un ecosistema completo, con notebooks, PC de escritorio, tabletas, relojes, auriculares, con foco en el diseño, en los colores, en las texturas, que es lo más atractivo para el público joven al que apuntamos. De acá a enero tenemos por lanzar todos los modelos de la marca, con los plegables en octubre para el Día de la Madre, más que nada para hacer conocer la marca. Vamos a ser los segundos después de Samsung en lanzar en el país un plegable tipo fold. Y ahí sigue en noviembre la serie Camon, que es de gama media alta, y los POVA, que son gamer, para el Cybermonday. Son cuatro familias: la Spark que es gama media/baja, la Pova que es gamer, la Camon que es algo de mayor calidad, y la Phantom más arriba.

-Pero la marca Tecno es de Transsion; ustedes no pueden definir productos...

-No, pero igual es un trabajo en conjunto. Si bien no a la escala de Motorola o de Samsung, es un formato parecido. En la Argentina la producción de Motorola es de Newsan, la de Samsung es de Mirgor. La de Tecno va con BGH. Pero nosotros somos una marca propia, y le podemos dar un respaldo inicial. Tecno abrirá una oficina acá para manejar la marca, la Argentina es un mercado muy importante, Solo tienen oficinas en Colombia y en México. Y el objetivo es poder presentar los productos en nuestro país al mismo tiempo que en el resto del mundo.

El Tecno POVA 6 es un modelo orientado al público gamer

-Y con todo eso competir en un país donde dos marcas tienen el 90% de las ventas.

-Lo de Argentina es muy particular, no se da en ningún otro lado de América Latina; ahora otras marcas se están animando un poco más, están perdiendo el miedo, y estamos aprovechando estas oportunidades para traer cosas nuevas a un mercado. Hay un interés también de ver otras cosas que no sean siempre las de los mismos jugadores. Creemos que Motorola y Samsung mantendrán una posición de predominio, pero con un nivel más razonable, más parecido al resto de la región. Transsion siempre apuntó a mercados a los que las marcas principales no le daban tanta importancia, y fue generando volumen; eso le permitió llegar a la región, con Colombia de 2020, donde tienen 10 o 12 puntos de share, y luego Ecuador, Perú, ahora están en México, en Bolivia y la Argentina.

-¿No es raro que Transsion también esté en el país con Newsan y su otra marca, Infinix?

-Para nosotros no es un problema. Fuimos de entrada por Tecno, no tenía sentido traer más de una marca. Y Tecno, como marca, tiene de todo, es la más importante de Transsion, eso nos resultaba atractivo cuando definimos el acuerdo. Pero nosotros fabricamos los aires de Samsung, Mirgor hace los celulares... Si está todo bien definido no hay problema. No hay tantos fabricantes en Tierra del Fuego, las exclusividades terminan siendo relativas.

La mini PC gamer G1 de Tecno, con refrigeración líquida, en su presentación en la IFA de Berlín

-Con Tecno van a disputar un mercado relativamente acotado.

-Sí, en los primeros seis meses hubo una caída bastante brusca de ventas, los últimos dos meses se recuperó bastante el tema ventas. Viene cambiando, creemos que el mercado total este año va a estar por arriba de los 7 millones de teléfonos vendidos, muy apalancado por el crédito y las cuotas, y esperamos que crezca más en 2025; nuestro objetivo es tener un 5 por ciento del mercado y a partir de ahí ir creciendo. Y con el 90 o 95 por ciento de los teléfonos hecho en Tierra del Fuego, salvo los plegables por ahora; a futuro la intención es que todo se haga en la isla, dependerá del volumen que logremos. Esta mayor variedad de oferta va a ayudar a que crezca el mercado. En los últimos meses, los precios están planchados. Si acompaña la suba del salario, la financiación, y el cambio en el impuesto PAIS, esperemos que el mercado local de celulares recupere el volumen que supo tener, de 9 o 10 millones de smartphones al año, es lo que sería razonable para un país como la Argentina. La gama media/baja hoy se lleva el 65 o 70 por ciento del mercado. Pero con la mayor oferta debería reducirse la gama baja a menos del 50%, con la gama media un 35% de las unidades vendidas y la gama alta un 15%, eso sería lo ideal.

-¿Y cómo van a hacer popular una marca desconocida en el país?

-La Argentina es un país muy atento a las marcas, y celulares es una categoría que estuvo muy cerrada mucho tiempo. Tenemos un trabajo duro hacia adelante para hacer conocer la marca, pero tenemos un portafolio atractivo para la generación Z, y creemos que ser una marca china ya no nos juega necesariamente en contra. Hoy de China viene mucha innovación, es un jugador clave en celulares, en autos eléctricos, en muchas cosas. Y este shock de varias marcas llegando al país también va a ayudar a eso, el no ser los únicos nuevos. Creemos que podemos ofrecer equipos de iguales prestaciones de Samsung o Motorola, pero a menor precio. Y vamos a armar una campaña de comunicación muy fuerte, a vender en tiendas y en el sitio, y eventualmente tener locales propios. Con las operadoras, que hoy son el 40% de las ventas, esperamos estar en el segundo trimestre del año que viene.