Escuchar

Hace unos días, dos compañías marcaron un hito en la historia de la telefonía móvil nacional: Lynk y Telefónica realizaron la primera conexión directa de un teléfono celular con 5G a un satélite cercano para enviar y recibir mensajes.

Lo hicieron en Puerto Madryn, donde confirmaron la usabilidad de Sat2Phone, una tecnología que desarrolló Lynk y que permite a alguien con un teléfono celular convencional mandar un mensaje en una zona en la que no tenga cobertura de telefonía móvil convencional. Lo hace vinculando el celular a un satélite de órbita baja, que le brinda señal celular desde el espacio.

Lynk tiene varias de estas antenas espaciales en órbita, aunque no es la única compañía viendo cómo ofrecer 5G satelital: Starlink, la compañía de Elon Musk, está en eso, lo mismo que AST SpaceMobile. El servicio es similar a lo que ofrecen Apple, Huawei y Honor (mensajes de texto de emergencia, y alcanza con tener el teléfono convencional al aire libre), pero Lynk promete llamadas de voz y mensajería más sofisticada.

Por ahora, lo cierto es que demostraron en Puerto Madryn la viabilidad de este tipo de servicios, que hasta ahora estaban limitados al hemisferio norte. Lynk tiene la tecnología de los satélites, pero requiere, en algún punto de la conexión, la vinculación con una red de telefonía terrestre (como lo requiere cualquier antena convencional que vemos en el techo de un edificio), y ahí es donde participó Telefónica (vía Movistar). Según me explicaron en la compañía, probaron con mensajería de una y dos vías (es decir, solo enviar, o enviar y recibir mensajes) con teléfonos de Motorola, de Samsung y de Apple; el objetivo es ver cómo complementar las redes terrestres convencionales con un servicio satelital para los momentos en los que los usuarios están lejos de una antena convencional y no tienen cobertura. No hay, no obstante, fechas para que el servicio entre en funcionamiento; Lynk dice que tiene acuerdos con más de 30 operadoras en todo el mundo y que en breve comenzarán a estar operativos en forma comercial.

Temas CelularesSmartphonesEspacio